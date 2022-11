Handel akcjami Amazon przed Black Friday Weekend

Listopad 24, 2022 13:51

Nadszedł Czarny Piątek, który w swojej stosunkowo krótkiej historii szybko stał się jednym z największych wydarzeń dla sprzedawców detalicznych w okresie poprzedzającym gorący okres świąteczny.

Sklepy internetowe, takie jak Amazon, reklamowały swoje oferty na Czarny Piątek przez cały tydzień, próbując wycisnąć jak najwięcej przychodów z tegorocznego wydarzenia. Dzień ten przypada dla Amazona w trudnym okresie. Firma będzie jednak próbowała powtórzyć zeszłoroczne rekordowe wyniki. Czy po trudnym jak dotąd 2022 roku, nadchodzący weekend okaże się punktem zwrotnym dla giganta e-commerce?

Poniżej przedstawiamy, jak handlować akcjami Amazon

Akcje: Amazon Symbol dla rachunku Invest.MT5: AMZN Data powstania pomysłu: 23 listopada 2022 roku Horyzont czasowy: 12 miesięcy Poziom wejścia:

95 USD Cel: 139 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Handel na Amazon – bieżąca sytuacja

Po fantastycznych wynikach finansowych i świetnym zachowaniu spółki na giełdzie podczas pandemii, 2022 rok okazał się dla Amazona mniej łaskawy.

Ostatnie wyniki finansowe

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku całkowita sprzedaż netto Amazona wzrosła o 10%, ale firma odnotowała stratę netto w wysokości 3 miliardów dolarów w porównaniu z dochodem netto w wysokości 19 miliardów dolarów w poprzednim roku. Chociaż należy zwrócić uwagę na to, że duża część tej straty łączy się z udziałem Amazona w Rivian Automotive, którego cena akcji w tym roku spadła.

Kolejnym powodem słabych wyników są rosnące ceny. Podczas gdy łączna sprzedaż netto wzrosła o 10%, łączne koszty operacyjne wzrosły o 14%, ograniczając marże zysku. Wyniki te, w połączeniu z ponurymi perspektywami gospodarczymi i ogólnym marazmem giełdowym, sprawiły, że akcje Amazona straciły do tej pory w tym roku około 45% wartości.

Wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe prawdopodobnie również stłumiły popyt konsumencki. Taka sytuacja może się utrzymywać w najbliższej przyszłości. Ostatnie dane o inflacji z USA, które są zdecydowanie największym rynkiem Amazona, były jednak bardziej obiecujące niż się spodziewano.

Perspektywy ekonomiczne

Inflacja spadła z 8,2% we wrześniu do 7,7% w październiku - wynik znacznie lepszy niż prognozowane 8%. Sugeruje to, że agresywne podejście Rezerwy Federalnej do polityki pieniężnej zaczyna przynosić efekty i że amerykańska inflacja mogła już osiągnąć swój szczyt. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, jest to niewątpliwie świetna wiadomość dla Amazona i innych amerykańskich sprzedawców.

Podczas gdy konsumenci nadal będą odczuwać skutki wysokiej inflacji, sprawy mogą zacząć się poprawiać, a dobre wyniki Amazona podczas Czarnego Piątku i pozostałej części czwartego kwartału powinny poprawić sentyment inwestorów do akcji tej firmy.

Inwestorzy powinni być jednak ostrożni, ponieważ inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie. Fed przewiduje, że docelowy poziom inflacji wynoszący 2% nie pojawi się aż do 2024 roku.

Może to przełożyć się na wydatki konsumentów i utrzymać wysokie koszty dla Amazona w ciągu najbliższego roku. Niemniej jednak, w ostatnich wynikach kwartalnych Amazona, CEO Andy Jassy stwierdził, że „stały postęp” jest osiągany w obniżaniu kosztów w całej sieci realizacji zamówień. Pojawiły się również plany zlikwidowania około 10 000 miejsc pracy.

Perspektywa długoterminowa

Czarny piątek nie będzie raczej w żadnym stopniu przełomowy dla Amazona. Niezależnie od tego, jak spółka poradzi sobie w IV kwartale, obecny klimat gospodarczy prawdopodobnie nadal będzie dla spółki problematyczny.

Amazon jest jednak gotowy, aby odbić się od dna i powrócić do wysokich zysków w przyszłości. Firma jest numerem jeden na rynku e-commerce w USA, drugim największym rynkiem e-commerce na świecie i posiada ponad 200 milionów użytkowników usługi Prime na całym świecie. Co więcej, najbardziej dochodowy biznes Amazona, Amazon Web Services (AWS), jest głównym graczem na globalnym rynku cloud computing i wciąż się rozwija.

Mimo wszystko cena akcji Amazona spadła i obecnie jest notowana dość nisko. Jej wskaźnik cena do sprzedaży (czyli kapitalizacja rynkowa spółki w stosunku do jej całkowitej sprzedaży) jest najniższy od siedmiu lat. Może to stanowić okazję do zakupu akcji wysokiej jakości po atrakcyjnej cenie.

Podczas gdy zmienność cen akcji prawdopodobnie utrzyma się w krótkim okresie, historycznie niska wycena i obiecujące perspektywy na przyszłość mogą uczynić Amazon atrakcyjną firmą dla inwestorów o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

Przewidywania analityków wobec akcji Amazon

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Amazon posiada obecnie 33 ocen „kupuj” i 2 oceny „trzymaj”. Nikt nie wydał oceny „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji Amazon to 192,00 USD, a najniższy to 103,00 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji Amazon wynosi 139,88 USD, co oznacza prawie 50% wzrost w stosunku do obecnego poziomu (w momencie pisania tego tekstu).

Źródło: TipRanks , 23 października 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Amazon

Kupno akcji po wybiciu powyżej 95 dolarów Cel inwestycji to osiągnięcie średniej prognoz analityków: 139 dolarów Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 12 miesięcy Jeżeli kupisz 10 akcji Amazon: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 440 dolarów: (139-95) ×10 akcji

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu. Możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt odnoszenia sukcesów w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje z amerykańskie z prowizją jedynie 0,02 USD na akcję i minimalną wartością prowizji wynoszącą 1 USD. W powyższym przykładzie prowizja za zakup akcji wyniosłaby zatem tylko 1 dolara!

Jak kupić akcje Amazon w 4 krokach

W Admirals możesz wybierać z pośród 4500 spółek, aby kupić akcje Amazon:

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora.

Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę MetaTrader WebTrader.

W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Amazon i przeciągnij symbol do okna wykresu.

Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia, a następnie wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web . Amazon wykres H1 od 18 października 2022 roku do 22 listopada 2022 roku. Utworzono 22 listopada 2022 roku. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Amazon już dzisiaj! ▼▼▼

Czy uważasz, że akcje Amazon będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Amazon będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: