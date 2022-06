45% potencjał wzrostu akcji NVIDIA po publikacji wyników

Czerwiec 02, 2022 16:49

Jak wiadomo akcje spółek technologicznych nie mają lekko w tym roku.

W obliczu rosnącej inflacji, podwyżek stóp procentowych i ogólnej niepewności gospodarczej, inwestorzy rezygnują z ryzykownych i drogich akcji na rzecz bezpieczniejszych akcji defensywnych.

Tendencję widać wyraźnie na przykładzie NASDAQ-100, który od początku roku, według stanu na 31 maja br., spadł o ponad 26%.

Dla mniej doświadczonych traderów wyprzedaże tej wielkości i towarzysząca temu ogromna zmienność są często powodem do niepokoju. Jednak czasem spadki na rynkach mogą stanowić dla inwestorów okazję do nabycia wysokiej jakości akcji po atrakcyjnych cenach.

Wśród wielu akcji spółek technologicznych, które ucierpiały w 2022 roku, znajduje się gigant w dziedzinie produkcji układów scalonych - NVIDIA. Do 31 maja cena akcji NVIDIA spadła w ciągu roku o 36%. Jednak w ciągu dwóch dni po ogłoszeniu przez firmę w zeszłym tygodniu wyników za pierwszy kwartał akcje wzrosły o prawie 11%.

Czy NVIDIA jest w stanie w tym roku nadal odrabiać straty? Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się o perspektywach kursu akcji NVIDIA w ciągu najbliższych 12 miesięcy i o tym, jak możesz to wykorzystać.

Akcje: NVIDIA Corp. Giełda: NASDAQ Symbol dla rachunku Invest.MT5: NVDA Data powstania pomysłu: 1 czerwca 2022 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia:

200 USD Cel: 271 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Inves.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Dlaczego warto handlować akcjami NVIDIA?

Założona w 1993 roku NVIDIA jest firmą technologiczną, projektującą układy scalone. Do jej najbardziej znanych produktów należą wysokiej klasy procesory graficzne (GPU). Firma koncentruje się głównie na czterech głównych rynkach: gier, motoryzacji, baz danych i profesjonalnych wizualizacji.

W ubiegłym tygodniu NVIDIA opublikowała wyniki za pierwszy kwartał roku finansowego 2023. W okresie trzech miesięcy zakończonych 1 maja 2022 r. firma NVIDIA odnotowała rekordowe przychody kwartalne w wysokości 8,29 mld USD oraz zysk na akcję (EPS) w wysokości 1,36 USD, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 46% i 49%.

Jednak pomimo tego, że wyniki te znacznie przewyższyły oczekiwania analityków, cena akcji NVIDIA początkowo spadła o 5,5% w handlu posesyjnym z powodu słabszych niż oczekiwano prognoz na bieżący kwartał.

Analitycy z Wall Street spodziewali się wcześniej, że NVIDIA wygeneruje w tym kwartale około 8,5 mld USD przychodów, ale firma ogłosiła, że w rzeczywistości oczekuje 8,1 mld USD, czyli mniej niż 8,29 mld USD w pierwszym kwartale. Przewidywany spadek przychodów odzwierciedla skutki wyjścia z rynku rosyjskiego oraz negatywny wpływ na popyt w Chinach, spowodowany trwającymi obostrzeniami Covid-19.

Choć obawy te mogą wpłynąć na nastroje inwestorów w nadchodzących miesiącach, w dłuższej perspektywie sytuacja wygląda bardziej pozytywnie, co znalazło odzwierciedlenie w odbiciu kursu akcji w kolejnych dniach po ogłoszeniu wyników.

Warto zauważyć, że choć prognozy dotyczące przychodów firmy NVIDIA okazały się słabsze niż przewidywano, ich realizacja oznaczałaby wzrost o 24% w ujęciu rok do roku. To imponujący wyniki, biorąc pod uwagę obecną sytuację.

Jeszcze bardziej znaczące są wyniki działalności firmy NVIDIA związanej z bazami danych, które w pierwszym kwartale przyniosły pozytywne rezultaty. Przychody z tej działalności wzrosły o 83% rok do roku i stanowiły ponad 45% całkowitych przychodów w pierwszym kwartale. Wzrost ten był spowodowany między innymi wzrostem zapotrzebowania na procesory graficzne NVIDIA wśród klientów z branży cloud computing i hyperscale.

Ponadto, mimo że firma powoływała się na osłabienie popytu na rynku gier, nadal odnotowała rekordowe przychody w wysokości 3,62 mld USD, co oznacza wzrost o 31% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W związku z prognozowanym wzrostem całkowitych przychodów i imponującym rozwojem działalności w zakresie baz danych, nie będzie zaskoczeniem, jeśli cena akcji NVIDIA wzrośnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Inwestorzy muszą jednak wziąć pod uwagę potencjalne przeszkody, z którymi boryka się spółka, w szczególności rosnącą inflację, mogącą negatywnie wpłynąć na popyt konsumpcyjny w nadchodzących miesiącach.

Przewidywania analityków wobec akcji NVIDIA

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, NVIDIA posiada obecnie 27 ocen „kupuj” i 5 ocen „trzymaj”. Nikt nie wydał oceny „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji NVIDIA to 410,00 USD, a najniższy to 165,00 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji NVIDIA wynosi 271,41 USD, co oznacza prawie 45% wzrost w stosunku do obecnego poziomu (w momencie pisania tego tekstu).

Źródło: TipRanks, 1 czerwca 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach NVIDIA

Kupno akcji po wybiciu powyżej 200 USD. Cel inwestycji to osiągnięcie mediany prognoz analityków - 271 USD. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 6 – 12 miesięcy Jeżeli kupisz 10 akcji NVIDIA: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 710 dolarów: (271-200) ×10 akcji

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji NVIDIA wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolara!

Jak kupić akcje NVIDIA w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora.

Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.

W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje NVIDIA i przeciągnij symbol do okna wykresu.

Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Wykres od 31 grudnia 2021 r. do 2 czerwca 2021 r. Utworzono 2 czerwca 2021 r. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje NVIDIA będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje NVIDIA będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

