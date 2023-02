Pallad: czego oczekiwać w 2023 roku

Pallad nie jest na pewno tak często wybieranym przez traderów metalem jak na przykład srebro i złoto. Pallad jest jednak niezbędny do wytwarzania wielu produktów, z których korzystamy na co dzień. Duża liczba zastosowań i ograniczona podaż tego metalu często przykuwa do niego uwagę inwestorów.

W artykule przedstawimy kilka przydatnych dla inwestorów informacji dotyczących palladu.

Podstawowe informacje

Pallad (Pd) został odkryty w 1802 r. przez Williama Hyde'a Wollastona, angielskiego chemika, który starał się przeanalizować próbki rudy platyny pozyskane z Ameryki Południowej. Wollaston nazwał ten metal na cześć odkrytej dwa miesiące wcześniej (marzec 1802) planetoidy 2 Pallas.

Pallad to srebrzystobiały metal należący do metali z grupy platynowców. Jest plastyczny i łatwo poddaje się obróbce. Pallad jest przede wszystkim wykorzystywany w katalizatorach samochodowych, które pomagają przekształcić tlenek węgla w wodę i dwutlenek węgla. Metal ten jest również stosowany w biżuterii, kontaktach elektrycznych itp.

Największe złoża palladu znajdują się w Rosji, RPA, Zimbabwe oraz w stanie Montana w USA. Rosyjski Nornickel produkuje większość światowego palladu. Ponad 50% całego wydobywanego w ciągu roku palladu jest przerabiane na katalizatory.

Fluktuacje cenowe palladu na giełdzie

Pod koniec lipca 2022 roku cena palladu osiągnęła poziom 2021 dolarów za uncję, czyli o prawie 300 dolarów drożej od ówczesnej ceny złota. Skok ceny metalu w 2022 roku zmusił niektórych producentów samochodów do zastąpienia go tańszą platyną.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Palladium (100 oz)do USD, miesięczny wykres utworzony 23 lutego 2023 roku. Zakres: od 1 lutego 2018 r. do 23 lutego 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Ostatnie trzy miesiące nie były korzystne dla cen palladu. W grudniu 2022 roku ceny palladu spadły o 3%, a styczeń 2023 r. przyniósł jeszcze większą przecenę (-9%).

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Palladium (100 oz)do USD, dzienny wykres utworzony 23 lutego 2023 roku. Zakres: od 25 października 2022 r. do 23 lutego 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Luty może być trzecim z rzędu miesiącem spadku cen palladu, gdyż do 23 lutego straciły one na wartości kolejne 8%. Należy zauważyć, że 14 lutego ceny palladu dotknęły poziomu 1468,94 USD, czyli najniższego poziomu od sierpnia 2019 roku.

Nornickel prognozuje niższą produkcję palladu w 2023 r.

10 lutego Nornickel poinformował, że spodziewa się spadku produkcji palladu w 2023 roku z powodu planowanego remontu w zakładzie metalurgicznym w Nadieżdzie. Raport Agencji Reutera podał, że wydobycie palladu przez spółkę prawdopodobnie spadnie o 8%-14% w stosunku do 2022 roku w przedziale 2.407-2.562 koz. Produkcja palladu w Nornickel wzrosła o 7% w 2022 r. w ujęciu rocznym.

Komentując dane dotyczące produkcji w 2022 roku, analitycy Nornickla zauważyli: zwiększyliśmy produkcję wszystkich kluczowych metali: produkcja miedzi i platyny była zgodna z wytycznymi, podczas gdy produkcja niklu i palladu przewyższyła je. W skorygowanym raporcie wydanym przez spółkę (10 lutego) możemy przeczytać: oczekujemy, że bilans produkcji/konsumpcji palladu skurczy się w tym roku do 0,3 moz deficytu.

Samochody elektryczne zmniejszają popyt na pallad

Ekonomiści Commerzbanku sugerują, że popyt na pallad może się zmniejszyć, ponieważ „pallad jest coraz częściej zastępowany przez platynę, a liczba samochodów elektrycznych rośnie - mniej palladu będzie prawdopodobnie potrzebne do produkcji nowych pojazdów”.

London Bullion Market Association (LBMA) 2023 Precious Metals Survey zauważa: „Ceny palladu mają według analityków spaść w tym roku, a średnia cena prognozowana na 2023 rok wynosi 1 809,8 USD - co stanowi niebagatelny spadek o 14,3% w porównaniu z rzeczywistą średnią ceną w 2022 roku”.

Handel palladem i zarządzanie ryzykiem

Być może zastanawiasz się, czy warto handlować palladem, czy może jest to zbyt ryzykowne. Oczywiście handel instrumentami finansowymi wiąże się z ryzykiem i pallad nie jest tutaj wyjątkiem. Gwałtowne ruchy rynkowe i nietrafione przewidywania mogą doprowadzić do utraty wcześniej zarobionych środków.

Co zatem zrobić, aby jak najskuteczniej zabezpieczyć się przed stratami? Odpowiedzią może być połączenie edukacji i wykorzystania dostępnych narzędzi zarządzania ryzykiem. Oglądanie webinarów prowadzonych przez ekspertów handlowych lub czytanie szczegółowych artykułów związanych z technikami handlu lub nawet wskazówkami jak budować swoją strategię, mogą znacznie wspomóc Twój trading. Niezwykle istotne jest zwracanie uwagi na źródło informacji.

Brokerzy wspierają traderów, dostarczając im narzędzia do zarządzania ryzykiem, pomagające ograniczyć straty w przypadku nietrafionych transakcji. Na przykład zlecenia stop/loss lub maksymalna dopuszczalna strata wspierają strategie handlowe i przybliżają traderów do osiągania wyznaczonych celów finansowych. Handel palladem czy jakimkolwiek innym instrumentem wymaga nie tylko wiedzy i zaangażowania, ale także kompleksowego przygotowania.

