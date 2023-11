Czy w 2024 roku czekają nas trudności w globalnym łańcuchu dostaw?

Listopad 10, 2023 18:06

Dostawy towarów na całym świecie uległy znacznej poprawie po pandemii koronawirusa, gdy firmy wznowiły swoją działalność z bezprecedensową liczbą ładunków podróżujących po całym świecie w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów.

Jednak informacje pochodzące od firm żeglugowych dotyczące aktywności rynkowej w 2024 r. nie są tak pozytywne, jak mogliby oczekiwać inwestorzy. W wyniku negatywnych prognoz niektóre z głównych firm żeglugowych zaangażowanych w globalny łańcuch dostaw zaczęły dostosowywać swoje plany na przyszłość, aby wytrzymać potencjalne spowolnienie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o najnowszych informacjach dotyczących globalnego łańcucha dostaw oraz o tym, czego mogą spodziewać się inwestorzy i traderzy, czytaj dalej.

Ankieta CNBC dotycząca łańcucha dostaw przewiduje kontynuację recesji w 2024 r.

7 listopada CNBC opublikowało ankietę dotyczącą łańcucha dostaw przeprowadzoną wśród kierowników logistyki, którzy zarządzają zamówieniami produkcyjnymi i transportem towarów. Ankieta ma dostęp do danych dotyczących zamówień składanych przez spedytorów w firmach produkcyjnych, w tym odbioru produktów z portów i ich dystrybucji do sprzedawców detalicznych. Dzięki tym danym inwestorzy mogą uzyskać wgląd w to, co nadejdzie w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy.

Większość dyrektorów logistyki, z którymi rozmawiali dziennikarze CNBC, stwierdziła, że stawki frachtowe dotyczące paczek prawdopodobnie spadną o co najmniej 5% w pierwszym kwartale 2024 r., podczas gdy tylko 20% z nich uważa, że pełne stawki frachtowe pozostaną niezmienione lub wzrosną w tym samym okresie.

Eksperci obserwują ograniczony popyt na zamówienia w pobliżu Księżycowego Nowego Roku, który jest jednym z najważniejszych świąt w Chinach. Badanie sugeruje jednak, że pomimo spadku popytu i wysokich stóp procentowych, rynek może odbić się w drugiej połowie przyszłego roku.

Firmy transportowe Yellow i Convoy z problemami

Należy zauważyć, że firma szef Amazona, Jeffa Bezosa, Convoy, padła już ofiarą kryzysu łańcucha dostaw, ponieważ upadła w październiku 2023 roku. Kierownictwo wyższego szczebla przypisało zamknięcie operacji „bezprecedensowemu załamaniu rynku przewozów towarowych” i „dramatycznemu zaostrzeniu polityki pieniężnej”.

Wcześniej latem Yellow, amerykańska firma transportowa z prawie stuletnią historią, zbankrutowała, mimo że uzyskała 700 milionów dolarów z federalnej pożyczki, aby przetrwać konsekwencje pandemii. Zasoby Yellow obejmowały 30 000 pracowników i 12 000 ciężarówek. Niektórzy analitycy rynkowi sugerowali, że firma nie była w stanie dostosować się do otoczenia i wdrożyć zmian z powodu wewnętrznych konfliktów. Według raportu Wall Street Journal, branża transportu ciężarowego obsługuje 75% całego tonażu ładunków w Stanach Zjednoczonych.

AP Moller-Maersk dostosowuje strategię do 2024 r., kontynuuje cięcia kadrowe

AP Moller-Maersk (MAERSK.A.DK), jedna z największych firm żeglugowych na świecie, ogłosiła, że zlikwiduje 3500 dodatkowych miejsc pracy, co daje łączną liczbę 10 000 w 2023 roku. AP Moller-Maersk kontroluje około 18% światowego handlu kontenerami.

Dyrektor generalny Maersk, Vincent Clerc, zauważył: „nasza branża stoi w obliczu nowego układu ze stłumionym popytem, cenami powracającymi do historycznych poziomów i presją inflacyjną na naszą bazę kosztową. Od lata obserwujemy nadwyżkę mocy produkcyjnych w większości regionów, co powoduje spadki cen i brak zauważalnego wzrostu przestoju statków”.

Wcześniej w tym miesiącu AP Moller-Maersk opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2023 r., które były zgodne z oczekiwaniami. Zgodnie z raportem opublikowanym na stronie internetowej firmy, „wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 r. były zgodne z oczekiwaniami w trudnym otoczeniu rynkowym, przy stopach procentowych znacznie poniżej szczytowego poziomu z 2022 r.”. W wytycznych finansowych na 2023 r. kierownictwo firmy prognozuje globalny wzrost wolumenu kontenerów w przedziale od -2% do -0,5% w porównaniu z -4% do -1% poprzednio.

Hapag-Lloyd obniża prognozy, ponieważ zyski netto spadają

Hapag-Lloyd (HLAG), piąty co do wielkości przewoźnik kontenerowy na świecie, odnotował zysk netto w wysokości 3,2 mld euro za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 roku. Liczba ta spadła o 77% w ujęciu rocznym, zmuszając analityków Hapag-Lloyd do obniżenia prognozy całorocznych zysków.

„Wyniki są znacznie poniżej poziomu z poprzedniego roku ze względu na poważną zmianę warunków rynkowych”, stwierdzono w raporcie. Dyrektor generalny Hapag-Lloyd, Habben Jensen, zauważył: „jeśli stawki spot nie wzrosną, możemy stanąć w obliczu trudnych kwartałów w tym niełatwym otoczeniu rynkowym”.

Jeśli chodzi o perspektywy na 2024 r., szef niemieckiej firmy dodał: „Widzimy oczekiwania co do stawek kontraktowych, które są nierealistyczne i na tych poziomach nie będziemy zamykać, ponieważ nie zamierzamy zamykać stawek kontraktowych, na których z pewnością stracimy dużo pieniędzy. Wolelibyśmy raczej wyeliminować koszty i przepustowość. Oczekiwania znajdują się nadal w bardzo szerokim zakresie, ale spodziewałbym się, że te zamknięte kontrakty, które wygasają na początku roku, będą powyżej poziomów spot, które widzimy dzisiaj”.

Susza w Kanale Panamskim wpływa na transport towarów

Jakby spadający popyt i rosnące koszty nie były wystarczającymi problemami, susza w Panamie zaczęła mieć wpływ na transport towarów. Począwszy od listopada, władze Kanału Panamskiego wprowadziły cięcia w ruchu statków, które mają osiągnąć ponad 40% redukcję statków do lutego z powodu trwającej suszy.

Problem z Kanałem Panamskim prawdopodobnie spowoduje problemy w przepływie handlu, ponieważ 40% całego ruchu kontenerowego w USA odbywa się właśnie tam. Aby stawić czoła temu problemowi, firmy żeglugowe rozładowują swoje ładunki po jednej stronie kanału i transportują je drogą lądową na drugą stronę, powodując znaczne opóźnienia w dostawach.

Łańcuch dostaw i firmy spedycyjne: zarządzanie ryzykiem w handlu

Chociaż prognozy dotyczące firm spedycyjnych, transportu towarów i łańcucha dostaw w ogóle nie wydają się być szczególnie pozytywne w 2024 roku, nikt nie może mówić z pewnością o tym, co wydarzy się w przyszłości. Ponieważ sektor łańcucha dostaw może stanąć w obliczu spowolnienia w przyszłym roku, mogą pojawić się zarówno szanse, jak i pułapki, na które początkujący traderzy powinni się przygotować.

Jeśli dopiero zaczynasz handlować, będziesz musiał włożyć wysiłek w doskonalenie swoich umiejętności handlowych. Handel nie jest łatwy, ponieważ wyczucie, cierpliwość i wiedza o tym, jak podejmować działania, są niezbędne i osiąga się je wraz z doświadczeniem. Zdobywanie wiedzy powinno być pierwszym celem początkującego tradera, aby realizacja strategii handlowej była jak najbardziej płynna. Traderzy mogą znaleźć w Internecie materiały edukacyjne, takie jak webinary, poradniki, artykuły i przykłady, które mogą pomóc im nabrać pewności siebie i wiedzy.

Jedną z rzeczy, której początkujący traderzy nie powinni ignorować, jest korzystanie z narzędzi do zarządzania ryzykiem w jak największym stopniu. Nowoczesne platformy transakcyjne wyposażone są w szeroki wachlarz narzędzi do zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop-loss, które minimalizują ryzyko, jeśli są właściwie wykorzystywane. Narzędzia te pomagają początkującym traderom nie narażać się na niepotrzebne ryzyko, gdy rynki poruszają się wbrew ich celom. Narzędzia do zarządzania ryzykiem pomagają inwestorom łagodzić potencjalne stresujące sytuacje, więc nauka korzystania z nich powinna być niezwykle istotna dla każdego początkującego tradera.

