Raport o inflacji CPI w USA w centrum uwagi

Październik 11, 2023 13:40

Raport o inflacji CPI w USA znajdzie się w centrum uwagi inwestorów i traderów – dane mogą mieć wpływ na politykę pieniężną Rezerwy Federalnej (Fed). Indeks dolara amerykańskiego był bliski miesięcznego minimum w środę rano po tym, jak kilku członków zarządu Fed wydawało się niechętnych potencjalnej podwyżki stóp procentowych w listopadzie. W piątek przyjdzie kolej na publikację danych o inflacji CPI w Chinach w obliczu obaw o spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) napisali w raporcie, że gospodarka USA może wzrosnąć o 2,1% w 2023 r. i 1,5% w 2024 r., przy czym obie wartości są wyższe niż prognoza MFW opublikowana w lipcu. Ten sam raport sugerował, że Bank Anglii (BoE) będzie musiał utrzymać wysokie stopy procentowe do 2024 r., ponieważ Wielka Brytania próbuje walczyć z wysoką inflacją w połączeniu z anemicznym wzrostem gospodarczym.

Wrześniowy raport o inflacji CPI w USA

Oczekuje się, że amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikuje w czwartek dane o inflacji CPI w USA za wrzesień. Oczekuje się, że dane z raportu rzucą światło na przyszłe plany Fed dotyczące zacieśniania polityki pieniężnej, ponieważ inflacja zasadnicza i bazowa są ważnymi wskaźnikami stanu gospodarki.

Ekonomiści prognozują, że inflacja zasadnicza wyniesie 3,6% w ujęciu rocznym i 0,3% w ujęciu miesięcznym, przy czym obie wartości będą niższe niż w sierpniu. Raport Financial Times cytujący analityków Barclays stwierdził, że „lekkie ochłodzenie będzie w dużej mierze spowodowane wolniejszym wzrostem cen energii”. Ekonomiści banku zauważyli również, że „oczekiwane przyspieszenie podstawowych miar CPI we wrześniu, w połączeniu z dobrymi danymi o aktywności i wciąż napiętymi warunkami na rynku pracy, sugeruje, że jest jeszcze więcej do zrobienia, aby trwale obniżyć inflację do celu 2%”.

Wrześniowy raport o inflacji CPI w Chinach

W piątek Narodowe Biuro Statystyczne (NBS) opublikuje dane o chińskiej inflacji za wrzesień. Analitycy rynkowi sugerują, że inflacja zasadnicza wyniesie 0,2% w ujęciu rocznym i 0,3% w ujęciu miesięcznym. Nie jest tajemnicą, że chińska gospodarka ma trudności z osiągnięciem pozytywnych, godnych uwagi wyników od czasu zniesienia środków związanych z pandemią koronawirusa na początku roku.

Ekonomiści ING sugerują, że inflacja konsumencka może przekroczyć oczekiwania z odczytem 0,4%, ponieważ wyższe ceny ropy odgrywają sporą rolę, a rządowe plany pobudzenia wzrostu gospodarczego wydają się być owocne.

Sierpniowy raport o PKB Wielkiej Brytanii

Office for National Statistics (ONS) opublikuje w czwartek sierpniowy raport PKB. Analitycy rynkowi oczekują, że stopa wzrostu PKB wyniesie 0,2% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Gospodarka Wielkiej Brytanii zmagała się w ostatnich kilku miesiącach z inflacją, która osiągnęła rekordowe poziomy od wielu dekad, podczas gdy Bank Anglii obiecał ją kontrolować poprzez zaostrzenie polityki pieniężnej.

Raport opublikowany przez MFW wskazuje, że w przyszłym roku Wielka Brytania będzie najwolniej rozwijającym się członkiem grupy G7. Najnowsza prognoza gospodarcza MFW przewiduje, że gospodarka Wielkiej Brytanii wzrośnie o 0,6% w 2024 r., czyli o 0,4% mniej niż w poprzedniej prognozie. To pozostawiłoby Wielką Brytanię w tyle za Stanami Zjednoczonymi, strefą euro, Japonią i Kanadą. Oczekuje się, że PKB Wielkiej Brytanii wzrośnie w tym roku o 0,5%, co oznacza znaczne spowolnienie w stosunku do 4,1% wzrostu obserwowanego w 2022 roku.

