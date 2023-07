Inwestorzy oczekują na raport o sprzedaży detalicznej w USA

Wśród nadchodzących dziś i jutro danych znajdzie się raport o sprzedaży detalicznej w USA oraz dane inflacyjne z Kanady, Nowej Zelandii i Wielkiej. Ponieważ w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) w sprawie stóp procentowych, oczekuje się, że raport o sprzedaży detalicznej w USA pokaże, jak konsumenci reagują na wyższe stopy procentowe i strategię zacieśniania polityki pieniężnej Fed.

Protokół z posiedzenia Banku Rezerwy Australii (RBA) pokazał, że zarząd zgodził się, iż konieczne może być dalsze zacieśnienie i zauważył, że ponownie rozważy tę kwestię na sierpniowym posiedzeniu. RBA utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie po ostatnim posiedzeniu zarządu, choć niektórzy członkowie opowiadali się za podwyżką o 25 pb.

Przemawiając dla LBC, premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak powiedział, że inflacja nie spada tak szybko, jak życzyłby sobie tego rząd. Komentując utrzymującą się inflację powiedział: „pierwszym z moich priorytetów jest zmniejszenie inflacji o połowę. Czy obecna sytuacja utrzymuje się dłużej niż ktokolwiek z nas by chciał? Tak. Myślę, że ludzie ufają mi, jeśli chodzi o zarządzanie gospodarką i wiedzą, że będę z nimi szczery. Obniżenie inflacji oznacza, że czasami trzeba podjąć trudne decyzje, ponieważ są one właściwe dla kraju w perspektywie długoterminowej”.

Kanadyjski raport CPI za czerwiec

Kanadyjski urząd statystyczny opublikuje dziś raport o czerwcowej inflacji CPI. Analitycy rynkowi sugerują, że inflacja zasadnicza wyniesie 3%, czyli mniej niż 3,4% w maju. Analitycy Scotiabank stwierdzili, że „są to dane, który mogą wywołać pewną zmienność na rynku, ale bez rozstrzygania czegokolwiek w zakresie pozycjonowania pod kątem kolejnego potencjalnego ruchu Banku Kanady.Dzieje się tak dlatego, że BoC właśnie opublikował nową prognozę towarzyszącą decyzji o kolejnej podwyżce stóp procentowych”.

Bank Kanady (BoC) podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych i choć inflacja spada od pewnego czasu, to robi to w wolniejszym tempie niż chciałby bank centralny i pozostaje znacznie powyżej celu 2%.

Czy sprzedaży detaliczna w USA wzrosła w czerwcu?

We wtorek po południu US Census Bureau opublikuje dane dotyczące sprzedaży detalicznej w czerwcu. Analitycy rynkowi sugerują, że sprzedaż detaliczna spadła o 0,5% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Jeśli prognoza się potwierdzi, będzie to oznaczać wzrost o 0,2% w porównaniu do danych z maja. Ekonomiści wskazują, że sprzedaż detaliczna stanowi prawie 30% całkowitych wydatków konsumenckich w USA.

Raport o sprzedaży detalicznej nie obejmuje jednak biletów lotniczych, niektórych form opieki zdrowotnej i zakupów ubezpieczeń, więc dane nie przedstawiają całego obrazu sprzedaży detalicznej. Niższy niż oczekiwano odczyt pokazałby, że zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed zaczęło przynosić rezultaty, podczas gdy wyższy niż oczekiwano mógłby zmusić Fed do rozważenia większej liczby podwyżek stóp procentowych w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Inflacja za drugi kwartał 2023 w Nowej Zelandii

Statistics New Zealand opublikuje raport o inflacji CPI za II kwartał 2023 r. we wtorek wieczorem. Analitycy rynkowi sugerują, że inflacja zasadnicza może wynieść 5,9% w ujęciu rocznym, czyli znacznie mniej niż 6,7% w pierwszym kwartale. W ujęciu miesięcznym inflacja ma spaść do 0,9%, czyli o 0,3% mniej niż w pierwszym kwartale.

Na początku miesiąca Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów. Zarząd RBNZ stwierdził jednak w swoim oświadczeniu po posiedzeniu, że inflacja w Nowej Zelandii pozostaje zbyt wysoka i dodał, że stopy procentowe będą musiały pozostać na restrykcyjnym poziomie w najbliższej przyszłości.

Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii w czerwcu

W środę rano inwestorzy będą mieli okazję zapoznać się z brytyjskim raportem CPI opublikowanym przez Office for National Statistics (ONS). Ekonomiści spodziewają się, że dane te wyniosą 8,2% w ujęciu rocznym, podczas gdy w ujęciu miesiąc do miesiąca spodziewają się wyniku zbliżonego do 0,7%. Podwyższone ceny konsumpcyjne są jednym z największych problemów dla rządu Wielkiej Brytanii, a także dla Banku Anglii (BoE).

Inflacja osiągnęła na początku roku dwucyfrowe i najwyższe od czterech dekad poziomy, a rząd obiecał zmniejszyć ją o połowę do końca 2023 roku. Wyższy niż oczekiwano wskaźnik CPI może zmusić BoE do dalszych podwyżek stóp procentowych, umacniając funta w stosunku do dolara amerykańskiego lub euro. Niższa wartość może skłonić BoE do ponownej oceny swojej polityki pieniężnej i odpowiedniego dostosowania nadchodzących podwyżek stóp procentowych.

