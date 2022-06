Wiadomości tradingowe dla początkujących - Co to jest korelacja walutowa?

Korelacja walutowa to statystyczna analiza techniczna, która może dać inwestorom wgląd w to, jak pary walutowe poruszają się względem siebie lub w przeciwnym kierunku.

Korelacje dodatnie obserwuje się, gdy pary walutowe poruszają się w tym samym kierunku. Zakres korelacji wynosi od 0 do 1 i jest określany jako silnie skorelowany lub słabo skorelowany, w zależności od tego, w którym miejscu tego przedziału się znajduje.

Korelacje ujemne występują, gdy pary walutowe poruszają się w przeciwnych kierunkach. Wynoszą one od -1 do 0. Negatywnie skorelowane pary walutowe są określane jako silnie lub słabo powiązane, w zależności od tego, w którym przedziale się znajdują.

Pełny zakres korelacji walutowych wynosi od minus 1 do plus 1 i może być wyrażony jako współczynnik -0,90 lub jako procent -90%. Uwaga: w przypadku pewnych warunków rynkowych, takich jak nietypowe poziomy zmienności, może wystąpić odchylenie od średniej korelacji.

Dlaczego pary walutowe są ujemnie bądź dodatnio skorelowane?

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją różne przyczyny ujemnych i dodatnich korelacji walutowych, m.in.:

Powiązania gospodarcze i przepływy walutowe między krajami

Ich związek z dolarem amerykańskim, najczęściej handlowaną walutą na świecie

Rozbieżności w polityce monetarnej między walutami krajowymi.

Waluta kwotowana jednej pary jest walutą bazową drugiej pary walutowej.

Punkty styczne analizy technicznej i fundamentalnej

Analiza techniczna, wykorzystująca statystyki i wykresy, oraz analiza fundamentalna, wykorzystująca wiadomości i nastroje, uzupełniają się. Ruchy par walutowych są często wywoływane przez zmieniające się wydarzenia rynkowe, warto przyjrzeć się bliżej powiązaniom między analizą fundamentalną a analizą techniczną.

Zacznijmy od wyjaśnienia, jak wyglądają pary walutowe skorelowane i nieskorelowane, a następnie zobaczmy scenariusz ich reakcji podczas wydarzenia handlowego wywołującego zmiany na rynku.

Przykład pozytywnie skorelowanej pary walutowej

EURUSD i GBPUSD są zazwyczaj uważane za pozytywnie skorelowane pary walutowe, połączone relacją z dolarem amerykańskim oraz stosunkami handlowymi i polityką monetarną pomiędzy UE, Wielką Brytanią i USA.

Przykład ujemnie skorelowanej pary walutowej

EURUSD i USDCHF są zazwyczaj negatywnie skorelowane. Zauważ, że waluta kwotowana w pierwszej parze walutowej jest jednocześnie walutą bazową w drugiej parze walutowej.

Kluczową kwestią w tym przykładzie jest siła dolara amerykańskiego. W scenariuszu, w którym USD umacnia się w stosunku do EUR, para EURUSD będzie spadać. Jednocześnie, kiedy dolar amerykański rośnie w stosunku do CHF, para USDCHF wzrasta, co prowadzi do ujemnej korelacji między EURUSD i USDCHF.

Przykład wiadomości handlowych wpływających na rynek

Przyjrzyjmy się jeszcze raz przykładowi pozytywnej korelacji pomiędzy EURUSD i GBPUSD, umieszczając go w scenariuszu publikacji wiadomości makroekonomicznych. Rezerwa Federalna podejmuje decyzję o podniesieniu stóp procentowych (wiadomość handlowa), a dolar amerykański umacnia się w stosunku do euro i funta brytyjskiego (reakcja rynku). W wyniku tego kurs EURUSD i GBPUSD spada, wykazując pozytywną korelację.

Weźmy przykład ujemnej korelacji pomiędzy EURUSD i USDCHF przy użyciu tego samego scenariusza z publikacją wiadomości handlowych. Decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych prowadzi do umocnienia dolara, co oznacza, że EURUSD spada, a USDCHF rośnie, wykazując ujemną korelację.

Stopień korelacji między parami walutowymi jest różny, nie jest stały, dlatego przed wykorzystaniem tej koncepcji w handlu najlepiej jest sprawdzić aktualny stan korelacji.

Podsumowując nasz przegląd korelacji walutowych, należy stwierdzić, że zależności między parami walutowymi podlegają ciągłym zmianom i mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji handlowych, jeśli posiada się wystarczające doświadczenie. Aby uzyskać bardziej dogłębne zrozumienie tego tematu i sposobu jego wykorzystania w handlu, zapoznaj się z dodatkowymi materiałami Admirals.

