Australijski raport CPI dostarczy wskazówek na temat działań RBA

Lipiec 25, 2023 14:41

Australijskie dane o inflacji CPI za drugi kwartał roku, które mają zostać opublikowane w środę rano, mogą wpłynąć na decyzję Banku Rezerwy Australii (RBA) w sprawie stóp procentowych w sierpniu.

Australijski raport o inflacji prawdopodobnie zostanie przyćmiony przez decyzje amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed), Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Banku Japonii (BoJ) w sprawie stóp procentowych, które poznamy jeszcze w tym tygodniu.

Chińskie akcje zyskały na wartości wcześniej rano, gdy chińskie Biuro Polityczne obiecało w poniedziałek zwiększyć wsparcie polityczne w celu pobudzenia konsumpcji krajowej.

Raport o inflacji CPI w Australii za II kwartał 2023 r.

W środę rano Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) ma opublikować dane o inflacji CPI. Ekonomiści spodziewają się, że w drugim kwartale inflacja wyniesie 6,2% w ujęciu rocznym, czyli mniej niż 7% odnotowane w pierwszym kwartale. Przewidują również, że inflacja może spaść do 1% (z 1,4%) w ujęciu kwartalnym w ciągu trzech miesięcy do czerwca.

RBA zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie na ostatnim posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej, więc analitycy rynkowi sugerują, że dane dotyczące cen konsumpcyjnych mogą zmusić go do działania na nadchodzącym posiedzeniu w sierpniu. Stopa bezrobocia pozostaje na wieloletnim niskim poziomie, podczas gdy odczyty inflacji pozostają dalekie od docelowego poziomu RBA.

Goldman Sachs twierdzi, że ceny ropy prawdopodobnie wzrosną

Raport opublikowany przez Goldman Sachs ujawnił, że analitycy prognozują wzrost cen ropy naftowej w najbliższym czasie. Analitycy GS napisali, że rekordowo wysoki popyt na rynkach ropy może doprowadzić do „znacznego deficytu”. Międzynarodowa Agencja Energii przewidywała w czerwcu, że globalny popyt na ropę wzrośnie o 2,4 miliona baryłek dziennie w 2023 roku, przewyższając wzrost o 2,3 miliona baryłek dziennie z poprzedniego roku.

W rozmowie z CNBC szef działu badań nad ropą naftową GS powiedział, że „kluczową kwestią dla inwestorów jest to, że przy tak dużej niepewności co do popytu na ropę, inwestorzy mogą potrzebować premii, aby zrekompensować podwyższone ryzyko wynikające z takiej niepewności co do popytu. Spodziewamy się sporych deficytów w drugiej połowie roku i prawie 2 milionów baryłek dziennie w trzecim kwartale, gdy popyt osiągnie rekordowy poziom”. Raport GS przewiduje wzrost cen ropy naftowej do 86 USD za baryłkę do końca 2023 roku.

Chiny: Gospodarka stanie w obliczu nowych wyzwań

Ponieważ dane pochodzące z chińskiej gospodarki wychodzącej z pandemii Covid-19 pokazują, że popyt krajowy cierpi, niektórzy analitycy zastanawiają się, jakie są plany na ożywienie gospodarki i czy okażą się one owocne.

Chińskie Biuro Polityczne stwierdziło, że utrzyma stabilny kurs juana przy jednoczesnym aktywnym zwiększaniu popytu krajowego. Podkreślili również, że otoczenie zewnętrzne jest złożone i trudne, dodając, że będą nadal wdrażać ostrożną politykę pieniężną.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.