Jak handlować akcjami Zscaler po wynikach za II kwartał 2024 r.

Marzec 06, 2024 14:57

Założona w 2007 roku firma Zscaler jest operatorem największej na świecie platformy bezpieczeństwa w chmurze. Jest jednym z liderów w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze z ponad 2 miliardami dolarów rocznego przychodu.

Dowiedz się więcej o wynikach spółki Zscaler za drugi kwartał i prognozach analityków.

Akcje: Zscaler Symbol dla rachunku Invest.MT5: ZSUS Data powstania pomysłu: 5 marca 2024 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia:

245 USD Cel: 310 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

Wyniki Zscaler za drugi kwartał 2024 r.

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu Zscaler:

Zysk na akcję 0,76 USD vs prognozowane 0,58 USD

Przychody w wysokości 525 mln USD wobec oczekiwanych 508 mln USD.

Obliczone wartości wystawionych faktur628 mln USD wobec oczekiwanych 611 mln USD.

Przychody wzrosły o 35% rok do roku

Strata netto w wysokości 28,5 mln USD w porównaniu do 57,5 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zscaler pokonał oczekiwania analityków w zakresie większości wskaźników, w tym zysku na akcję, przychodów i rozliczeń. W rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników finansowych, dyrektor generalny Jay Chowdhry stwierdził, że "coraz więcej klientów dostrzega wady tradycyjnych zabezpieczeń opartych na zaporach sieciowych i angażuje się z nami w transformację do architektury Zero Trust.

Architektura Zscaler Zero Trust to architektura bezpieczeństwa stworzona w celu zmniejszenia powierzchni ataku sieci i obniżenia ryzyka naruszenia danych. Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem stworzyła pierwsze w branży rozwiązanie SASE Zero Trust od jednego dostawcy. Wzrost sprzedaży produktów jest jednym z powodów, dla których firma podniosła swoje przychody w trzecim kwartale fiskalnym z 534 mln USD do 536 mln USD. Rynek oczekiwał 532 milionów dolarów.

Chociaż raport zysków był mocny w większości obszarów, odnotowano stratę netto. Chociaż była to mniejsza strata w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. W rezultacie akcje gwałtownie spadły - o prawie 8% - po publikacji wyników.

Większość młodszych firm technologicznych ma tendencję do zgłaszania straty netto, ponieważ reinwestują jak najwięcej pieniędzy z powrotem w biznes, aby mógł się rozwijać. Spadek cen akcji może być jednak sygnałem ostrzegawczym, że inwestorzy przesuwają środki na akcje, które rosną szybciej, aby spróbować wykorzystać hossę w USA.

W związku z tym należy zachować ostrożność. Więcej analityków zmieniło również rekomendację na „trzymaj”, co widać poniżej.

Przewidywania analityków wobec akcji Zscaler

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Zscaler posiada obecnie 27 ocen „kupuj”, 7 ocen „trzymaj” oraz 0 oceny „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 310 USD, a najniższy to 214 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 261,47 USD.

Źródło: TipRanks , 5 marca 2024 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Zscaler

Kupno akcji po wybiciu powyżej 245 dolarów Cel inwestycji to osiągnięcie poziomu 310 dolarów - nieco poniżej najwyższej wyceny analityków Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy Jeżeli kupisz 10 akcji Zscaler: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 650 dolarów: (310-245) ×10 akcji

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu. Możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt odnoszenia sukcesów w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje z amerykańskie z prowizją jedynie 0,02 USD na akcję i minimalną wartością prowizji wynoszącą 1 USD. W powyższym przykładzie prowizja za zakup akcji wyniosłaby zatem tylko 1 dolara!

Jak kupić akcje Zscaler w 4 krokach

W Admirals możesz wybierać z pośród 4500 spółek, aby kupić akcje Zscaler:

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard.

Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę MetaTrader WebTrader.

W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Zscaler i przeciągnij symbol do okna wykresu.

Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia, a następnie wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web . Miesięczny wykres Zscaler od stycznia 2018 r. do marca 2024 roku. Utworzono 5 marca 2024 r. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Zscaler będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Zscaler będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

