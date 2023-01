Rynki rozpoczęły nowy rok, przed nami amerykański odczyt NFP

Styczeń 03, 2023 12:33

W ubiegłym roku odporność rynku pracy w dużym stopniu ochroniła gospodarkę amerykańską przed wzrostami stóp procentowych i inflacją. Czy w przyszłości obawy przed globalną recesją przysłonią optymizm dotyczący wzrostu na rynku pracy?

W piątek ukaże się raport NFP za grudzień, który przyniesie więcej informacji na temat bieżącej sytuacji. Według prognoz NFP spadnie do 200K wobec listopadowego wyniku 263K. Jeśli raport pobije konsensus, może to wesprzeć dolara amerykańskiego. Gorszy odczyt może z kolei wywołać zmienność na parach walutowych z USD i aktywach powiązanych ze złotem.

Silny dolar był jednym z głównych tematów 2022 roku, a raporty NFP były zawsze bardzo uważnie analizowane przez inwestorów. To, czy dolar amerykański pozostanie dalej silny, zależy w dużej mierze od nadchodzącej decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych i wzrostu na rynku pracy. Do kolejnych czynników można jeszcze zaliczyć wzrost gospodarczy w Chinach.

Niepewność co do wkładu Chin w globalny wzrost pogłębiła się po tym, jak wskaźnik Caixin Manufacturing PMI spadł do 49 w grudniu w porównaniu z 49,4 w listopadzie. Dane dotyczące produktywności w Chinach mogą mieć zwiększony wpływ na nastroje - zwłaszcza w kontekście światowego spowolnienia. Słabsze odczyty mogą wpływać na akcje międzynarodowych spółek posiadających centra produkcyjne w Chinach, a także na pary walutowe z juanem.

Odczyty produkcyjne w UE

Podobnie jak w przypadku wielu innych gospodarek, wydajność UE jest powiązana z wydajnością Chin. Według najnowszych danych odczyt PMI dla Europy pozostał w grudniu w negatywnym terytorium. W ostatnim miesiącu roku odnotowano PMI na poziomie 47,8 wobec listopadowego poziomu 47,1. Odczyt poniżej poziomu 50 wskazuje na kurczenie się poszczególnych sektorów w gospodarce.

Odczyty produkcyjne w Wielkiej Brytanii

PMI dla przemysłu w Wielkiej Brytanii zostanie opublikowany jeszcze dzisiaj. Poprzednio na poziomie 46,5, konsensus na grudzień zakłada poziom 44,7. Główne przeszkody dla gospodarki brytyjskiej to wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe tłumiące inwestycje i sprzedaż. Jeśli powyższe czynniki wpłynęły na produkcję bardziej niż oczekiwano, powinniśmy zobaczyć reakcje na parach walutowych z GBP.

