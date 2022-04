Bank Kanady dołącza do jastrzębi, sezon wyników podnosi rynki akcji

Kwiecień 14, 2022 13:20

Zgodnie z oczekiwaniami, Bank Kanady w kwietniowej decyzji podniósł główną stopę procentową z 0,5% do 1%, dołączając do międzynarodowego jastrzębiego stanowiska m.in. Rezerwy Federalnej USA i Banku Anglii. Banki centralne działają w celu stłumienia wysokiej inflacji wywołanej globalnym ożywieniem gospodarczym po spowolnieniu spowodowanym COVID-19 i geopolitycznymi obawami o podaż na rynkach ropy naftowej.

CAD umocnił się w stosunku do dolara amerykańskiego po tych wiadomościach, co stwarza perspektywę większej rywalizacji i zmienności na tej parze walutowej w maju, kiedy to oczekuje się, że Rezerwa Federalna podniesie amerykańskie stopy procentowe do 1 proc.

EBC odbiega od jastrzębi

W porównaniu z BoC i Rezerwą Federalną, EBC pozostaje gołębi i oczekuje się, że dziś, podczas ogłoszenia kwietniowej decyzji banku centralnego, utrzyma swoją główną stopę procentową na poziomie 0 proc. Strefa euro boryka się z silnymi problemami związanymi z presją inflacyjną i obawami o recesję wywołanymi konfliktem na Ukrainie. Podwyższenie stóp procentowych w tych okolicznościach może zwiększyć ryzyko niewypłacalności na rynkach kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Pary walutowe z EUR mogą się poruszyć, jeśli pojawią się jakieś nieoczekiwane sygnały z banku centralnego.

Początek sezonu wyników

Światowe giełdy wzrosły po rozpoczęciu sezonu wyników, który zapoczątkowały duże spółki turystyczne, takie jak Delta Airlines, które podały lepsze od oczekiwanych przychody za pierwszy kwartał i zapowiedziały powrót do zysków w kolejnych trzech kwartałach.

W dalszej części sesji warto zwrócić uwagę na raporty finansowe gigantów finansowych: Wells Fargo & Co, Citigroup, Morgan Stanley i Goldman Sachs. Raporty spółek z sektora finansowego mogą dostarczyć istotnych wskazówek co do oczekiwań dotyczących dochodów z tytułu stóp procentowych w kolejnym kwartale.

Na rynkach towarowych ceny spot ropy naftowej pozostają na wysokim poziomie. Oczekuje się, że popyt na ropę naftową będzie nadal wzrastał wraz z ożywieniem ruchu turystycznego i zniesieniem ograniczeń COVID-19 we wielu regionach całego świata.

