Handel funtem brytyjskim w obliczu obaw o recesję

Listopad 06, 2023 15:59

Wartość funta brytyjskiego w stosunku do innych głównych walut, takich jak dolar amerykański i euro, ucierpiała, ponieważ gospodarka Wielkiej Brytanii boryka się z wysoką inflacją i wpływem rygorystycznej polityki pieniężnej Banku Anglii (BoE).

2 listopada Komitet Polityki Pieniężnej BoE (MPC) ogłosił, że utrzyma koszty pożyczek na niezmienionym poziomie, ponieważ prognozy wzrostu gospodarczego wskazują, że w 2024 r. może nastąpić recesja.

W artykule sprawdzimy najnowsze informacje dotyczące gospodarki Wielkiej Brytanii i handlu funtem brytyjskim w obliczu obaw o recesję.

Stopy procentowe BoE prawdopodobnie pozostaną wysokie przez dłuższy czas

Gubernator BoE, Andrew Bailey, powiedział w swoich uwagach po posiedzeniu, że MPC zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co było w dużej mierze oczekiwane przez ekonomistów. Bank Anglii utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie po raz drugi z rzędu, ale jest to najwyższy poziom od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku.

Decyzja BoE nie zaskoczyła rynków finansowych, za to inny element raportu po posiedzeniu zwrócił uwagę analityków rynkowych. Prognoza wzrostu gospodarczego wskazała na większe prawdopodobieństwo recesji Wielkiej Brytanii w przyszłym roku.

Prognoza wzrostu PKB BoE sugeruje, że tempo wzrostu może spaść w 2024 r., z prawdopodobieństwem 50-50 recesji rozpoczynającej się po wiosennych wyborach.

Komentując politykę monetarną BoE, Andrew Bailey zauważył: "Jest zdecydowanie za wcześnie, aby myśleć o obniżkach stóp procentowych. Wyższe stopy procentowe działają, a inflacja spada. Musimy jednak upewnić się, że inflacja nadal spada aż do naszego celu 2%. W tym miesiącu utrzymaliśmy stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale będziemy uważnie obserwować, czy konieczne są dalsze podwyżki. Nie powinniśmy jednak utrzymywać restrykcyjnej polityki pieniężnej zbyt długo. Musimy pamiętać o wyważeniu ryzyka między robieniem zbyt mało i zbyt dużo”.

Jakie są prognozy analityków dotyczące brytyjskiej gospodarki i funta brytyjskiego?

Analitycy ING sugerują, że wyższe stopy procentowe mogą działać jako czynnik hamujący aktywność w Wielkiej Brytanii. W raporcie opublikowanym 3 listopada odnotowano: „Cykl podwyżek stóp procentowych Banku Anglii prawie na pewno dobiegł końca, a uwaga skupia się teraz na obniżkach stóp. Decydenci polityczni są przekonani, że jest to odległa przyszłość, a rynki w dużej mierze w to uwierzyły. Chociaż tego lata zaobserwowaliśmy znaczne obniżenie oczekiwań dotyczących stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, inwestorzy nadal oczekują, że stopa bankowa pozostanie na poziomie 4% przez następne trzy lata”.

Ekonomiści TD Securities stwierdzili, że BoE wsparł funta brytyjskiego swoim „jastrzębim” stanowiskiem, dodając, że „patrząc na oczekiwania rynku dotyczące cięć w przyszłym roku, wydaje się, że nadal istnieje większy optymizm co do gospodarki Wielkiej Brytanii w porównaniu ze strefą euro, podczas gdy spodziewamy się, że BoE będzie liderem globalnego cyklu cięć wśród innych krajów. W związku z tym widzimy pewne wzrosty na EUR/GBP, ponieważ rynki nadal łagodzą jastrzębie oczekiwania dotyczące Wielkiej Brytanii. Widzimy, że GBP może spaść w porównaniu z innymi walutami, takimi jak AUD i NZD, w przypadku których wzrost inflacji nie wygląda tak łagodnie i może z tego powodu dojść do nadrabiania zaległości”.

Ekonomiści Danske Bank uznali decyzję BoE za zgodną z ich oczekiwaniami. Komentując parę EUR/GBP, napisali: „nadal postrzegamy względne stopy procentowe jako umiarkowanie pozytywne dla EUR/GBP, a przestrzeń do dalszych cięć jest wyceniana na 2024 rok. Nadal oczekujemy, że wyniki strefy euro i gospodarki Wielkiej Brytanii będą istotnym czynnikiem. Naszym celem jest umiarkowany wzrost EUR/GBP do 0,89 w 2024 roku”.

Analitycy MUFG opublikowali raport, w którym powtórzyli: „zaktualizowane komunikaty polityczne Fed i BoE były naszym zdaniem podobne, sygnalizując, że bardziej prawdopodobne jest, że dalsze podwyżki nie będą wymagane, ale nie wykluczając ich całkowicie. Wydarzenia te wspierają nasze prognozy dalszego osłabienia funta. Rynek stóp procentowych w Wielkiej Brytanii wycenia obecnie około 55 punktów bazowych cięć do końca przyszłego roku. Nadal spodziewamy się, że BoE dokona w przyszłym roku większej liczby cięć niż jest to obecnie wyceniane”.

Analitycy walutowi Commerzbanku zasugerowali, że może istnieć możliwość tymczasowego odreagowania funta brytyjskiego. W swojej nocie do inwestorów wspomnieli, że „gubernator BoE Andrew Bailey wielokrotnie podkreślał podczas konferencji prasowej, że stabilność cen jest zadaniem BoE, a nie na przykład zapobieganie recesji. Co więcej, rozważanie obniżek stóp było przedwczesne. Wygląda na to, że rynek to kupuje. Pytanie brzmi, czy BoE również powtórzy te komentarze, jeśli inflacja okaże się bardziej uporczywa. Na razie jednak rynek wydaje się być zadowolony, a funt szterling może mieć możliwość tymczasowego odreagowania”.

Zarządzanie ryzykiem podczas handlu funtem brytyjskim

Funt brytyjski jest jedną z najczęściej wymienianych walut na świecie. Pary walutowe zawierające funta brytyjskiego, takie jak GBP/USD i GBP/EUR, są jednymi z najpopularniejszych wśród traderów. Pary te cieszą się rozgłosem w mediach, ponieważ wielu traderów ma tendencję do włączania ich do swoich portfeli, więc informacji i artykułów analitycznych jest pod dostatkiem.

Początkujący inwestorzy mogą ulec pokusie dodania par funta brytyjskiego do swoich portfeli, gdy rozpoczynają swoją podróż handlową. Handel funtem brytyjskim wiąże się jednak z ryzykiem, które może prowadzić do utraty środków w przypadku podjęcia błędnych decyzji. Dla początkujących traderów ważne jest, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat handlu poprzez oglądanie webinarów i innych materiałów edukacyjnych, czytanie artykułów, poradników itp. Materiały edukacyjne można znaleźć w Internecie i mogą one pomóc w opracowaniu skutecznej strategii przez początkującego tradera.

Nauka korzystania z narzędzi do zarządzania ryzykiem dostępnych na popularnych platformach transakcyjnych, takich jak MT4 i MT5, jest również bardzo ważna. Korzystając z narzędzi do zarządzania ryzykiem, początkujący inwestorzy mają możliwość budowania swoich strategii, jednocześnie zmniejszając prawdopodobieństwo utraty znacznych kwot środków w przypadku, gdy rynki obrócą się przeciwko nim. Poprawa poziomu wiedzy handlowej pomaga początkującym traderom handlować z mniejszym stresem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admirals organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.