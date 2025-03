Decyzje Fed i BoE w sprawie stóp w centrum zainteresowania

Marzec 19, 2025 12:20

W ciągu najbliższych dwóch dni swoje decyzje w sprawie stóp procentowych ogłoszą Rezerwa Federalna USA (Fed), Bank Anglii (BoE) i Szwajcarski Bank Narodowy (SNB).

Dziś rano Bank Japonii (BoJ) utrzymał koszty pożyczek na dotychczasowym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami rynku. W oświadczeniu po posiedzeniu japoński bank centralny stwierdził, że „w kwestii ryzyka nadal istnieje duża niepewność dotycząca gospodarki Japonii i cen, w tym rozwijającej się sytuacji dotyczącej handlu i innych polityk w każdej jurysdykcji”.

Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych

Rada zarządzająca Rezerwy Federalnej ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych późnym wieczorem. Analitycy rynku sugerują, że Federalny Komitet Otwartego Rynku tym razem nie dokona korekty kosztów pożyczek. Narzędzie CME FedWatch zdaje się potwierdzać tę prognozę, ponieważ 19 marca wskazywało na 1-procentowe prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed.

Ekonomiści Deutsche Banku zauważyli, że Fed może znaleźć się między młotem a kowadłem. W swoim raporcie napisali: „Albo gospodarka pozostanie odporna, a wysoka inflacja sprawi, że Fed pozostanie w bezruchu, albo redukcja zatrudnienia w sektorze publicznym w połączeniu z wywołanym niepewnością handlową zamrożeniem naboru pracowników w sektorze prywatnym doprowadzi do gwałtownego pogorszenia sytuacji na rynku pracy, co wymusi bardziej radykalne cięcia. Określenie, która ścieżka jest właściwa, nie jest łatwe”.

Decyzja BoE w sprawie stóp procentowych

W czwartek BoE podejmie podobną decyzję w sprawie stóp procentowych. Niektórzy analitycy rynkowi sugerują, że Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) banku centralnego nie zamierza na razie zmieniać kosztów pożyczek. Należy zauważyć, że w zeszłym miesiącu decydenci BoE obniżyli stopy procentowe o 25 punktów bazowych, jednak wzrost płac i inflacja pozostają na poziomach wyższych od zakładanych.

Analitycy ING stwierdzili, że BoE może obniżyć stopy procentowe w maju, ponieważ obecnymi przeszkodami są inflacja i wzrost płac. W swoim raporcie opublikowanym 17 marca ekonomiści holenderskiego banku zauważyli: „Na razie jednak od spotkania w lutym nie wydarzyło się nic, co mogłoby skłonić urzędników do zmiany stanowiska. Obniżka stóp procentowych w tym tygodniu jest wysoce nieprawdopodobna, biorąc pod uwagę ugruntowaną praktykę Banku polegającą na obniżaniu stóp procentowych raz na kwartał. Naszym podstawowym założeniem jest, że Bank będzie kontynuował obecną politykę stopniowych obniżek stóp procentowych w maju, sierpniu i listopadzie. Nie wykluczamy jednak szybszego tempa, ale wymagałoby to bardziej oczywistych i nagłych oznak osłabienia na rynku pracy”.

Decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego w sprawie stóp procentowych

Rada zarządzająca SNB podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych w czwartek rano. Według sondażu Reutersa analitycy rynkowi spodziewają się, że SNB obniży koszty pożyczek o 25 punktów bazowych.

Inflacja CPI w Szwajcarii jest najniższa wśród krajów G10, ale kurs franka szwajcarskiego spadł w zeszłym tygodniu do najniższego poziomu od 6 miesięcy wobec euro. Sześciu na dziesięciu ekonomistów ankietowanych przez Reutersa prognozuje, że poziom stóp procentowych może pozostać niezmieniony do końca roku.

Kanadyjski wskaźnik CPI wzrasta, BoC prawdopodobnie wstrzyma obniżki stóp

Według raportu Statistics Canada inflacja w Kanadzie wzrosła w lutym do 2,6% w ujęciu rocznym z 1,9% w styczniu. Wynik ten jest wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 2,1%.

W zeszłym tygodniu prezes Banku Kanady Tiff Macklem stwierdził, że wojny handlowe mogą wpłynąć na poziom cen produktów. Komentując dane dotyczące inflacji, ekonomiści z Desjardins zauważyli, że „biorąc pod uwagę wzrost oczekiwań inflacyjnych związany z cłami i ostatnie przyspieszenie rzeczywistego wzrostu cen, wydaje się prawdopodobne, że Bank Kanady wstrzyma cykl obniżek stóp procentowych w kwietniu, przynajmniej tymczasowo”.

