Jak przygotować się do tradingu

Styczeń 20, 2023 14:06

Jak odpowiednio przygotować się do tradingu to pytanie, które dość często zadają sobie początkujący inwestorzy. Skuteczne poruszanie się po zmiennych światowych rynkach nie jest w końcu łatwym zadaniem. Zbudowanie solidnej strategii z odpowiednimi zasadami zarządzania ryzykiem może jednak pomóc w przetrwaniu niekorzystnych warunków rynkowych.

Jak jednak osiągnąć wiedzę potrzebną do osiągnięcia takiej strategii? Alexander Graham Bell powiedział, że „ponad wszystko inne, kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie”. Jeśli postępował tak wynalazca telefonu, osoba, która na zawsze zmieniła komunikację na świecie, może coś w tym jest. Osiągnięcie celów handlowych wymaga planu i dużo cierpliwości.

Oto kilka prostych rzeczy, które możesz zrobić, aby przygotować się do handlu.

Dokładnie poznaj rynki finansowe

Termin „rynki finansowe” jest używany w odniesieniu do każdego rynku, na którym kupuje się i sprzedaje papiery wartościowe. Dotyczy to między innymi rynku giełdowego, rynku obligacji, Forex oraz rynku instrumentów pochodnych.

Jeśli nie rozumiesz wszystkich tych terminów, najlepiej poczekaj jeszcze chwilę przed zakładaniem pozycji na rynku. Trading może spowodować utratę środków, jeśli nie do końca wiesz, jak działają poszczególne aktywa, zarządzanie ryzykiem, czy sam sposób działania rynków. Pamiętaj, wiedza to potężne narzędzie.

Zastanawiasz się zatem, gdzie nauczyć się wszystkich skomplikowanych rzeczy związanych z rynkami finansowymi? Oczywiście Internet jest ogromnym zasobem informacji, ale bądź ostrożny i ogranicz się jedynie do sprawdzonych źródeł, a nie pierwszego lepszego blogu. Wiarygodni, regulowani brokerzy zapewniają często swoim klientom szeroki zakres materiałów edukacyjnych, takich jak artykuły, webinaria, szkolenia itp., gdzie analitycy rynkowi dzielą się cennymi spostrzeżeniami rynkowymi.

Wybierz regulowanego brokera

Wyszukiwanie w Google dla „brokerów handlowych” pokaże setki wyników. Pamiętaj jednak, że godnych zaufania brokerów, którzy są w pełni regulowani nie ma aż tak wielu. Niektórzy nieregulowani brokerzy mogą obiecywać dużą rentowność, bonusy i inne formy zachęty, ale żaden organ regulacyjny ich nie nadzoruje.

Otwarcie konta u w pełni regulowanego brokera zmniejsza ryzyko, że padniesz ofiarą oszustwa, ponieważ istnieje organ regulacyjny, który nadzoruje działania tego brokera i podejmuje odpowiednie kroki, jeśli coś jest nie tak. Większość regulowanych brokerów posiada politykę ochrony przed ujemnym saldem, co jest niewątpliwą zaletą dla inwestorów.

Kolejnym plusem jest to, że regulowani brokerzy są zobowiązani do utrzymywania funduszy swoich klientów na segregowanych kontach bankowych. Oznacza to, że broker nie może wykorzystywać środków swoich klientów do innych działań niż spełnianie ich wymagań handlowych.

Uznani i regulowani brokerzy oferują również dostęp do setek lub tysięcy instrumentów, różnych rodzajów aktywów i szerokiego wachlarza najnowocześniejszych narzędzi handlowych, wspierających obraną przez Ciebie strategię handlową.

Ćwicz na rachunku demo

Większość brokerów zapewnia swoim klientom możliwość skorzystania z rachunku demo. Rachunek handlowy demo umożliwia inwestorom korzystanie z wirtualnych środków, testowanie różnych strategii handlowych, a to wszystko w realistycznych warunkach rynkowych bez ryzyka utraty prawdziwych środków.

Demo pozawala również zapoznać się z platformami transakcyjnymi, takimi jak MetaTrader4 i MetaTrader 5 lub inną niestandardową platformą oferowaną przez Twojego brokera. Możesz również podszkolić się z odpowiedniego zarządzania ryzykiem – bardzo ważnej umiejętności na realnych rynkach.

Wytycz swoje cele

Dążenie do postawionych sobie celów jest bardzo istotne w tradingu. Zanim poważnie zabierzesz się za inwestowanie, warto, abyś wiedział, jaki jest główny cel Twoich działań. Ponieważ handel może spowodować utratę środków, rozsądnie byłoby obrać metodę mały kroków.

Jeśli wyniki Twojej strategii handlowej są pozytywne, zawsze możesz zrewidować swoje cele i odpowiednio dostosować swoje działania. Należy jednak zawsze pamiętać o wykorzystaniu dostępnych narzędzi zarządzania ryzykiem.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.