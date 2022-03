50% potencjał wzrostu Meta (dawniej Facebook) z powodu rozwoju metaverse

Na początku lutego firma Meta Platforms (dawniej Facebook) opublikowała bardzo zły raport finansowy, po którym kurs akcji spadł o 20%. W tej chwili cena akcji znajduje się 50% poniżej swoich szczytów.

Ostatnie spadki na globalnych rynkach akcji również nie pomogły akcjom Meta w odzyskaniu gruntu pod nogami, ale obecna wycena zaczyna wydawać się dość interesująca. Kurs powrócił do poziomów nie widzianych od początku pandemii.

Co ciekawe właściciel firmy Mark Zuckerberg zmienia profil Meta z platformy mediów społecznościowych na giganta metaverse. Metaverse może osiągnąć 1 bilion dolarów rocznej sprzedaży, co może okazać się dla Meta przełomowe.

Poniżej przedstawiamy, jak handlować akcjami Meta.

Akcje: Meta Platforms (dawniej Facebook) Giełda: NASDAQ Symbol dla rachunku Invest.MT5: FB Data powstania pomysłu: 23 marca 2022 roku Horyzont czasowy: 1 - 12 miesięcy Poziom wejścia:

220 USD Cel: 325 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Dlaczego warto kupić akcje Meta?

Większość osób może być zaskoczona faktem, że cena akcji Meta Platforms - firmy, do której należą Facebook, Instagram, WhatsApp i Oculus - spadła o 50% w porównaniu z rekordowym poziomem z tego roku.

Pierwotna wyprzedaż akcji była spowodowana raportem o wynikach, zawierającym słabe prognozy na rok 2022. Spadek ten został dodatkowo pogłębiony przez globalną wyprzedaż na rynkach akcji, która rozpoczęła się mniej więcej w tym samym czasie.

Jednak plan Marka Zuckerberga, aby skupić się na byciu dominującym graczem w metaverse, zaintrygował analityków, wg których średnia cena akcji powinna być znacznie wyższa od rynkowej, o czym można przeczytać poniżej.

Potencjalny lider Metaverse i wirtualnej rzeczywistości

W październiku 2021 r. Facebook zmienił nazwę na Meta Platforms, sygnalizując skupienie się na metaverse. Dotychczas firmę ze światem meta łączył jedynie sprzęt, np. produkty Oculus VR, obecnie przemianowane na Meta Quest.

Jednak plany właściciela Meta są o wiele większe. W niedawnym wystąpieniu podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie Mark Zuckerberg zachęcał partnerów do współpracy z firmą w celu urzeczywistnienia swojej wizji metaverse.

Analitycy szacują, że świat meta może przynieść 1 bilion dolarów zysku.

Istnieje wiele akcji firm zapewniających dostęp do metaverse. Możemy tutaj wyróżnić firmy produkujące gry, ale też produkty do wykorzystania w świecie wirtualnym, takie jak marki modowe i sportowe. Są to również firmy dostarczające oprogramowanie do tworzenia wirtualnych światów 3D oraz produkujące sprzęt umożliwiający dostęp do metaverse. Meta jest uważana za czołową spółkę powiązaną w sposób pośredni lub bezpośredni z metaverse.

Zarówno JP Morgan, jak i Goldman Sachs prognozują, że metaverse przyniesie w przyszłości ponad 1 bilion dolarów rocznego przychodu. Nie bez powodu Meta zainwestowała 10 miliardów dolarów w budowę metaverse według swojej wizji w ciągu najbliższych pięciu lat.

Fundamenty i dane techniczne spółki Meta nadal wyglądają solidnie

Pod względem fundamentalnym Meta nadal jest stosunkowo silna, nawet przy niższej prognozie wzrostu na ten rok. Firma nie jest zadłużona i posiada 40 miliardów dolarów gotówki. Co więcej, platformy Facebook i Instagram nadal są chętnie używane przez reklamodawców, dzięki czemu w 2022 r. firma ma osiągnąć przychody w wysokości 40 mld dolarów.

Aktualny wskaźnik cena to zysku Mety wynosi 15,3 i jest najniższy w historii. W zeszłym roku wskaźnik C/Z wynosił 38. Warto zauważyć, że obecny wskaźnik C/Z dla indeksu S&P 500 to 25 – na tym tle Meta posiada spory potencjał wzrostu. Wskaźnik ceny do zysku mierzy aktualną cenę akcji spółki w stosunku do jej zysku na akcję.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. FB – wykres miesięczny od 1 września 2012 r. do 23 marca 2022 r. Utworzono 23 marca o 20:00. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Na przedstawionym powyżej wykresie miesięcznym Meta widać, że obecny kurs oscyluje wokół kluczowych poziomów historycznego wsparcia. Obejmuje to linię trendu wzrostowego (czarna linia), gdzie w przeszłości kupujący pojawiali się już w 2013, 2018 i 2020 roku.

Przewidywania analityków wobec akcji Meta

Według analityków ankietowanych przez TipRanks, oceny „kupuj” przeważają teraz nad ocenami „sprzedaj” i „trzymaj”. Spośród ankietowanych analityków podających 12-miesięczne prognozy, najwyższa cena docelowa wyniosła 446 USD, najniższa 220 USD, a średnia 325,45 USD.

Źródło: TipRanks, 23 marca 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Meta

Kupno akcji na wybiciu powyżej 220 USD Cel zgodny ze średnią prognozą analityków - 325 USD Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 1 – 12 miesięcy Potencjalny zysk może wynieść 50% lub więcej Niektórzy inwestorzy mogą wybrać najwyższą cenę docelową wyznaczoną przez analityków na poziomie 446 USD, co przyniosłoby ponad 100% potencjalnego zysku w znacznie dłuższym okresie czasu.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Meta Platforms wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolara!

Jak kupić akcje Meta w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Meta Platforms (FB) i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Meta będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Meta będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

