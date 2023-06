Rynki oczekują na odczyt NFP, chińskie dane PMI poniżej prognoz

Maj 31, 2023 16:17

Amerykański raport NFP za maj, który ma zostać opublikowany przez Biuro Statystyki Pracy (BLS) w piątek, będzie kluczowym wydarzeniem w pozostałej części tego tygodnia. Ponieważ odczyt NFP jest brany pod uwagę przez Fed w kształtowaniu polityki monetarnej, ekonomiści na pewno zwrócą na niego szczególną uwagę.

Według raportu Narodowego Instytutu Statystyki i Studiów Ekonomicznych (INSEE), inflacja zasadnicza we Francji spadła w maju do 6% w ujęciu rocznym. Francuski minister finansów Bruno Le Maire zauważył, że „inflacja spada i to dość mocno” i dodał, że przewiduje się, że gospodarka kraju wzrośnie o 1,0% w 2023 roku.

W czwartek Eurostat opublikuje wstępne dane dotyczące inflacji zasadniczej i bazowej w strefie euro.

Raport NPF za maj 2023 roku

Analitycy rynkowi sugerują, że w ostatnim miesiącu wiosny w amerykańskiej gospodarce przybyło 180 000 miejsc pracy. Należy zauważyć, że kwietniowy raport o zatrudnieniu wykazał 253 000 nowych miejsc pracy, znacznie przewyższając oczekiwania na poziomie 179 tys.

Ogólnie rzecz biorąc w ciągu ostatnich miesięcy można było zauważyć spadek wzrostu płac. Oczekuje się, że kolejny raport pokaże niewielki wzrost stopy bezrobocia, która w maju wyniosła 3,5%.

Ekonomiści z MUFG Bank sugerują, że piątkowy raport o zatrudnieniu może wesprzeć dolara amerykańskiego. W swoim raporcie wspominają, że „zakładając, że amerykańscy politycy nie sprawią niespodzianki, odrzucając umowę o limicie zadłużenia, uwaga rynku powinna powrócić do kondycji amerykańskiego rynku pracy w nadchodzącym tygodniu, w tym do publikacji raportu NFP w piątek. Amerykański rynek zaczął wyceniać coraz wyższe prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp Fed o 25 p.b. na posiedzeniu FOMC w przyszłym miesiącu. Kolejny mocny raport o zatrudnieniu w tym tygodniu jeszcze bardziej wzmocniłby te oczekiwania i zachęcił do umocnienia USD w najbliższym czasie”.

Wstępne dane CPI w strefie euro

W czwartek Eurostat opublikuje wstępne dane dotyczące zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych w strefie euro w maju. Niektórzy eksperci rynkowi sugerują, że inflacja zasadnicza może spaść do 6,3% w ujęciu rocznym. Jeśli wynik ten zostanie potwierdzony, będzie on o 0,7% niższy niż w kwietniu. Oczekuje się, że bazowe ceny konsumpcyjne również spadną do 5,5%.

Analitycy Moody's stwierdzili w swoim raporcie, że „powinien również wystąpić niewielki negatywny wpływ segmentu żywności, ponieważ presja kosztowa stopniowo maleje, jednak spodziewamy się, że roczna inflacja bazowa pozostanie na niezmienionym poziomie 5,6%, ponieważ wzrost inflacji usług równoważy spadek inflacji bazowej towarów”.

Chiński odczyt PMI w maju

Krajowe Biuro Statystyczne (NBS) opublikowało majowy raport PMI dla przemysłu, który pokazał, że wskaźnik PMI spadł do najniższego od pięciu miesięcy poziomu 48,8, wskazując, że aktywność fabryk kurczyła się szybciej niż przewidywano. Wskaźnik PMI dla sektora nieprodukcyjnego spadł do 54,5 z 56,4.

Ekonomiści Citi napisali w raporcie: „Niewystarczający popyt może być obecnie głównym powodem do niepokoju i istnieją zarówno przyczyny cykliczne, jak i strukturalne. Początkowy impuls dla sektora usług związany z ponownym otwarciem po pandemii może zanikać”.

Analitycy HSBC powiedzieli dziennikarzom CNBC, że połączenie słabszego rynku pracy i popytu na towary może zmusić chiński bank centralny do działania.

Dodali również: „Naszym zdaniem Chiny będą musiały wdrożyć nieco więcej bodźców fiskalnych, a także nieco bardziej ukierunkowane luzowanie. W ostatecznym rozrachunku bezrobocie, zwłaszcza w młodej części populacji, jest zbyt wysokie i będą musieli je obniżyć, aby osiągnąć swoje cele wzrostu w przyszłości”.

Miesięczna inflacja w Australii wzrosła w kwietniu

Zestaw danych opublikowanych przez Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) ujawnił, że miesięczna inflacja zasadnicza w Australii wzrosła w kwietniu bardziej niż oczekiwano, osiągając poziom 6,8% w ujęciu rocznym. Raport wykazał, że najbardziej znaczący wzrost cen odnotowano w mieszkalnictwie, żywności i napojach oraz transporcie.

Część analityków zauważyła, że podczas gdy kwartalny raport o inflacji CPI przyciąga większą uwagę podczas przeglądu australijskich warunków gospodarczych, wzrost cen konsumpcyjnych nie jest dobrą wiadomością dla Banku Rezerwy Australii.

