Rosną obawy przed deflacją w Chinach

Sierpień 08, 2023 14:45

Tydzień rozpocznie się bez istotnych publikacji ekonomicznych, z wyjątkiem raportu o chińskiej inflacji, który pojawi się w środę. Inwestorzy i traderzy koncentrują się już na publikacjach danych o inflacji CPI w USA i PKB w Wielkiej Brytanii zaplanowanych na koniec tygodnia.

Wcześniej rano dane handlowe napływające z Chin wskazywały, że obawy o ożywienie gospodarcze tego kraju nie są bezpodstawne. W Japonii raport rządowy wykazał, że bilans handlowy osiągnął nadwyżkę w wysokości 328 miliardów jenów, co dało ogólną nadwyżkę już piąty miesiąc z rzędu.

Czy inflacja CPI w Chinach spadła w lipcu?

W środę inwestorzy będą mieli okazję przeanalizować chiński raport o inflacji CPI za lipiec. Ekonomiści prognozują, że inflacja CPI spadła o 0,5% w ujęciu rocznym i pozostała na stałym poziomie 0% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Chińska gospodarka wydaje się zmagać z trudnościami po ponownym otwarciu na początku 2023 r., a rząd obiecuje pobudzić ją różnymi działaniami gospodarczymi.

Analitycy ING w raporcie opublikowanym 3 sierpnia napisali: „Spodziewamy się, że lipcowy wskaźnik CPI w Chinach pozostanie niemal niezmieniony, ponieważ niedawno przyjęte przez rząd środki nie weszły jeszcze w pełni w życie. Podczas gdy Biuro Polityczne powtórzyło wsparcie dla gospodarki, czekamy na dalsze szczegóły dotyczące wspomnianych środków. Tymczasem spodziewamy się, że inflacja PPI pozostanie na ujemnym poziomie. Pomimo niedawnego wzrostu cen ropy naftowej, ceny wydobycia i produkcji prawdopodobnie będą dalej spadać, o czym świadczą opublikowane w tym tygodniu dane (Caixin i ceny nieruchomości)”.

Chiński eksport i import spadły w lipcu

Chiński urząd celny ogłosił, że wartość eksportu spadła w lipcu o 14,5% w ujęciu rocznym, podczas gdy wartość importu spadła o 12,4%. Obydwie liczby były niższe od oczekiwań analityków, którzy sugerowali, że wartość eksportu spadnie o 12,5%, a importu o 5%.

Raport CNBC podał, że wartość chińskiego eksportu do USA spadła o 23,1% rok do roku, podczas gdy wartość eksportu do strefy euro spadła o 20,6%. Ekonomiści z Economist Intelligence Unit powiedzieli dziennikarzom Agencji Reutera, że „ekonomiści mogą źle rozumieć czynniki cenowe leżące u podstaw towarów, które dominują w chińskim imporcie. Na przykład Chiny importują więcej ropy naftowej, ale po niższych cenach, w wyniku czego wolumen ropy naftowej przyspieszył w lipcu, ale wartość importu spadła. Podobna logika obowiązuje w przypadku zbóż i soi”.

Ceny ropy osiągnęły 4-miesięczny szczyt

Ceny ropy naftowej wzrosły na początku tygodnia do najwyższego poziomu odnotowanego w ciągu ostatnich czterech miesięcy, po ataku na kluczowy rosyjski węzeł eksportowy ropy naftowej i rozszerzonych cięciach produkcji przez Arabię Saudyjską i Rosję. Arabia Saudyjska ogłosiła, że przedłuży ograniczenie produkcji ropy naftowej do końca września, a źródła informacji w kraju sugerują, że cięcie może zostać przedłużone lub zwiększone i przedłużone.

Analitycy surowcowi Citi powiedzieli dziennikarzom CNBC, że Rosja i Arabia Saudyjska prawdopodobnie zwiększą wydobycie w październiku, podczas gdy „ceny ropy osiągną maksymalnie 90 USD za baryłkę w tym kwartale”. Eksperci Citi zasugerowali: „po prostu nie widzimy, aby wzrost popytu był tak spektakularny”, dodając, że nie będzie „tak ogromnego przyrostu popytu w Chinach”.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.