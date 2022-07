Kolejny ruch EBC wpłynie na gospodarkę strefy euro

Lipiec 20, 2022 14:55

Wygląda na to, że Europejski Bank Centralny osiągnął punkt krytyczny między luźną polityką monetarną a inflacją. W tej chwili stopy procentowe EBC wynoszą 0%, a inflacja w ujęciu rocznym w czerwcu wyniosła aż 8,6%.

Bank centralny widzi, że sytuacja jest już poważna i po raz pierwszy od 11 lat skłania się ku podwyżce stóp procentowych o 0,25 do 0,50 proc. Najbliższe spotkanie banku centralnego odbędzie się w czwartek 21 lipca.

Po wielu miesiącach spadków względem dolara, EUR zyskało ostatnio przez spekulacje, że EBC wybierze bardziej jastrzębią opcję podwyżki stóp o 0,5 procent. Można podejrzewać, że jeśli EBC nie podejmie zdecydowanych działań, rynki handlowe zareagują kolejną falą wyprzedaży na europejskiej walucie.

Jeżeli jednak EBC przejdzie na jastrzębią politykę, ostatnim gołębim bankiem z krajów G7 pozostanie Bank Japonii (BoJ). O ile oczywiście BoJ nie zaskoczy podczas swojej lipcowej decyzji o stopach procentowych. Bank centralny Japonii spotyka się 21 lipca - tego samego dnia co EBC. W razie niespodzianki warto obserwować pary walutowe z JPY.

Patrząc na dzisiejsze dane makro, warto zwrócić uwagę na czerwcową inflację CPI z Wielkiej Brytanii. Oczekiwano wzrostu z 9,1% do 9,3%, ale ostateczny wynik to 9,4%. Może to zwiastować kolejną podwyżkę stóp procentowych przez Bank Anglii.

Inflację CPI za czerwiec opublikuje dzisiaj również Bank Kanady. Oczekuje się, że CPI wzrośnie z 6,1% do 6,7%.

Tymczasem sezon wyników rozpoczął się na dobre, dzisiaj swój raport za drugi kwartał pokaże Tesla. Akcje producenta aut elektrycznych przeszły spore turbulencje przez zamieszanie związane z przejęciem Twittera przez Elona Muska. Spółce nie pomogły również problemy z produkcją w Chinach na skutek obostrzeń COVID-19. Dodatkowo konflikt w Ukrainie spowodował wzrost cen surowców, co mogło odbić się na wyniku finansowym.

Oczekuje się, że te niekorzystne czynniki ekonomiczne i geopolityczne zmniejszyły przychody Tesli w ostatnim okresie.

