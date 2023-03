Odczyt aktywności przemysłowej w Chinach w lutym osiągnął 11-letni szczyt

Marzec 01, 2023 13:52

Większość rynków Azji i Pacyfiku zaliczyła wzrostową sesję, ponieważ inwestorzy i traderzy pozytywnie zinterpretowali szereg danych gospodarczych. Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne (NBS) ogłosiło, że wskaźnik PMI dla przemysłu wzrósł w lutym do 52,6, co jest najwyższym poziomem odnotowanym w ciągu ostatnich jedenastu lat. Raport Australijskiego Biura Statystycznego (ABS) pokazał, że PKB kraju wzrosło o 0,5%, w ujęciu kwartał do kwartału, w ostatnim kwartale 2022 roku.

ISM PMI dla usług i przemysłu USA

ISM opublikuje dane za luty dotyczące PMI dla przemysłu (01.03) i usług (03.03).

Zgodnie z prognozami, PMI dla przemysłu ma wynieść 48,0, natomiast dla usług 54,5. Przewodniczący komitetu ISM ds. badania koniunktury w przemyśle zauważył w raporcie, że „istnieją wyraźne dowody na zmniejszenie popytu. Wiedzieliśmy, że pierwsza połowa tego roku będzie nieco trudna, nie wiemy jeszcze, czy najgorsze już za nami”.

Japoński raport o CPI z Tokio

Japońskie biuro statystyczne opublikuje w czwartek lutowy raport CPI z Tokio. CPI Tokio mierzy zmianę w cenie towarów i usług kupowanych przez konsumentów w stolicy Japonii. Ekonomiści oczekują, że tokijski CPI wyniesie w lutym 4,1% w ujęciu rocznym. Roczny główny wskaźnik CPI w Tokio znalazł się w styczniu na poziomie 4,4%, zgodnie z oczekiwaniami analityków.

Commerzbank: Inflacja w USA jest zbyt wysoka

Raport opublikowany przez Commerzbank twierdzi, że nadzieje na szybki spadek inflacji w USA nie spełniły się. Analitycy banku napisali: „nasz przegląd różnych pomiarów bazowych sugeruje, że trend inflacyjny jest prawdopodobnie nadal powyżej 4%, znacznie powyżej 2% celu. Fed liczy na to, że efekty podwyżek stóp jeszcze się nie ujawniły ze względu na zwyczajowe opóźnienia w ich oddziaływaniu. Jeśli tak się nie stanie, to widocznie Fed nie schłodził wystarczająco popytu. Znacznie więcej podwyżek stóp procentowych niż wcześniej oczekiwano (nasza prognoza: trzy kolejne podwyżki do czerwca po 25 punktów bazowych do poziomu 5,50% do górnej granicy przedziału docelowego) byłoby wówczas prawdopodobne”.

Szwajcaria: Bez recesji w 2023 roku?

Szwajcarski Sekretariat Stanu do Spraw Gospodarczych (SECO) ogłosił zerowy wzrost gospodarczy w ostatnim kwartale 2022 roku, powołując się na trudną sytuację międzynarodową, która uderzyła w eksport i sektor produkcyjny. Raport opublikowany przez SECO podaje, że „podczas gdy mniej wrażliwy na cykle przemysł chemiczny i farmaceutyczny odnotował dalszy wzrost, pozostałe sektory przemysłowe skurczyły się”.

Komentując stan szwajcarskiej gospodarki, szef Dyrekcji Polityki Gospodarczej SECO powiedział, że „z obecnej perspektywy nie spodziewałbym się recesji”. Rząd, który wcześniej przewidywał, że szwajcarska gospodarka rozwinie się o 1,0% w 2023 r. i 1,6% w 2024 r., ma opublikować swoją zaktualizowaną prognozę na ten rok 16 marca.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.