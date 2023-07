Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii spada w czerwcu bardziej niż oczekiwano

Lipiec 19, 2023 14:07

Raport o inflacji w Wielkiej Brytanii pokazujący spadające dane inflacyjne wraz z początkiem lata trafił na nagłówki wiadomości finansowych, a szanse na podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych przez BoE w sierpniu spadły do 42% z 59% wcześniej w tym tygodniu.

Krajowy raport CPI w Japonii i badanie sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii będą jednymi z najważniejszych publikacji danych w pozostałej części tygodnia.

Inflacja w Wielkiej Brytanii spada w czerwcu

Opublikowany wcześniej rano raport o inflacji CPI w Wielkiej Brytanii zaskoczył ekonomistów, ponieważ główny wskaźnik inflacji wyniósł w czerwcu 7,9% w ujęciu rocznym, czyli mniej niż oczekiwane 8,2%. Badanie przeprowadzone przez Office for National Statistics (ONS) wykazało, że inflacja wzrosła o 0,1% w ujęciu miesiąc do miesiąca, po raz kolejny niżej niż 0,4% oczekiwane przez analityków rynkowych. Ekonomiści z ONS stwierdzili, że spadające koszty paliwa spowodowały spadek inflacji. Funt szterling spadł o 0,6% w stosunku do dolara amerykańskiego zaraz po publikacji raportu.

Inflacja za drugi kwartał 2023 roku spada w Nowej Zelandii

Według raportu Statistics New Zealand, inflacja w drugim kwartale roku wyniosła 6,0% w ujęciu rocznym, podczas gdy ekonomiści spodziewali się wyniku na poziomie 5,9%. Inflacja zasadnicza była jednak znacznie niższa niż 6,7% odnotowane w pierwszym kwartale 2023 roku. Komentując raport, analitycy banku ANZ stwierdzili: „podtrzymujemy naszą prognozę, że RBNZ w rzeczywistości nie zakończył jeszcze podwyżek, z podwyżką o 25 pb zaplanowaną na listopad”.

Inflacja w Japonii w czerwcu 2023 roku

W czwartek wieczorem Japońskie Biuro Statystyczne opublikuje czerwcowy krajowy raport CPI. Ekonomiści spodziewają się, że krajowa inflacja CPI wyniesie 3,5% w ujęciu rocznym, czyli o 0,3% więcej niż w maju.

Szef BoJ Kazuo Ueda powiedział, że Bank Japonii cierpliwie utrzymuje łagodną politykę pieniężną. Ueda zasugerował, że „dopóki nie zmieni się nasze założenie o potrzebie trwałego osiągnięcia celu 2%, nasza narracja na temat polityki pieniężnej nie ulegnie zmianie”. Komentarze gubernatora BoJ nie zasygnalizowały żadnych nadchodzących zmian w kontroli krzywej dochodowości (YCC), zmuszając japońskiego jena do spadku.

Raport dotyczący sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii w czerwcu 2023 r.

Office for National Statistics (ONS) opublikuje w piątek czerwcowy raport dotyczący sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Analitycy rynkowi sugerują, że sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,2% w ujęciu miesiąc do miesiąca, nieco mniej niż w maju. W ujęciu rocznym analitycy spodziewają się spadku sprzedaży detalicznej o 1,5%. Sprzedaż detaliczna jest zazwyczaj wiarygodnym wskaźnikiem tego, jak konsumenci reagują na zmiany polityki pieniężnej banku centralnego, takie jak te wprowadzone przez Bank Anglii (BoE).

Według BRC-KPMG Retail Sales Monitor, całkowita sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,9% w ujęciu rocznym. Komentując raport Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (BRC) opublikowany 12 lipca, analitycy stwierdzili, że „poza majowym załamaniem, wzrost sprzedaży detalicznej utrzymywał się na stałym poziomie około 5 procent każdego miesiąca w pierwszej połowie tego roku. Wzrost ten ma jednak miejsce na tle znacznie wyższych poziomów inflacji, co skutkuje obniżeniem marż i rentowności operatorów w całym sektorze”.

