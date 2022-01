Jak inwestować w akcje Shell podczas wzrostu cen ropy i gazu

Podczas pandemii akcje wielu firm energetycznych dotknęły 30-letnich dołków. Jedną z nich był Royal Dutch Shell, akcje tej spółki spadły o ponad 50%, osiągając poziom nie widziany od 1995 roku.

Jednak gospodarki zaczęły się znowu otwierać i zapotrzebowanie na produkty energetyczne, takie jak ropa i olej, znacznie wzrosło.

The Royal Dutch Shell znajduje się już 100% powyżej ostatnich dołków. Analitycy dostrzegli potencjał sektora energetycznego i stają się do niego coraz bardziej byczo nastawieni. Jest to dobry moment, aby zainteresować się brytyjskimi akcjami Shell.

Akcje: Royal Dutch Shell PLC (Class B) Giełda: LSE Symbol dla rachunku Invest.MT5: RDSB.UK Data powstania pomysłu: 11 stycznia 2022 roku Horyzont czasowy: 1 - 12 miesięcy Poziom wejścia: 1764 GBX Cel: 2101,43 GBX Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 7% Poziom ryzyka: Wysoki

Dlaczego warto kupić akcje Royal Dutch Shell?

Royal Dutch Shell (RDSB) prowadzi jedną z największych na świecie działalności energetycznych. Podczas pandemii biznes ten został poważnie dotknięty, ponieważ wiele gospodarek bardzo spowolniło. W tej chwili obserwujemy powolny powrót do normalności, a w związku z tym zapotrzebowanie na energię zaczyna wracać do poziomów sprzed pandemii.

Wzmożone zapotrzebowanie może oczywiście znacznie pomóc firmom z sektora energetycznego. Warto zwrócić uwagę, że europejskie spółki z tego sektora, w porównaniu do ich odpowiedników z USA, wydają się niedowartościowane. Wskazuje na to na przykład porównanie współczynnika ceny do zysku dla obydwu grup.

W momencie pisania tego artykułu wskaźnik ten dla Royal Dutch Shell wynosi 7 dla zysków prognozowanych w 2022 roku. Dla Exxon Mobil ta sama wartość to już 11.

Powód 1: Zapotrzebowanie na ropę i gaz powinno wzrosnąć, podczas gdy popyt pozostaje ograniczony

Analitycy Deutsche Bank prognozują dobry rok dla sektora energetycznego w 2022 roku i twierdzą, że ceny surowców wzrosną – jednym z powodów są problemy z zaopatrzeniem. Zbudowanie nowych znaczących zasobów ropy naftowej zajmuje zwykle około dekady. Co prawda Iran może pomóc swoimi zasobami ropy, analitycy Schroders uważają jednak, że podaż nadal pozostanie ograniczona.

Powodem jest fakt, że OPEC+ (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i dziesięć dodatkowych krajów, w tym Rosja) może jedynie powrócić do średnich poziomów produkcji sprzed pandemii, co oznacza 2,3 miliona baryłek dziennie poniżej prognozowanego zapotrzebowania. Taka sytuacja powinna wpłynąć na wzrost cen ropy.

Przy rosnącym popycie i ograniczonej podaży wyższa cena ropy naftowej prawdopodobnie pomoże zwiększyć zysk takich firm, jak Royal Dutch Shell.

Powód 2: Popyt ze strony instytucji i wykup akcji (buyback) mogą wpłynąć na cenę akcji Royal Dutch Shell

Na początku tego roku Shell oświadczył, że będzie skupował swoje akcje. Nie sprecyzowano jednak do końca tempa tego wykupu. Program skupu akcji o wartości 7 mld USD pochodzi głównie ze sprzedaży amerykańskiego biznesu łupkowego firmy Shell. Skup akcji własnych z rynku ma na celu działanie na korzyść akcjonariuszy - firma wykorzystuje w tym celu własne rezerwy gotówki.

Popyt instytucjonalny na notowane w USA akcje Royal Dutch Shell A (RDS.A) rośnie co kwartał od końca 2020 roku - wynika z raportów SEC (Securities and Exchange Commission) 13F.

Źródło: TipRanks, 11 stycznia 2022 roku

Inwestor aktywista Dan Loeb z funduszu hedgingowego Third Point napisał, że Shell jest "jedną z najtańszych akcji o dużej kapitalizacji na świecie". Podczas gdy on sam uważa, że Shell powinien być podzielony na dwa podmioty - jeden zajmujący się tradycyjną energetyką, a drugi odnawialnymi źródłami energii – dla wielu jest to mało prawdopodobny scenariusz.

Instytucjom spodobało się również to, że Shell upraszcza swoją strukturę korporacyjną poprzez likwidację struktury dwuklasowej. W zeszłym roku firma ogłosiła plany przeniesienia swojej siedziby z Holandii do Wielkiej Brytanii ze względu na podatki i presję związaną ze zmianami klimatycznymi.

Jakie są przewidywania analityków wobec akcji Royal Dutch Shell?

Według analityków ankietowanych przez FT.com obecnie jest więcej ocen wskazujących na poprawę zachowania spółki (outperform) oraz „kupuj” niż w analogicznym okresie rok temu. Z 17 prognoz zebranych od analityków, najwyższy poziom akcji w 12-miesięcznym okresie wyniósł 4124,79 GBX, z medianą na poziomie 2101,43 GBX.

Źródło: FT.com, 11 stycznia 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Royal Dutch Shell

Kupno akcji po wybiciu powyżej 1764 GBX.

Cel według mediany analityków to 2101,43 GBX.

Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 7% wartości rachunku.

Horyzont czasowy = 1 – 12 miesięcy

Jeżeli cena dojdzie do poziomu mediany, zysk wyniesie 20%: Po osiągnięciu maksymalnej ceny według wskazań analityków, zysk wyniesie 133%



Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków. Dodatkowo spółki z sektora energetycznego charakteryzują się ponad przeciętną zmiennością. Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Jak kupić akcje Shell w 4 krokach

W Admirals możesz kupić akcje spółek brytyjskich z niską prowizją, wynoszącą zaledwie 0,1% wartości transakcji, a minimalna prowizja to jedynie 1 GBP.

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Shell (RDSB.UK) i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit. .

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Shell będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Shell będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

