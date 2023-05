Rand południowoafrykański: czy dla waluty RPA nadchodzą ciężkie czasy?

Maj 28, 2023 17:45

Południowoafrykański rand jest jedną z walut, o których nie słyszy się zbyt często. Jednak część inwestorów na rynku Forex włącza go do swoich portfeli handlowych, próbując wykorzystać wahania jego wartości.

W artykule dostarczymy cennych informacji na temat południowoafrykańskiego randa i gospodarki RPA.

Południowoafrykański rand - fundamenty

Rand południowoafrykański jest oficjalną walutą Południowoafrykańskiego Wspólnego Obszaru Walutowego, który obejmuje RPA, Namibię, Lesotho i Eswatini. Rand to holenderskie i afrikaans słowo oznaczające „grzbiet”. Ta nietypowa nazwa wzięła się stąd, że największe złoża złota w RPA znaleziono w pasmie górskim (grzbiecie), na którym zbudowano miasto Johannesburg.

Rand południowoafrykański został wprowadzony w 1961 roku. Przez następne 25 lat waluta RPA cierpiała z powodu konsekwencji gospodarki nękanej wysoką inflacją i surowymi międzynarodowymi sankcjami gospodarczymi. W połowie 1985 r. rząd został nawet zmuszony do zawieszenia handlu na rynku Forex na kilka dni, aby powstrzymać jego gwałtowną deprecjację.

Umocnienie się względem głównych walut nie jest łatwe dla południowoafrykańskiego randa, ponieważ wysoka inflacja, deficyty budżetowe i problematyczne dostawy energii negatywnie wpływają na gospodarkę. Republika Południowej Afryki jest jednak uważana za wschodzącą gospodarkę rynkową, która oferuje spore możliwości inwestycyjne. W raporcie Banku Światowego stwierdzono, że RPA praktycznie powróciło do PKB sprzed pandemii koronawirusa. W ciągu ostatnich kilku lat władze zwróciły się ku inwestycjom w energię odnawialną, ogłaszając nowe atrakcyjne inicjatywy.

Gospodarka RPA: przemysł wydobywczy przede wszystkim

Gospodarka RPA jest trzecią co do wielkości w Afryce po Nigerii i Egipcie i jest najbardziej uprzemysłowioną na kontynencie. Republika Południowej Afryki jest dobrze znana z szybko rozwijającego się przemysłu wydobywczego.

W badaniu opublikowanym przez Boston Consulting Group zauważono, że krajowy przemysł wydobywczy generuje 8% PKB i zapewnia bezpośrednie zatrudnienie dla prawie 500 000 osób.

W innym raporcie przygotowanym przez Uniwersytet Witwatersrand w Johannesburgu stwierdzono, że „RPA posiada rezerwy rudy o wartości ponad 2,5 bln USD, a 16 towarów znajduje się w pierwszej dziesiątce na świecie. Republika Południowej Afryki posiada największe na świecie rezerwy metali z grupy platynowców (PGM; 88%), manganu (80%), chromitu (72%) i złota (13%). Zajmuje drugie miejsce pod względem minerałów tytanu (10%), cyrkonu (25%), wanadu (32%), wermikulitu (40%) i fluorytu (17%)”.

Bank Rezerw RPA zaostrza politykę, co osłabia walutę

Bank Rezerw Republiki Południowej Afryki (SARB) wielokrotnie podnosił stopy procentowe w ciągu ostatnich 18 miesięcy, śledząc ruchy głównych banków centralnych w celu ustabilizowania inflacji. Inflacja konsumencka spowolniła w kwietniu do 6,8% w ujęciu rocznym z 7,1% w marcu. Według raportu opublikowanego przez Statistics South Africa, kwietniowy wynik był najniższy od 11 miesięcy.

SARB zapewnia jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych 25 maja

25 maja Komitet Polityki Pieniężnej SARB podniósł koszty pożyczek o 50 punktów bazowych, przewyższając oczekiwania dotyczące podwyżki stóp o 25 punktów bazowych. Stopy procentowe osiągnęły najwyższy poziom od kwietnia 2009 roku.

W oświadczeniu wydanym po posiedzeniu rada zarządzająca SARB stwierdziła, że „przewiduje się, że inflacja zasadnicza pozostanie powyżej górnej granicy przedziału docelowego inflacji do trzeciego kwartału tego roku i powróci do połowy przedziału docelowego dopiero w drugim kwartale 2025 r.”.

Decydenci SARB prognozują, że wzrost PKB w latach 2024 i 2025 wyniesie odpowiednio 1,0% i 1,1%. W tym roku zarząd nadal spodziewa się wzrostu PKB o 0,3%.

Czy analitycy wierzą w walutę RPA?

10 maja rand osiągnął najniższy od trzech lat poziom w stosunku do dolara amerykańskiego. Spadły również międzynarodowe i krajowe obligacje rządowe. Inwestorzy i traderzy poczuli się niepewnie, ponieważ wraz z nadejściem zimy na półkuli południowej wzrosły obawy przed planowanymi przerwami w dostawach prądu (tzw. load shedding).

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - USD ZAR wykres tygodniowy. od 2 maja 2021 r. do 26 maja 2023 r. Utworzono: 26 maja 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Analitycy Commerzbanku sugerują, że rand południowoafrykański może nadal tracić na wartości pomimo agresywnej polityki monetarnej prowadzonej przez SARB. „Rand cierpi w środowisku awersji do ryzyka, obecnie zdominowanym przez debatę na temat zadłużenia Stanów Zjednoczonych, a także z powodu utrzymujących się problemów wewnętrznych. Ta niechlubna lista obejmuje jeszcze kryzys energetyczny, słabe perspektywy wzrostu i wysokie bezrobocie, a także wątpliwe decyzje dotyczące polityki zagranicznej. Rząd ma tutaj dużo do powiedzenia”, zauważono w raporcie.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - USD ZAR wykres miesięczny. od 1 maja 2018 r. do 26 maja 2023 r. Utworzono: 26 maja 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Eksperci Goldman Sachs ds. rynków wschodzących napisali w raporcie dotyczącym południowoafrykańskiej gospodarki, że „wzrosły obawy związane z większymi przerwami w dostawach prądu i ich wpływem na i tak już anemiczne perspektywy wzrostu”. A ponieważ inflacja jest zaskakująco wysoka, nawet przy niskim wzroście, SARB stoi przed trudnym kompromisem, a zatem może być bardziej ograniczony w dokonywaniu podwyżek stóp procentowych w celu zakotwiczenia oczekiwań i wsparcia dla gwałtownie przecenianej waluty”.

Handel randem południowoafrykańskim dla początkujących

Południowoafrykański rand jest jedną z najczęściej handlowanych walut na kontynencie afrykańskim. Pary walutowe, takie jak rand w stosunku do dolara amerykańskiego lub rand w stosunku do funta brytyjskiego są często wybierane przez traderów, którzy grają na zmienności. Niemniej jednak, handel walutami wiąże się z ryzykiem dla wszystkich inwestorów, zarówno początkujących, jak i doświadczonych.

Jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka handlowego jest nieustanne zdobywanie wiedzy na temat rynków. Handel to więcej niż tylko szybkość, instynkt i dogłębna znajomość rynku. Twoje środki są zagrożone w momencie, kiedy trafiają na rynek. Pamiętaj, że narzędzia do zarządzania ryzykiem są do Twojej dyspozycji i powinieneś być w stanie z nich korzystać w razie potrzeby.

Jak nauczyć się z nich korzystać? Można skorzystać z materiałów edukacyjnych, które są oferowane przez wielu brokerów Forex, w tym kursy handlu, webinary, szkolenia, e-booki i inne tego typu pomocne treści. Skorzystaj z okazji, aby nauczyć się podstaw handlu i zminimalizować stres i niepokój, jednocześnie ciesząc się doświadczeniem handlowym.

