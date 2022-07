Wiadomości tradingowe dla początkujących - Punkty wyjścia i wejścia

Lipiec 07, 2022 16:19

W tym artykule poznasz definicję punktów wyjścia i wejścia w analizie Forex oraz dowiesz się, jak wydarzenia związane z wiadomościami handlowymi mogą wpłynąć na Twoje decyzje. Czytaj dalej, aby poznać:

Czym są punkty wyjścia i wejścia

Analizę techniczną

Analizę fundamentalną

Decyzje dotyczące pozycjonowania

Kiedy zaczynasz edukację o handlu na rynku Forex, jednym z pierwszych tematów, o których przeczytasz, są punkty wyjścia i wejścia. Są to poziomy cenowe, na których otwierasz i zamykasz transakcję, a istnieją różne sposoby podejścia do tego typu działań.

Jak widać na poniższym screenie przykładowego zlecenia oczekującego, pod symbolem pary walutowej i typem zlecenia znajdują się dwie kolumny. Po lewej stronie znajduje się informacja o punkcie wejścia, gdzie wprowadzamy cenę i poziom stop loss. Po prawej stronie znajduje się informacja o punkcie wyjścia, gdzie dodaje się cenę stop limit i inne informacje, takie jak data wygaśnięcia transakcji. Te poziomy składają się na Twoją decyzję handlową.

Źródło: Zrzut ekranu z panelu zawierania zleceń na platformie Admirals MetaTrader 5.

Podejmowanie decyzji handlowych

Decyzje handlowe, które podejmujesz, w dużej mierze zależą od twojego planu handlowego, apetytu na ryzyko i rodzaju analizy, którą przyjmujesz podczas swoich działań. Ponieważ decyzje handlowe na rynku Forex zależą od indywidualnego inwestora, warto dowiedzieć się jak najwięcej o analizie.

Usłyszysz nieskończoną ilość opinii na temat punktów wejścia i wyjścia od innych traderów i analityków, ale ostateczna decyzja należy do Ciebie, więc poznanie analizy technicznej i fundamentalnej jest najlepszym sposobem na zaplanowanie, a następnie podjęcie samodzielnej decyzji.

Rodzaje analizy

Analiza techniczna

Analiza może być czysto statystyczna. Jest to Analiza Techniczna posiadająca różne rodzaje narzędzi do tworzenia wykresów, które pokazują między innymi trendy kupna i sprzedaży, poziomy wsparcia i oporu oraz momentum. W każdym rodzaju wykresu istnieje jedno główne założenie: cała historia danych cenowych, ruchy i wszelkie wpływy na cenę są zawarte w wykresie i aktualnym poziomie cen.

Analiza techniczna jest pomocna, ponieważ wykresy pomagają wizualizować ruchy rynkowe podczas śledzenia i monitorowania kierunków cen. Pamiętaj, że ilość danych jest ogromna, odzwierciedlając miliony transakcji składających się z akceptacji i odrzucenia ceny na aktywach bazowych, więc wizualizacja ruchów rynku za pomocą wykresów świecowych lub liniowych jest istotną częścią handlu.

Analiza fundamentalna

Analiza może również skupiać się na nastrojach rynkowych i wynikach gospodarczych. Jest to analiza fundamentalna i wydarzenia handlowe, takie jak np. ogłoszenia wartości PKB przez rządowe departamenty statystyczne.

Śledzenie głównych wiadomości jest rozsądne, nawet jeśli preferujesz analizę techniczną. Chociaż możesz nie być w stanie śledzić wszystkich ogłoszeń informacyjnych, istnieją wydarzenia oznaczone na czerwono w kalendarzu Inwestora Admirals, które mogą poruszyć rynek i wywołać zmienność, jeśli wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami.

Wielu traderów preferuje analizę fundamentalną, ponieważ opowiada ona historię makroekonomiczną. Każda waluta zależy od podstawowych wyników gospodarczych, więc traderzy, którzy śledzą analizę fundamentalną i handlują wydarzeniami informacyjnymi, w pewnym sensie "głosują" na siłę lub słabość waluty w stosunku do krajowych wyników gospodarczych.

Idealnym rozwiązaniem jest połączenie analizy fundamentalnej z analizą techniczną ze względu na pokrywające się obszary. Wydarzenia związane z wiadomościami handlowymi mogą wyjaśnić ruchy na rynku i często są odzwierciedlone w odpowiednich ruchach na wykresie.

Przykład połączenia analizy technicznej i fundamentalnej

Dla przykładu, wyobraź sobie, że jesteś traderem, który polega w 100% na czystej analizie technicznej. Złoto na rynku spot, instrument XAUUSD, zaczyna spadać na wykresie, który obserwujesz. Dlaczego tak się dzieje? Jako trader opierający się wyłącznie na analizie technicznej, możesz pomyśleć, że złoto zostało po prostu wyprzedane lub nie udało się przełamać poziomu oporu cenowego.

Nieznane Ci wydarzenie, z którego wynika, że Rezerwa Federalna właśnie podniosła swoją kluczową wskazówkę dotyczącą stóp procentowych, spowodował, że inni traderzy zdecydowali się sprzedać złoto na rzecz kupowania w zamian USD. Ponieważ decyzje Rezerwy Federalnej są tak ważne, może wystąpić długoterminowy wpływ na złoto, ponieważ USD staje się bardziej atrakcyjny do kupna w kontekście bezpiecznej przystani. Jako inwestor zajmujący się wyłącznie analizą techniczną, jeśli nie wiedziałeś o decyzji Fed, możesz przegapić szansę na wycenę długoterminowego wpływu zacieśnienia polityki pieniężnej.

Punkty wyjścia i wejścia są również nazywane zajmowaniem pozycji.

Decyzje dotyczące pozycjonowania

Jako inwestor, Twoje podejście do pozycjonowania jest jedną z najważniejszych rzeczy do przemyślenia. Niektóre kluczowe pytania, które należy sobie zadać to:

Czy preferuję pozycje krótkoterminowe czy długoterminowe?

Jak dużo czasu mam na monitorowanie moich transakcji?

Które instrumenty znam najlepiej i czuję się z nimi najbardziej komfortowo?

Czy jestem na bieżąco z najnowszymi informacjami rynkowymi dotyczącymi mojej transakcji?

Co mówi mi moja analiza?

Jaki jest mój plan tradingowy?

Odpowiedzi na te pytania mogą wiele powiedzieć o typie tradera, którym możesz zostać, gdy zdobędziesz trochę doświadczenia na rynkach.

