Jak inwestować w akcje Mastercard podczas boomu na NFT

Styczeń 27, 2022 14:21

Mastercard rozpoczął ten rok od ogłoszenia szeregu umów partnerskich na rynku kryptowalut, z dobrze znanymi giełdami, takimi jak z zaangażowaną w rynek NFT spółką Coinbase.

Mastercard dokonał w zeszłym roku kilku kluczowych przejęć, aby zdywersyfikować swój model biznesowy. Liczy przez to na utrzymanie udziału w globalnym rynku płatności w obliczu nowej konkurencji ze strony start-upów z branży fintech.

Na uwagę zasługuje fakt, że część analityków ma wciąż prowzrostowe nastawienie do firmy. Mastercard poradził sobie również dość dobrze podczas ostatnich spadków na giełdach.

Akcje: Mastercard Inc. Giełda: NYSE Symbol dla rachunku Invest.MT5: MA Data powstania pomysłu: 26 stycznia 2022 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia: 335 USD Cel: 433,14 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 7% Poziom ryzyka: Wysoki

Rachunek Inves.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Dlaczego warto kupić akcje Mastercard ?

Mastercard to jeden z gigantów globalnych płatności o niezaprzeczalnie ugruntowanej pozycji. Jednak coraz więcej firm fintech wkracza w tę przestrzeń, co zmusiło Mastercard do pozyskania nowych źródeł przychodów.

W swoim ostatnim raporcie spółka pobiła oczekiwania analityków. Główną zasługę miały w tym wydatki konsumenckie i międzynarodowe transakcje pieniężne. Poniżej przedstawimy kilka dodatkowych powodów, dla których warto postawić na akcje Mastercard w długim terminie.

Spółka może skorzystać na boomie na NFT, ponieważ nawiązała umowy partnerskie dotyczące kryptowalut.

W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Mastercard podpisał umowę z Coinbase. Umowa pozwoli klientom Coinbase na używanie kart kredytowych i debetowych Mastercard do dokonywania zakupów na nadchodzącym rynku NFT (non-fungible token).

Sprzedaż NFT w ubiegłym roku gwałtownie wzrosła, a Mastercard pracuje nad tym, jak można usprawnić proces zakupu NFT, wymagający obecnie wielu kroków i różnych aplikacji.

Biorąc pod uwagę, że sprzedaż NFT wzrosła z 250 mln dolarów w 2020 r. do ponad 2 mld dolarów w 2021 r., warto obserwować, jak skorzysta na tym Mastercard. Firma ogłosiła również inne umowy kryptowalutowe z Bakkt, Gemini, Mintable i innymi, dążąc w ten sposób do pozycji lidera na tym polu.

Mastercard nastawia się na skorzystanie z rynku wycenianego na 225 bilionów dolarów.

Na początku roku Mastercard ogłosił również nowe cele wzrostowe na lata 2022-2024. Są one naprawdę ambitne – uwagę zwraca wysoka prognoza wzrostu przychodów netto i minimalna roczna marża operacyjna na poziomie 50%.

Według firmy, wciąż istnieją "znaczące niewykorzystane możliwości" w wartym 225 bilionów dolarów globalnym sektorze płatności, wynikające z przyspieszenia wprowadzania technologii cyfrowych. Oczekuje się wzrostu w zakresie transakcji handlowych, płatności rachunków, usług, zarządzania nadużyciami finansowymi, otwartej bankowości i produktów BNPL (kup teraz, zapłać później).

Przewidywania analityków wobec akcji Mastercard

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, jeżeli chodzi o prognozy dla akcji Mastercard, istnieje obecnie 14 ocen “kupuj”. Najwyższy poziom cenowy dla akcji to 494.00 dolarów, a najniższa cena docelowa to 380.00 dolarów.

Średnia cena docelowa dla Mastercard wynosi 433,14 dolarów, co oznacza wzrost o blisko 27% w stosunku do obecnego poziomu.

Źródło: TipRanks, 25 stycznia 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Mastercard

Kupno akcji po około 355 dolarów.

Cel według średniej oceny analityków to 433,14 dolarów.

Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 7% wartości rachunku.

Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy

Jeżeli kupisz 10 akcji Mastercard: Po osiągnięciu celu, zysk wyniesie 781,4 dolarów: (433,14 - 355)×10 akcji



Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków. Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Mastercard wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolar!

Jak kupić akcje Mastercard w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Mastercard (MA) i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit. .

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Mastercard już dzisiaj! ▼▼▼

Czy uważasz, że akcje Mastercard będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Mastercard będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: