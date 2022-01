Akcje linii lotniczych z Wielkiej Brytanii miały dobry start w 2022 roku

Styczeń 05, 2022 13:09

Rynek w UK miał swoją pierwszą tegoroczną sesją dopiero wczoraj, ponieważ w poniedziałek mieszkańcy tego kraju jeszcze świętowali. Otwarcie wypadło pozytywnie, a główne indeksy UK zachowywały się o wiele lepiej, niż indeksy amerykańskie.

FTSE 100 wzrósł o 1,63% i osiągnął najwyższy od lutego 2020 roku poziom, z kolei FTSE 250 zwiększył swoją wartość o 1,77%.

W poniedziałek mogliśmy obserwować spore wzrosty na amerykańskich liniach lotniczych, pomimo odwołania tysięcy lotów w tym dniu. Wczoraj pałeczkę przejęła Wielka Brytania i notowania linii lotniczych tego kraju pozytywnie wyróżniały się na tle innych spółek.

EasyJet, International Consolidated Airlines Group (IAG) oraz Wizz Air zyskały podczas swojej pierwszej w 2022 roku sesji odpowiednio 9,24%, 11,26% i 12,22%.

Skąd takie dobre zachowanie tych spółek?

Okazuje się, że Omikron, pomimo tego że jest bardzo zaraźliwy, nie powoduje tak ciężkiego przebiegu choroby jak wcześniejsze warianty koronawirusa. Inwestorzy stawiają zatem, że turystyka międzynarodowa odbije w 2022 roku.

Linie lotnicze są jednym z biznesów, które bardzo dotkliwie oberwały od początku pandemii. Przychody tych firm mocno spadły, ponieważ bardzo długo międzynarodowy ruch lotniczy był w znaczny sposób ograniczony.

IAG, odpowiadający za British Airways i Iberia, znalazł się nawet w gronie najgorzej radzących sobie firm FTSE 100 w 2021 roku. Pomimo dobrego startu w nowym roku i zamknięcia sesji na poziomie 158,52p, kurs wciąż znajduje się poniżej 52-tygodniowego szczytu, wynoszącego 222,10p i 75% poniżej poziomów przed pandemią.

Czy rzeczywiście dojdzie do znacznego odbicia w turystyce w obecnym roku? Wygląda na to, że wielu inwestorów tak właśnie zakłada. Jednak bardziej wstrzemięźliwi uczestnicy rynku poczekają zapewne na wyniki, zanim dodadzą akcje linii lotniczych do swoich portfolio.

Wczoraj premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oświadczył, że jest mało prawdopodobne, aby w Anglii doszło do kolejnych ograniczeń z powodu Omikrona – może to oznaczać, że akcje brytyjskich spółek związanych z turystyką mają otwartą drogę do dalszych wzrostów.

Źródło Admirals MetaTrader 5. IAG - wykres dzienny od 5 maja 2010 r. do 4 stycznia 2022 r. Utworzono: 5 stycznia 2022. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Źródło Admirals MetaTrader 5 - IAG – wykres tygodniowy od 5 lipca 2015 r. do 4 stycznia 2022 r. Utworzono: 5 stycznia 2022. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Handluj na kontraktach CFD na akcje z Admirals

Uważasz, że akcje linii lotniczych wzrosną? A może stawiasz na spadki w tym sektorze?

Korzystając z rachunku Admirals Trade.MT5 możesz handlować na kontraktach różnic kursowych (CFD) na akcje EasyJet, Wizz Air, IAG i ponad 3,000 innych spółek! Kontrakty umożliwiają zarabianie traderom zarówno podczas wzrostów, jak i spadków, oferując dodatkowo dźwignię finansową. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: