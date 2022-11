USD pod presją po danych inflacyjnych, inwestorzy czekają teraz na raport o sprzedaży detalicznej

Listopad 15, 2022 12:48

USD osłabił się w stosunku do innych głównych walut po tym, jak wskaźnik inflacji w USA spadł za październik, a traderzy wycenili możliwość mniejszej podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Biorąc jednak pod uwagę jastrzębią retorykę Fedu i jego niechęć do zbyt szybkiego łagodzenia polityki pieniężnej, być może rynki trochę się pospieszyły.

Kolejnym ważnym dla USD wydarzeniem będzie sprzedaż detaliczna za październik. Konsensus rynkowy zakłada wzrost sprzedaży o 1% wobec 0% we wrześniu.

W momencie pisania tego tekstu waluta amerykańska jest nadal stosunkowo wysoko w porównaniu z innymi walutami, takimi jak euro, funt, juan, czy jen. Istnieje zatem możliwość dalszego osłabiania USD. Oczywiście zależy to od kolejnych danych.

W przypadku jena ostatnio otrzymaliśmy dane dotyczące wstępnej dynamiki wzrostu gospodarczego Japonii za trzeci kwartał. Wyniki kwartalne wypadły poniżej oczekiwań na poziomie minus 0,3%. wobec 1,1% poprzednio i konsensusu na poziomie 0,3%. W ujęciu rocznym wzrost gospodarczy Japonii w III kwartale kształtował się na poziomie minus 1,2% wobec 4,6% poprzednio. Dane te mogą negatywnie wpłynąć na pary walutowe z jenem w krótkim terminie.

Dzisiaj rano zostały również opublikowane dane dotyczące produkcji przemysłowej w Chinach za październik. Osiągnęły one poziom 5% w porównaniu z 6,3% poprzednio w ujęciu rocznym. Konsensus zakładał 5,2%, ale okazuje się, że polityka zerowej tolerancji COVID w kraju spowolniła produkcję przemysłową bardziej niż oczekiwano. To może z kolei negatywnie wpłynąć w najbliższym czasie na juana.

Dziś podano również informacje mające wpływ na GBP - stopa bezrobocia za wrzesień wyniosła 3,6% wobec 3,5% w poprzednim miesiącu. Dane wypadły zgodnie z oczekiwaniami. Stosunkowo solidny sektor zatrudnienia może wspierać wartość GBP i jest jednym z jasnych punktów gospodarki.

Kolejne istotne dla funta dane zobaczymy w środę i będą one dotyczyły inflacji za październik. Wcześniejszy odczyt wyniósł 10,1%. Według prognoz najnowszy odczyt może wynieść 10,7%, a niektórzy zakładają nawet wzrost do 11%. Gdyby inflacja wzrosła do tych poziomów, zwiększyłoby to prawdopodobieństwo kolejnych podwyżek stóp procentowych ze strony Banku Anglii. Jeśli wskaźnik inflacji w Wielkiej Brytanii zaskoczy na minus lub na plus, może to wpłynąć na pary walutowe z GBP.

