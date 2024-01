Obniżki stóp procentowych: czego spodziewać się po Fed, BoE i EBC?

Styczeń 22, 2024 13:08

Stopy procentowe przyciągnęły wiele uwagi w ciągu ostatniego półtora roku, ponieważ banki centralne na całym świecie podniosły je, aby zrównoważyć wysoką inflację, wpływającą na budżety i wydatki konsumentów.

Ponieważ podniesienie kosztów pożyczek wydawało się kontrolować presję inflacyjną w większych gospodarkach, rozpoczęła się debata na temat obniżek stóp procentowych, a niektórzy ekonomiści sugerowali, że prawdopodobnie będziemy świadkami kilku obniżek stóp procentowych ze strony amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed), Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Banku Anglii (BoE).

Jednak dane pokazujące odporność gospodarczą w USA, Wielkiej Brytanii i strefie euro wydają się odsuwać prognozy dotyczące obniżek stóp procentowych. W artykule będziesz miał okazję zapoznać się z aktualizacjami związanymi z polityką pieniężną.

Obniżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej: Optymizm pod kontrolą

Rozbieżność między oczekiwaniami rynku a przewidywanymi działaniami amerykańskiego banku centralnego w zakresie stóp procentowych w 2024 r. stawia pod znakiem zapytania przyszłe wartości aktywów. Niektórzy analitycy sugerują, że Fed może przystąpić do cięć o 140-150 punktów bazowych do końca tego roku. Jednak grudniowy protokół Fed sugerował, że koszty pożyczek mogą zostać obniżone o 75 punktów bazowych w tym samym okresie.

W grudniowym podsumowaniu prognoz gospodarczych zarząd Fed oszacował, że referencyjna stopa procentowa zostanie obniżona o 250 punktów bazowych do końca 2026 roku. Niektórzy ekonomiści zauważają, że główną różnicą między prognozami Fed a oczekiwaniami rynku jest tempo, w jakim miałyby nastąpić obniżki stóp procentowych.

Dyrektor generalny Goldman Sachs (GS) David Solomon powiedział dziennikarzom CNBC uczestniczącym w 54. dorocznym spotkaniu WEF w Davos, że „rynek wyraźnie zmierza w kierunku wielu cięć. Nie ma wątpliwości, że poczyniliśmy znaczne postępy w zakresie inflacji”. Komentując optymizm rynku związany z przyszłymi obniżkami stóp procentowych, Solomon dodał: „Trudno jest mi dostrzec pogląd rynku na siedem cięć w tym roku. Uważam, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych w tym roku. Ale tak naprawdę będzie to zależeć od tego, co mówią dane”.

Prezes Rezerwy Federalnej (Fed) w Atlancie Raphael Bostic, w swoim wystąpieniu wygłoszonym w Izbie Handlowej w Atlancie, powiedział, że „bazowym scenariuszem są obniżki stóp procentowych w trzecim kwartale, ale należy uważać, aby nie dokonać cięć zbyt wcześnie lub nie ryzykować odświeżenia spirali cenowej”. Bostic, członek Federalnego Komitetu Otwartego Rynku Fed (FOMC), zauważył, że obniżki stóp procentowych mogą nastąpić przed lipcem, ale tylko wtedy, gdy pojawią się „przekonujące dowody”, że inflacja spowalnia szybciej niż oczekiwano.

Decydenci EBC odsuwają oczekiwania na obniżkę stóp procentowych

Inflacja zasadnicza spadła w krajach euro z powodu rygorystycznej polityki pieniężnej wdrożonej przez EBC, przy czym inflacja bazowa była bardziej odporna. Inflacja pozostaje powyżej celu EBC, a niemiecka gospodarka, największa wśród krajów euro, walczy o uniknięcie recesji.

Sondaż Agencji Reutera, opublikowany 18 stycznia, wykazał, że 38 z 85 ekonomistów przewiduje obniżkę stóp procentowych w lipcu. W tej samej ankiecie 21 prognozuje obniżkę stóp procentowych w kwietniu, a 23 nie widzi zmian w polityce pieniężnej przed trzecim kwartałem 2024 r. i później. Raporty rynkowe wykazały, że analitycy spodziewają się łącznie 150 punktów bazowych obniżek stóp procentowych w tym roku.

Jednak niektórzy członkowie Rady Prezesów EBC są przeciwni „agresywnym” wezwaniom do łagodzenia polityki pieniężnej płynącym od uczestników rynku. Na przykład szef austriackiego banku centralnego, Robert Holzmann, powiedział dziennikarzom CNBC: „Nie mogę sobie wyobrazić, że będziemy jeszcze rozmawiać o cięciach, ponieważ nie powinniśmy o tym rozmawiać. Wszystko, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach, wskazuje na coś przeciwnego, więc mogę nawet przewidzieć brak cięć w tym roku”.

Podczas dyskusji w Bloomberg House w Davos, szefowa EBC, Christine Lagarde, została zapytana o potencjalne obniżki stóp procentowych i o to, jak bank centralny bloku euro może zareagować na nowe warunki gospodarcze, ponieważ inflacja spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Lagarde odpowiedziała, że koszty pożyczek EBC mogły osiągnąć szczyt, podkreślając jednocześnie zależność banku od danych ekonomicznych przy podejmowaniu decyzji. Szef EBC zasugerował, że „zbyt optymistyczne rynki nie pomagają EBC w walce z inflacją”. Jesteśmy optymistami, że mamy wiarygodną perspektywę powrotu inflacji do 2% w 2025 r., ale wiele jeszcze musi się udać, aby tak się stało”.

Bank Anglii: Między młotem a kowadłem

Gospodarka Wielkiej Brytanii została dotknięta rekordowo wysoką inflacją w poprzednich latach, co nadwyrężyło budżety konsumentów, ponieważ ceny wzrosły do poziomów niespotykanych od wielu lat. Zarząd BoE zareagował podniesieniem stóp procentowych w celu kontrolowania inflacji, co utrudniło sytuację osobom próbującym spłacić swoje pożyczki.

Wdrożenie rygorystycznej polityki pieniężnej zmniejszyło wskaźniki inflacji, ale średnie zarobki nadal rosną. W grudniu dane opublikowane przez Office for National Statistics (ONS) pokazały, że inflacja nieoczekiwanie wzrosła do 4%, podczas gdy analitycy rynkowi spodziewali się spadku do 3,8% w ujęciu rocznym.

Raport BNN Bloomberg sugeruje, że „rynki pieniężne faworyzują obecnie cztery ćwierćpunktowe obniżki stóp procentowych BOE i widzą tylko jedną na trzy szanse na piątą w 2024 r., zgodnie z swapami powiązanymi z posiedzeniami banku centralnego”.

Raport J.P. Morgan dotyczący brytyjskiej gospodarki sugerował, że BoE może zacząć obniżać stopy procentowe w sierpniu tego roku w związku ze spadkiem inflacji i optymizmem związanym z miękkim lądowaniem. Ekonomiści J.P. Morgan prognozują łącznie 75 punktów bazowych obniżek stóp procentowych do końca 2024 r., dodając, że „możliwość nawet krótkiego epizodu inflacji poniżej celu prawdopodobnie wywrze dodatkową presję na rozpoczęcie cięć w tym roku”.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.