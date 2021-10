Jak handlować złotem przy rekordowej inflacji

Październik 29, 2021 18:01

Jeśli śledzisz wiadomości finansowe, z pewnością zauważyłeś ogromny wzrost znaczenia terminu "inflacja". Miliarder zarządzający funduszami hedgingowymi Paul Tudor Jones twierdzi, że jest to obecnie największe zagrożenie dla gospodarki.

Duzi inwestorzy zazwyczaj kupują złoto, aby chronić swoje portfele w tym okresie czasu. Ten metal szlachetny jest powszechnie postrzegany jako długoterminowe zabezpieczenie przed inflacją.

Nie jest więc zaskoczeniem, że złoto wzrosło już o około 8% od najniższych poziomów w tym roku i o 45% w ciągu ostatnich trzech lat. Wielu analityków uważa jednak, że na tym nie poprzestaniemy i już wkrótce możemy spodziewać się rekordowo wysokich poziomów.

Oto jak można spróbować wykorzystać ten potencjalny ruch.

Rynek: Złoto Symbol: GOLD lub XAUUSD Rodzaj rachunku: Trade.MT5 Data powstania pomysłu: 29 października 2021 Horyzont czasowy: 6 - 12 miesięcy Poziom wejścia: 1835 USD Cel: 2070 USD Poziom stop loss: 1670 USD Rozmiar pozycji: Max 2% Ryzyko: Wysokie

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

*Rachunek Trade.MT5 umożliwia spekulowanie na cenie towarów takich jak złoto za pośrednictwem kontraktów CFD. Oznacza to, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen metali.

Źródło: Admirals Specyfikacja Instrumentów

Dlaczego warto inwestować w złoto?

Istnieje kilka powodów, dla których złoto może być interesującym rynkiem, na którym warto się skupić w ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy.

Powód 1: Zabezpieczenie przed inflacją

Według badań Światowej Rady Złota, złoto jest sprawdzonym długoterminowym zabezpieczeniem przed inflacją, ale tylko w długim terminie. W miarę jak globalna gospodarka odbudowuje się po skutkach pandemii Covid-19, na całym świecie pojawiają się obecnie strefy bardzo wysokiej inflacji.

Na przykład, roczna stopa inflacji w USA w zeszłym miesiącu wyniosła 5,4%. Docelowa stopa tego wskaźnika dla Rezerwy Federalnej wynosi 2%. Jeśli inwestorzy ponownie zwrócą się w stronę złota, może to doprowadzić do wzrostu cen w długim terminie, dopóki banki centralne nie dostosują inflacji do swoich celów.

Powód 2: Sezonowa siła na koniec roku

W ciągu ostatnich 20 lat złoto wykazywało tendencję do osiągania dobrych wyników pod koniec roku, a zwłaszcza w Nowym Roku. Inwestorzy mogą rozważyć wcześniejsze pozycjonowanie się, dlatego też jest to rynek, który warto obserwować.

Powód 3: Złoto obecnie testuje główne wsparcie

Z punktu widzenia analizy technicznej złoto znajduje się obecnie na ważnym poziomie wsparcia Fibonacciego. Ostatni impulsow wzrostowy rozpoczął się w sierpniu 2018 roku w okolicach 1156 USD i zakończył się w sierpniu 2020 roku w okolicach 2069 USD.

Obecnie cena złota cofnęła się o 38,2% tego ruchu wzrostowego. Liczba ta jest uważana za istotną w sekwencji handlowej Fibonacciego. Co ciekawe, to właśnie tam zatrzymała się ostatnia wyprzedaż i może to być poziom, od którego traderzy techniczni mogą rozważyć budowanie pozycji.

Powód 4: Banki centralne kupują więcej

Według danych Światowej Rady Złota, banki centralne kupiły 333,2 tony złota w pierwszej połowie tego roku. Jest to o 39% więcej niż wynosi pięcioletnia średnia dla tego samego okresu czasu.

W szczególności kraje bogate w ropę naftową skorzystały na ogromnym wzroście jej cen, kupując złoto i uzupełniając swoje rezerwy. Odbicie w światowej gospodarce może sprawić, że więcej krajów rynków wschodzących również uzupełni swoje rezerwy złota.

HSBC szacuje, że w ciągu najbliższych trzech lat zakupy będą rosły z roku na rok, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do wzrostu cen złota.

Przykładowy pomysł na transakcję na złocie

Przykład, kiedy można założyć pozycję na złocie:

Otwarcie pozycji kupna na CFD na złoto po przebiciu ceny powyżej technicznego oporu na poziomie 1835 USD. Minimalnym celem może być szczyt na poziomie 2070 USD. Stop loss można ustawić na poziomie 1670 USD. Ryzyko pozycji powinno obejmować 2% wartości rachunku. Horyzont czasowy: 6 do 12 miesięcy Jeśli kupiłbyć 0,1 lota złota (wielkość kontraktu 10 uncji) to: Po osiągnięciu celu zysk wyniósłby 2350 USD. Jeżeli zostałby uruchomiony stop loss, strata równałaby się 1650 USD.

Zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji. Powyższe wyniki zostały obliczone za pomocą Kalkulatora Inwestora Admirals – jest to świetne narzędzie, pomocne w obliczeniach potencjalnych strat i zysków z uwzględnieniem prowizji za zawarcie transakcji.

