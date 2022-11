OPEC+, rynek ropy i Covid w Chinach

Wydaje się, że wchodzimy w decydujący okres dla światowego rynku ropy.

Ceny ropy naftowej w ostatnich miesiącach mocno spadły przez obawy związane z globalnym popytem. Nie dość, że wiele krajów wydaje się zmierzać w kierunku recesji, to jeszcze Chiny, największy na świecie importer ropy, kontynuują swoją agresywną politykę „zero-Covid”.

Doprowadziło to do spadku cen ropy do najniższych poziomów od stycznia, co z kolei doprowadziło do spekulacji, że OPEC+ może uzgodnić dalsze cięcia wydobycia na spotkaniu 4 grudnia, próbując w ten sposób wesprzeć ceny ropy.

Niedzielne spotkanie OPEC+ odbędzie się w przeddzień wprowadzenia przez Europę zakazu importu rosyjskiej ropy. Najnowszy pakiet sankcji blokuje również europejskim firmom - dominującym na rynku ubezpieczeń tankowców - możliwość ubezpieczania statków przewożących rosyjską ropę do krajów trzecich, chyba że ropa będzie wymieniana po cenie dyktowanej przez Zachód.

W związku z tym wejdzie w życie szeroko nagłaśniany „limit” na rosyjską ropę, który ma ograniczyć dochody Moskwy z ropy, a jednocześnie utrzymać ważny dla niej przepływ surowca na światowy rynek, aby uniknąć gwałtownego wzrostu cen ropy.

Jednak niektóre kraje już zapowiedziały, że nie wezmą w tym udziału, co oznacza, że Kreml będzie musiał znaleźć tankowce zdolne do przewożenia ropy bez zachodnich ubezpieczeń. Jeśli nie będzie w stanie tego zrobić, wpłynie to na globalną podaż i ceny prawdopodobnie wzrosną.

Tymczasem, w związku z powszechnymi niepokojami w całym kraju, pojawiają się spekulacje, że Pekin może złagodzić swoje podejście do obostrzeń wobec Covid-19. Dzisiejsze poranne wiadomości, że władze zamierzają zwiększyć liczbę szczepień wśród osób starszych, zostały zinterpretowane przez wielu jako prekursor ponownego otwarcia chińskiej gospodarki.

Plotki spowodowały, że ceny ropy wzrosły o ponad 2%, a akcje w Hong Kongu gwałtownie wzrosły we wtorek rano - indeks Hang Seng zakończył sesję wzrostem o 5,24%.

Spekulacje te mogą wspomóc kurs akcji Apple, które w ciągu ostatnich dwóch sesji spadły o 4,5% po doniesieniach, że chińskie ograniczenia Covid-19 mogą spowodować znaczne braki w produkcji iPhone'ów.

W październiku pretensje dotyczące surowej polityki Covid i płac skłoniły tysiące pracowników Foxconnu (największego producenta iPhone'ów Apple) do konfrontacji z kierownictwem największej na świecie fabryki iPhone'ów, co doprowadziło do starć i masowego exodusu pracowników.

W związku z tym, na początku tego miesiąca, Apple wydał oświadczenie, że jego fabryka w Zhengzhou „działała przy znacznie zmniejszonej wydajności”. Dlatego też interesujące będzie zobaczyć, jak rynek zareaguje na najnowsze plotki po otwarciu Wall Street.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Apple – wykres tygodniowy od 3 kwietnia 2016 r. do 28 listopada 2022 r. Utworzono 29 listopada 2022 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

