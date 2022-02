Disney przedstawia rekordowe przychody i duży przyrost subskrybentów

Luty 10, 2022 12:59

Dzisiaj o 14:30 na rynku pojawią się dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Według przewidywań CPI wzrośnie o 7,3%. Wydarzenie to jest o tyle istotne, iż może mieć wpływ na decyzję Fedu. Chociaż wszyscy oczekują, że w marcu nastąpi podwyżka stóp procentowych w USA, wzrost inflacji powyżej oczekiwań może wpłynąć na skalę tej podwyżki. W tej chwili konsensus zakłada 25 punktów bazowych, ale Fed może również zdecydować się na podwyżkę o 50 pb, w zależności od otrzymanego raportu.

Czekając na amerykańskie dane, przyglądamy się kolejnym wynikom spółek. Wczoraj swój raport za pierwszy kwartał pokazał Disney i wyniki zaskoczyły bardzo pozytywnie.

Przychody rok do roku wzrosły o 34% do 21,82 miliarda dolarów – prognoza zakładała 20,27 miliarda dolarów. Z kolei zysk na akcję wzrósł o ponad 230% rok do roku i wyniósł 1,06 dolara – jest to zdecydowane przekroczenie prognozy, wynoszącej 0,73 dolara.

Przyczyn poprawy wyników można upatrywać w luzowaniu restrykcji spowodowanych wirusem. Przychody i zysk operacyjny z parków rozrywki i związanych z tym usług Disneya wzrosły w ostatnim okresie ponad dwukrotnie i okazały się rekordowe.

To nie koniec dobrych wiadomości dla spółki. Mocny wzrost subskrybentów odnotował również Disney+.

Mniejsze restrykcje wpłynęły ostatnio negatywnie na liczbę odbiorców Netflixa i zaczęły narastać obawy co do przyszłości serwisów streamingowych. Disney swoimi wynikami nieco przywraca wiarę w ten sektor.

Liczby mówią same za siebie, Disney+ odnotował 37% wzrost subskrybentów – 11,8 miliona. Biorąc pod uwagę założenia analityków, wynoszące 7 milionów, jest to spektakularny wynik. Dodatkowo firma przewiduje silny wzrost nowych użytkowników w drugiej połowie tego roku.

Rynek odpowiedział na raport Disney wzrostami - przed sesją akcje spółki zbliżają się do 8% na plusie.

Źródło Admirals MetaTrader 5 – wykres dzienny The Walt Disney Co. od 10 czerwca 2021 r. do 9 lutego 2022r. Utworzono: 10 lutego 2022 roku. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Źródło Admirals MetaTrader 5 – wykres tygodniowy The Walt Disney Co. od 9 sierpnia 2015 r. do 9 lutego 2022 r. Utworzono: 10 lutego 2022 roku. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

