Handel akcjami Boeing vs Airbus: rywalizacja w przestworzach

Styczeń 15, 2024 12:50

Zaledwie kilka dni temu wypadek z udziałem Boeinga 737 Max 9 linii Alaska Airlines, który na szczęście nie miał znaczącego wpływu na zdrowie pasażerów, przywołał nazwy firm lotniczych, takich jak Boeing i Airbus, które są największymi rywalami w tej konkretnej branży.

Incydent ten wywołał dyskusję na temat produktów Boeinga i sprawił, że wartość akcji Boeinga spadała przez 2 dni z rzędu. W niniejszym artykule początkujący inwestorzy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o Boeingu i Airbusie, co może pomóc im w ukształtowaniu opinii na temat handlu spółkami z branży lotniczej.

Panel kabinowy Alaska Airlines 737 Max 9 sprawia, że akcje Boeinga spadają

Zanim przejrzymy wyniki Boeinga, zobaczmy, co stało się z lotem Alaska Airlines. Według doniesień medialnych, panel kabinowy używany do wypełnienia wyjścia awaryjnego, który został wbudowany w samolot, ale nie był wymagany przez Alaska Airlines, wybuchł w trakcie lotu, zagrażając życiu pasażerów. Pilotom udało się odlecieć samolotem z powrotem na lotnisko bez ofiar śmiertelnych i znaczących obrażeń wśród pasażerów.

Obawy o bezpieczeństwo lotów szkodzą Boeingowi

Incydent nie był pierwszym związanym z modelem 737 Max. Dwa wypadki z udziałem modelu 737 Max 8 w 2018 i 2019 roku spowodowały poważne ofiary śmiertelne i wywołały obawy o bezpieczeństwo samolotu, ponieważ śledczy Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) zwrócili uwagę na kwestie związane z działaniem systemu autopilota. Dwadzieścia miesięcy uziemienia floty 737 Max w 2019 roku kosztowało około 21 miliardów dolarów.

Linie lotnicze takie jak United Airlines, AeroMexico, Turkish Airlines i inne zostały zmuszone do uziemienia swojej floty i współpracy ze specjalistami Boeinga w celu rozwiązania wszelkich problemów. Incydent z Alaska Airlines skłonił firmy do przeglądu stanu floty samolotów.

Wartość akcji Boeinga spadła o 8% 8 stycznia po tymczasowym uziemieniu niektórych odrzutowców 737 MAX przez amerykański organ nadzoru lotniczego. Dyrektor generalny Boeinga Dave Calhoun powiedział dziennikarzom CNBC 10 stycznia, że wybuch w samolocie Alaska Airlines był spowodowany „ucieczką od jakości”. Poproszony o wyjaśnienie, co oznacza ten termin, Calhoun zauważył, że jest to „opis tego, co ludzie znajdują podczas inspekcji... wszystko, co może potencjalnie przyczynić się do wypadku”. Przemawiając do pracowników Boeinga, dyrektor generalny Boeinga powiedział: „zamierzamy podejść do tej sprawy jako pierwsi, uznając nasz błąd. Zamierzamy podejść do tego ze stuprocentową i pełną przejrzystością na każdym kroku”.

Niektórzy analitycy postrzegali incydent z nowym 737 Max 9 jako tymczasową porażkę amerykańskiej firmy. Inni stwierdzili jednak, że „ucieczka od jakości” jest niedopuszczalna w branży, w której awarie mogą mieć poważne konsekwencje, dodając, że władze uziemiły 171 samolotów.

Boeing traci grunt pod nogami w rywalizacji z Airbusem

Do 2019 roku Boeing odnotowywał wysoką sprzedaż, deklarując ponad 100 miliardów dolarów przychodów. Wspierany przez amerykańską dyplomację, Boeing zdobył kontrakty w krajach Zatoki Perskiej przeciwko Airbusowi, ale kolejne lata nie były dobre dla amerykańskiego producenta. Problemy techniczne z samolotem 737 Max i wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, która wypchnęła firmę z jednego z największych rynków na świecie, zebrały swoje żniwo.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 . Boeing Co. (#BA) – wykres miesięczny. Data: Od 1 kwietnia 2016 r. do 12 stycznia 2024 r., utworzono 12 stycznia 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Przedstawiciele linii lotniczych, na przykład Michael O'Leary (Ryanair), korzystający z 737 Max, nie są zadowoleni z uziemienia ich flot, ponieważ istnieje coraz więcej dowodów na to, że istnieją problemy z kontrolą jakości.

W raporcie Agencji Reutera odnotowano, że Boeing dostarczył 528 samolotów w 2023 r. i zaksięgował 1314 nowych zamówień netto, w porównaniu z 480 dostawami i 774 nowymi zamówieniami netto w 2022 r. i trzecim najlepszym rokiem. W zeszłym roku firma dostarczyła 396 wąskokadłubowych odrzutowców 737, osiągając swój zrewidowany cel w postaci co najmniej 375 samolotów jednokadłubowych, ale nie osiągając początkowego celu w postaci 400 do 450 odrzutowców.

Airbus obejmuje prowadzenie

Airbus jest europejską odpowiedzią na Boeinga, utworzoną w 1970 roku przez współpracę europejskich firm lotniczych, które chcą konkurować ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami. Pierwszym produktem Airbusa był A300 z 1972 roku, pierwszy na świecie szerokokadłubowy samolot typu twinjet. Od tego czasu Airbus wyprodukował szeroką gamę komercyjnych samolotów pasażerskich, w tym A340 i A320neo, a także gigantyczny A380, bezpośredniego rywala Boeinga 747 na rynku długodystansowych lotów.

Od pięciu lat Airbus jest największym producentem samolotów na świecie. 11 stycznia Airbus opublikował swoje planowane zamówienia i dostawy na 2023 rok. Raport wykazał, że Airbus zabezpieczył 2 094 zamówienia na samoloty w 2023 roku, co jest rekordową liczbą dla firmy, ponieważ poprzednia liczba wynosiła 1 503. Pomimo problemów z łańcuchem dostaw, Airbus dostarczył klientom 735 samolotów w ubiegłym roku, przekraczając swój własny cel 720 dostaw.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Airbus Group SE (#AIR) – wykres miesięczny. Data: Od 1 kwietnia 2016 r. do 12 stycznia 2024 r., utworzono 12 stycznia 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Dyrektor handlowy Airbusa, Christian Scherer, zauważył, że „pierwotnie przewidywaliśmy, że lotnictwo odrodzi się w latach 2023-2025, ale to, co zobaczyliśmy w 2023 r., wraz z rynkiem jednokadłubowym, sprawiło, że rynek szerokokadłubowy powrócił znacznie szybciej niż oczekiwano i z werwą”. Schered dodał: „Nigdy nie sprzedaliśmy tylu A320 i A350 w danym roku... Podróże powracają i nabierają rozpędu”.

Handel Boeingiem, Airbusem i innymi akcjami lotniczymi dla początkujących inwestorów

Firmy, takie jak Boeing, Airbus lub inne firmy lotnicze, takie jak Embraer, mogą wydawać się ciekawą opcją dla początkujących traderów, ponieważ znane marki mogą czasami odgrywać istotną rolę w wyborze instrumentów finansowych do handlu. W przypadku początkujących traderów wyzwaniem jest brak wiedzy i doświadczenia w handlu.

W jaki sposób początkujący traderzy mogą je zrekompensować? Dobrym pomysłem byłoby rozpoczęcie od nauki podstaw handlu przy użyciu materiałów edukacyjnych dostarczanych przez brokerów. Oglądanie webinarów, czytanie artykułów edukacyjnych i poradników może pomóc początkującym traderom zwiększyć ich wiedzę.

Kolejną częścią strategii handlowej, której nie należy zaniedbywać, jest korzystanie z narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia Stop Loss i Take Profit. Narzędzia zarządzania ryzykiem powinny być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka, ale także stresu podczas wykonywania strategii handlowych. Narzędzia do zarządzania ryzykiem mogą maksymalnie ograniczyć utratę środków, jeśli są wykorzystywane we właściwy sposób.

