Protokół z posiedzenia FED ciągnie amerykańskie indeksy w dół

Styczeń 06, 2022 13:40

Indeksy amerykańskie mocno dołowały w środę, po tym jak Rezerwa Federalna opublikowała protokół z grudniowego posiedzenia.

Dowiedzieliśmy się, że Fed może nie tylko podnieść poziom stóp procentowych wcześniej, niż spodziewa się rynek, ale może również przeprowadzić redukcję trzymanych pakietów obligacji skarbowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką w celu przeciwdziałania rosnącej inflacji.

Z reguły wyższy poziom stóp procentowych ma negatywny wpływ na rynki akcji, stąd wczorajsza wyprzedaż.

Największy negatywny wpływ można było zauważyć na technologicznych gigantach, które prześcigały się w spadkach:

Amazon: - 1,89%

Apple: - 2,66%

Meta Platforms (wcześniej Facebook): - 3,67%

Microsoft - 3,84%

Alphabet (spółka matka Google) Class A: - 4,59%

Alphabet Class C: - 4,68%

Tesla: - 5,35%

Łącznie akcje te stanowią około 25% indeksu S&P 500 i aż 45% indeksu Nasdaq 100. Innymi słowy, jeżeli na tych spółkach odbywają się spadki, to z pewnością odczują to te dwa indeksy!

A spadek był na nich naprawdę pokaźny.

Wczoraj S&P 500 spadł o 1,94%, a Nasdaq 100 zanotował najgorszy dzień od marca 2021 roku, spadając o 3,12%.

W przyszłym tygodniu, we wtorek, przewodniczący Fed Jerome Powell stanie przed Senacką Komisją Bankowości na przesłuchaniu dotyczącym jego nominacji na drugą, czteroletnią kadencję na stanowisku szefa Rezerwy Federalnej. Prawdopodobnie podczas przesłuchania przedstawi on swoje poglądy na temat kondycji gospodarki, co może dać kolejną wskazówkę dotyczącą cyklu podwyżek stóp procentowych.

Źródło Admirals MetaTrader 5. Nasdaq 100 - wykres dzienny od 14 maja 2011 r. do 5 stycznia 2022 r. Utworzono: 5 stycznia 2021. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Źródło Admirals MetaTrader 5 – Nasdaq 100 – wykres tygodniowy od 19 lipca 2015 r. do 5 stycznia 2022 r. Utworzono: 5 stycznia 2021. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

