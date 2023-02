Inwestorzy przygotowują się na raport inflacyjny z USA

Luty 14, 2023 14:16

Raport o inflacji CPI w USA to wydarzenie, na które z pewnością czekają inwestorzy i traderzy. Raport może pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) zdecyduje się na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej. W Wielkiej Brytanii indeks FTSE 100 ustanowił nowy rekord, silne wzrosty w 2023 roku nie ustają na brytyjskich spółkach.

CPI z USA: czy będzie niespodzianka?

Oczekuje się, że dane opublikowane przez Bureau of Labour Statistics (BLS) pokażą, że inflacja zasadnicza i bazowa CPI wzrosła w tym miesiącu o 0,4%. Może to zmusić przewodniczącego Fed Jerome'a Powella i radę zarządzającą banku centralnego do przeprowadzenia kolejnych podwyżek stóp procentowych.

W raporcie opublikowanym przez OCBC Bank zauważono, że „jeśli trend dezinflacji w USA wykaże oznaki spowolnienia, wówczas sentyment do ryzyka może znaleźć się pod presją, a USD może zyskać wsparcie. Jeśli jednak trend dezinflacyjny będzie się utrzymywać (tj. CPI wypadnie łagodniej niż oczekiwano), wówczas USD może znowu zacząć tracić”.

Raport o inflacji CPI w Wielkiej Brytanii

Styczniowe dane o inflacji zasadniczej i bazowej CPI publikowane przez Office for National Statistics (ONS) znajdą się w centrum uwagi inwestorów i traderów w środę rano. Ekonomiści sugerują, że liczby te powinny pokazać spowolnienie inflacji zasadniczej do 10,1%, w ujęciu rocznym.

Niektórzy uczestnicy rynku uważają, że przy wyższym wzroście płac, Bank Anglii (BoE) może być zmuszony do utrzymania swojego kursu nieco dłużej niż by chciał, jeśli inflacja nie spadnie poniżej 10% w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Czy nowy gubernator BoJ zmieni politykę monetarną?

Powołując się na dokument złożony w japońskim parlamencie, raport Agencji Reutera zasugerował, że następcą Haruhiko Kurody będzie Kazuo Ueda, ekonomista i były członek rady politycznej BoJ. Doniesienia medialne w ostatnich dniach podkreślały, że zastępca gubernatora Masayoshi Amamiya był głównym kandydatem, ale jego odmowa spowodowała, że rząd wybrał Uedę.

Komentując w piątek politykę monetarną BoJ, Ueda zauważył, że „obecna polityka Banku Japonii jest właściwa. Luzowanie polityki pieniężnej musi być kontynuowane. Myślę, że ważne jest, aby podejmowane przez nas decyzje były logiczne i łatwe do zrozumienia”.

Wzrost PKB Japonii spowalnia do 1,1% w 2022 r.

Według wstępnych danych opublikowanych przez japoński rząd, PKB kraju wzrosło o 1,1% w 2022 r. - tempo spadło z 2,1% w 2021 r. Z kolei eksport towarów i usług wzrósł o 4,9%, import w tej samej kategorii wzrósł o 7,9%.

Komisja Europejska opublikowała prognozę PKB

Komisja Europejska (KE) opublikowała w poniedziałek swoje nowe prognozy. KE podniosła swoje prognozy wzrostu w 2023 r., gdyż nie spodziewa się już recesji w bieżącym roku.

Zamiast tego, prognozy przewidują obecnie wzrost PKB krajów euro o 0,9% w ciągu 2023 roku, w porównaniu do 0,3% przewidywanych trzy miesiące temu.

IMF twierdzi, że zacieśnianie polityki pieniężnej prawdopodobnie zakończy się w 2024 r.

Przemawiając podczas Światowego Szczytu Rządowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) Kristalina Georgiewa zasugerowała, że globalne znajdują powody do optymizmu.

Georgieva stwierdziła: mamy rynki, które są zakochane w dobrych wiadomościach i nie zwracają uwagi na bardziej neutralny, pełen niuansów przekaz, który dostają od Fed i Europejskiego Banku Centralnego. Rynki słyszą tylko pierwszą część zdania, druga już im umyka”.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.