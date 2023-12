RBA utrzymuje stopy na niezmienionym poziomie, ceny złota spadają z rekordowych poziomów

Grudzień 05, 2023 14:24

Bank Rezerwy Australii zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co było w dużej mierze oczekiwane przez ekonomistów. Ceny złota wahały się we wtorek rano powyżej poziomu 2 030 USD za uncję, w związku ze słabością dolara amerykańskiego i dyskusjami na temat stóp procentowych. Należy zauważyć, że ceny złota osiągnęły w poniedziałek rekordowy poziom 2150 USD za uncję.

Decyzja RBA w sprawie stóp procentowych

Zgodnie z oczekiwaniami RBA utrzymał koszty pożyczek na niezmienionym poziomie. W oświadczeniu po posiedzeniu gubernator RBA Michele Bullock stwierdziła, że „to, czy dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej jest konieczne, aby zapewnić powrót inflacji do celu w rozsądnych ramach czasowych, będzie zależeć od danych i zmieniającej się oceny ryzyka. Utrzymanie stopy gotówkowej na stałym poziomie na tym posiedzeniu da czas na ocenę wpływu podwyżek stóp procentowych na popyt, inflację i rynek pracy”.

Rada zarządzająca RBA zauważyła, że istnieją niepewności co do opóźnień w skutkach polityki pieniężnej, ale dodała, że „warunki na rynku pracy również nadal stopniowo się łagodziły”. Decyzja RBA w sprawie stóp procentowych osłabiła dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego, tracąc 0,70% jego wartości we wtorek rano.

Złoto bije rekordy, ale szybko dochodzi do cofnięcia kursu

Ceny złota wzrosły w poniedziałek powyżej 2 150 USD, ponieważ napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie i możliwość obniżek stóp procentowych wydają się zmuszać inwestorów do dostosowania swoich portfeli poprzez inwestowanie w tak zwane aktywa bezpiecznej przystani. Ekonomiści z BMI, oddziału Fitch Solutions, zasugerowali: „uważamy, że głównymi czynnikami sprzyjającymi złotu w 2024 r. będą obniżki stóp procentowych w USA. Fed, słabszy dolar amerykański i wysoki poziom napięcia geopolitycznego”.

Światowa Rada Złota zasugerowała w ankiecie, że siedem na dziesięć banków centralnych zamierza zwiększyć swoje rezerwy w ciągu najbliższych 6 miesięcy. W rozmowie z dziennikarzami CNBC analitycy UOB stwierdzili, że „przewidywany spadek zarówno dolara amerykańskiego, jak i stóp procentowych w 2024 r. są kluczowymi pozytywnymi czynnikami dla złota. Złoto ma za sobą rajd Świętego Mikołaja i spodziewamy się, że potrwa on do końca tego roku”.

Raport o PKB Australii za III kwartał 2023 r.

Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) opublikuje swoje badanie PKB za III kwartał 2023 r. w środę rano. Ekonomiści spodziewają się, że stopa wzrostu PKB wyniesie 0,4% w ujęciu kwartalnym, podobnie jak w drugim kwartale. W ujęciu rocznym analitycy rynkowi spodziewają się, że wskaźnik ten wyniesie 1,8%, czyli mniej niż 2,1% odnotowane w poprzednim kwartale.

Bank Rezerw Australii (RBA) wstrzymał podwyżki stóp procentowych, oceniając warunki gospodarcze w największym kraju Oceanii. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zauważyła w zeszłym tygodniu, że RBA prawdopodobnie zakończył swój plan zacieśniania polityki pieniężnej, dodając jednocześnie, że oczekuje się, że inflacja zasadnicza spadnie do docelowego zakresu do końca 2025 roku.

Amerykański raport ISM PMI dla usług

ISM opublikuje dane dotyczące wskaźnika PMI dla usług za listopad jeszcze dzisiaj. Analitycy rynkowi sugerują, że wskaźnik PMI wyniesie 52,0, nieco powyżej październikowego odczytu, wskazując, że sektor usług ponownie się rozwinął pomimo niekorzystnych warunków.

W zeszłym tygodniu szef Fed, Jerome Powell, powiedział, że gospodarka USA zwalnia zgodnie z planem banku centralnego, dodając, że zarząd nie zawaha się przed jeszcze większym zacieśnieniem polityki pieniężnej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admirals organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.