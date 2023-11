Czy w 2024 roku czeka nas spowolnienie na rynku dóbr luksusowych?

Listopad 27, 2023 16:28

Święta Bożego Narodzenia są tuż za rogiem i nadchodzi czas prezentów. W zależności od budżetu, konsumenci będą planować zakupy dla swoich bliskich. Osoby z większymi budżetami zwrócą się ku luksusowym markom, które oferują droższe produkty. Rynek marek luksusowych zwykle zyskuje na popularności w okresie świąt Bożego Narodzenia, a firmy wzmacniają swoje finanse.

Ale jak radził sobie rynek marek luksusowych w 2023 roku? Co traderzy na rynku marek luksusowych powinni wiedzieć lub czego się spodziewać? W artykule podzielimy się kilkoma cennymi spostrzeżeniami dotyczącymi wyników marek luksusowych

Handel na rynku dóbr luksusowych: wyniki w 2023 roku

Część analityków sugeruje, że rynek marek luksusowych podążył ścieżką innych rynków w 2023 r., wpływ miały na to wysokie stopy procentowe i inflacja, które pochłaniają budżety konsumentów i obciążają wydatki. Wiele osób na całym świcie odczuło spowolnienie gospodarcze, dotknęło ono również bardziej zamożnych konsumentów. Rok 2023 jeszcze się nie skończył, ale istnieją pewne dane, mogące rzucić nieco światła na dotychczasowe wyniki spółek dóbr luksusowych.

Bain & Company, globalna firma konsultingowa zajmująca się zarządzaniem, opublikowała raport, z którego wynika, że światowy rynek dóbr luksusowych może wzrosnąć w tym roku o 8,0%, co jest dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę otoczenie finansowe i jego wyzwania w 2023 roku. Chociaż ekspansja sektora w takich warunkach była pozytywna, to nadal jest daleka od 26% wzrostu odnotowanego w 2021 i 2022 roku.

Według badania „globalny rynek dóbr luksusowych osiągnie w 2023 r. wartość 1,5 bln euro. Kluczowy segment, osobiste dobra luksusowe, odnotował stały wzrost w 2023 r. i przewiduje się, że do końca roku osiągnie 362 mld euro, czyli o 4% więcej niż w 2022 r. przy obecnych kursach wymiany walut”.

Analitycy rynkowi są jednak mniej optymistyczni, jeśli chodzi o przyszły rok. Jak sugerują, obecne scenariusze wskazują na złagodzenie wyników w zakresie osobistych dóbr luksusowych w 2024 r., spadając do niskiego lub średniego jednocyfrowego wzrostu w 2023 r. Raport przewiduje, że do 2030 r. „chińscy klienci będą stanowić 35-40% rynku osobistych dóbr luksusowych, podczas gdy Europejczycy i Amerykanie łącznie będą stanowić 40%”.

LVMH osiągnął słabsze wyniki w 3. kwartale 2023 r.

11 października LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, powszechnie znany jako LVMH, gigant na rynku dóbr luksusowych, ogłosił wyniki finansowe za trzeci kwartał roku, które okazały się rozczarowujące. Spowolnienie wzrostu przychodów (+9% zamiast 11% r/r) wywołało wyprzedaż akcji, która doprowadziła do spadku ich ceny do najniższego poziomu w ciągu ostatniego roku. W rezultacie LVMH stracił pierwsze miejsce w Europie pod względem wyceny rynkowej na rzecz duńskiego koncernu farmaceutycznego Novo Nordisk.

Dyrektor finansowy LVMH zauważył w towarzyszącym raporcie, że „po trzech gwałtownych i wybitnych latach, wzrost zbliża się do liczb, które są bardziej zgodne z historyczną średnią”. Przedstawiciele firmy zasugerowali, że „w niepewnym otoczeniu gospodarczym i geopolitycznym Grupa jest przekonana o kontynuacji swojego wzrostu”.

Ekonomiści z UBS nie wydają się podzielać optymizmu kierownictwa LVMH, odkąd 21 listopada ogłosili decyzję o obniżeniu oceny akcji spółki z „kupuj” do „neutralnej”. Analitycy banku stwierdzili, że może nadejść okres, w którym LVMH nie będzie w stanie utrzymać swojej wyjątkowej trajektorii wzrostu, co doprowadzi do bardziej defensywnej pozycji jego akcji.

Zyski Richemont w drugiej połowie 2023 r. spadają poniżej prognoz

Compagnie Financière Richemont S.A, powszechnie znana jako Richemont, kolejna luksusowa grupa pochodząca ze Szwajcarii i będąca właścicielem między innymi Cartier, Montblanc, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, ogłosiła 10 listopada wyniki finansowe za pierwszą połowę 2023 roku.

Zysk netto Richemont w pierwszych sześciu miesiącach roku wyniósł 1,51 mld euro, mniej niż przewidywano w prognozie 2,17 mld euro, podczas gdy sprzedaż również wzrosła mniej niż przewidywali analitycy. Akcje Richemont spadły o prawie 6% po publikacji raportu. Szef Richemont, Johann Rupert, zauważył, że „nastąpiło spowolnienie popytu, czego należało się spodziewać, ponieważ dokładnie tego zamierzają banki centralne na całym świecie. Chcieli mniejszego popytu, i to we wszystkich klasach aktywów”.

Komentując rynki azjatyckie, Ruper dodał: „Przewidywaliśmy, że [ożywienie] w Chinach potrwa nieco dłużej, niż spodziewała się większość analityków rynkowych, a nawet konkurenci. Okazuje się to prawdą, choć zaczynamy dostrzegać oznaki, gdy podróżują do Hongkongu, Makau, a nawet Japonii, że rynek wciąż tam jest, ale po prostu nie ma dobrego samopoczucia”.

Hermes wytrzymuje spowolnienie w trzecim kwartale 2023 r.

Hermès International S.A. to francuski luksusowy projekt z prawie 200-letnią historią na rynku i właściciel marek Crystal Saint-Louis, John Lobb, Le Crin i J3L. Hermes był jedną z niewielu dużych grup dóbr luksusowych, którym udało się osiągnąć 16% wzrost sprzedaży w trzecim kwartale roku, wyprzedzając oczekiwania analityków.

Kierownictwo Hermes powiedziało dziennikarzom, że „solidne wyniki w trzecim kwartale odzwierciedlają zainteresowanie naszymi kolekcjami na całym świecie, z utrzymującą się dynamiką w Azji i obu Amerykach. Bardziej niż kiedykolwiek, w niepewnym globalnym środowisku, wzmacniamy nasze inwestycje i nasze zespoły, aby wspierać wzrost”.

Firma planuje nadal inwestować w Azji, otwierając nowe sklepy, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów, ponieważ zgodnie z raportem o wynikach finansowych „region utrzymywał silną dynamikę”.

Handel na luksusowym rynku i zarządzanie ryzykiem

Rynek marek luksusowych jest jednym z najsilniejszych na świecie, ponieważ pomimo sporadycznych spowolnień gospodarczych udowadnia swoją odporność. Inwestorzy, którzy rozpoczynają teraz swoją podróż inwestycyjną, mogą uznać za kuszące handlowanie kontraktami CFD na akcje luksusowych marek. Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich innych instrumentów, handel wymaga znajomości podstaw i odpowiedniego wyczucia czasu podczas realizacji strategii.

Początkujący traderzy powinni skupić się na poszerzaniu swojej wiedzy i nauce korzystania z narzędzi do zarządzania ryzykiem w celu jego ograniczenia. Brokerzy oferują bezpłatne materiały edukacyjne przygotowane przez doświadczonych traderów, w tym artykuły, poradniki i filmy wideo, webinay itp. Początkujący inwestorzy nie powinni rezygnować z nauki korzystania z narzędzi do zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenie stop-loss, które może zmniejszyć utratę środków w przypadku, gdy rynki zmienią się wbrew ich przewidywaniom. Wzmocnienie wiedzy handlowej może pomóc traderom pewniej poczuć się na złożonych rynkach finansowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admirals organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.