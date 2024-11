Trump, tarieven en de Fed: wat staat ons te wachten?

November 13, 2024 16:34

De Republikeinse kandidaat Donald Trump is de president-elect na zijn overwinning tegen de Democratische kandidate Kamala Harris. Tijdens zijn verkiezingscampagne deelde Trump enkele details over zijn financiële beleidsplannen, die het patroon lijken te volgen van het beleid dat tijdens zijn eerste ambtstermijn in 2016 werd geïmplementeerd.

In dit artikel zullen we bekijken wat de verkozen president Donald Trump tot nu toe heeft gezegd met betrekking tot het financiële beleid.

Mogelijke Amerikaanse tarieven zorgen voor onrust op de markt

Een van de belangrijkste punten van Donald Trump tijdens zijn campagne was dat hij de Amerikaanse economie nieuw leven wil inblazen. Hij herhaalde zijn overtuiging dat de economie van het land lijdt omdat bedrijven de neiging hebben hun fabrieken naar het buitenland te verplaatsen in landen als Mexico en andere, terwijl China van de situatie profiteert om zijn producten op de Amerikaanse markt te verkopen, en dit goedkoper dan zijn Amerikaanse rivalen. Trump heeft gezegd dat dit naar zijn mening veel Amerikanen hun baan heeft gekost, waardoor ze werkloos zijn geworden.

In zijn eerste ambtstermijn die begon in 2016 en eindigde in 2020, legde Trump verschillende tarieven op aan een reeks geïmporteerde producten. Na zijn inauguratie op 20 januari zal hij waarschijnlijk zijn beleid van eerste termijn voortzetten dat erop gericht is geïmporteerde producten duurder te maken. Hiermee gelooft hij dat veel bedrijven hun productielijnen naar de Verenigde Staten zouden kunnen verplaatsen, waardoor meer banen voor inwoners van de VS worden gecreëerd en de economie wordt versterkt.

Zal China reageren op mogelijke Amerikaanse tarieven?

In het geval dat de Amerikaanse regering extra invoerbelastingen zou heffen op buitenlandse producten, is het geen geheim dat China het belangrijkste doelwit zou zijn. De Chinese autoriteiten zetten zich al schrap voor de impact, aangezien China nieuwe maatregelen heeft onthuld om zijn worstelende economie te stimuleren.

De Chinese president, Xi Jinping, feliciteerde Trump met zijn overwinning en zei dat de twee landen "in het nieuwe tijdperk met elkaar moeten opschieten. Een stabiele, gezonde en duurzame relatie tussen China en de VS is in het gemeenschappelijk belang van beide landen en is in lijn met de verwachtingen van de internationale gemeenschap."

Voorlopig lijkt China de tijd te nemen om de situatie te beoordelen. Het nieuw aangekondigde stimuleringsplan stelde de wereldmarkten niet tevreden, omdat beleggers dachten dat het niet krachtig genoeg was om de economie van het land te stimuleren. Sommigen zeggen echter dat de Chinese regering met opzet zo heeft gehandeld totdat de nieuwe Amerikaanse president zijn plannen onthult.

Ondanks de positieve woorden van Xi lijkt de realiteit grimmig te zijn. Tijdens zijn verkiezingscampagne zei de Amerikaanse president-elect dat hij tarieven van 10% ziet op alle invoer van goederen - en tot 60% en 100% voor respectievelijk China en Mexico. Verwacht wordt dat er tarieven zullen worden opgelegd aan veel producten, zoals auto's, vliegtuigen, voedsel, technologie om er maar een paar te noemen.

Trump heeft bijvoorbeeld gezegd: "Ik wil dat Duitse autobedrijven Amerikaanse autobedrijven worden. Ik wil dat ze hier hun fabrieken bouwen." Van hun kant hebben sommige bedrijven, zoals Airbus, gesuggereerd dat ze bereid zijn de extra kosten door te berekenen aan de kopers, waardoor aankopen duurder worden.

Mexicaanse zorgen over nieuwe tarieven

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft beloofd goede banden na te streven met de Verenigde Staten, de belangrijkste handelspartner van Mexico. Sheinbaum drong er ook bij de Mexicanen op aan kalm te blijven, omdat "er geen reden tot bezorgdheid is" na de overwinning van Donald Trump. Het is geen geheim dat veel bedrijven fabrieken hebben in de zuiderbuur van de Verenigde Staten, profiterend van lage arbeidskosten en belastingen. Tegelijkertijd zullen migranten die uit Mexico komen of er doorheen reizen om naar het noorden te gaan, waarschijnlijk een groot deel van de bilaterale relatiebesprekingen van de twee landen zijn.

De Mexicaanse peso kelderde in de nasleep van de aankondiging van de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen en verloor 3% van zijn waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar, omdat beleggers en handelaren suggereren dat het besluit van de nieuwe Amerikaanse president met betrekking tot tarieven de Mexicaanse economie zou kunnen schaden. De Mexicaanse peso blijft ingetogen ten opzichte van zijn Amerikaanse rivaal. Voordat het stof was neergedaald, zei Honda, eigenaar van een productiehub in Mexico, via zijn leidinggevenden dat nieuwe tarieven tot hogere kosten zouden leiden. Hij merkte op dat "we misschien voor productie elders zouden gaan die niet onderworpen is aan Amerikaanse tarieven."

De Mexicaanse minister van Economie, Marcelo Ebrard, zei dat de Mexicaanse regering zou overwegen om vergeldingsmaatregelen te nemen tegen mogelijke Amerikaanse tarieven. Op 11 november werd hij geciteerd toen hij zei: “Als jullie mij 25% tarieven opleggen, moet ik reageren met tarieven. Als jullie invoerrechten heffen, moeten wij invoerrechten heffen. En wat levert dat op? Een gigantische kostenpost voor de Noord-Amerikaanse economie.”

Goldman Sachs zegt dat andere Aziatische landen mogelijk tarieven opgelegd krijgen

Analisten van Goldman Sachs benadrukten onlangs dat de Amerikaanse tarieven onder de regering van Donald Trump mogelijk niet beperkt zijn tot Chinese producten, wat suggereert dat "ontluikende bilaterale tekorten uiteindelijk zouden kunnen leiden tot Amerikaanse tarieven op andere Aziatische economieën."

In hun nota wezen ze op de mogelijke impact op Korea, Vietnam en Taiwan, die een opmerkelijke handelsgroei met de VS hebben doorgemaakt. Ze merkten ook op dat "Aziatische handelspartners zouden kunnen proberen de aandacht af te leiden ... door de invoer waar mogelijk naar de VS te verschuiven" om de effecten van deze tarieven op hun economieën te verzachten.

Trump vs Federal Reserve: zal er een breuk zijn?

Een andere grote vraag zal de relatie tussen Donald Trump en de Federal Reserve (Fed) zijn. Het hoofd van de Fed, Jerome Powell, kreeg de functie toegewezen, ter vervanging van Janet Yellen, tijdens het eerste presidentschap van Trump. Hoewel sommigen zouden verwachten dat de relatie tussen Powell en Trump in goede termen zou zijn, heeft Trump al vanaf 2018 zijn zorgen geuit over de monetaire beleidsbeslissingen van de Fed.

De Amerikaanse president-elect lijkt inspraak te willen hebben als het gaat om het financiële beleid van de Fed. In het verleden heeft Trump gevraagd om een beleid van lage rentetarieven, wat in schril contrast staat met de "havikachtige" stappen van het Fed-bestuur. Sommige analisten suggereren dat de opvolger van Joe Biden de onafhankelijkheid van de Fed zou kunnen ondermijnen en een verkeerd signaal zou kunnen afgeven aan de wereldmarkten. In een gesprek met Bloomberg in oktober 2024 zei Trump: "Ik denk dat ik het recht heb om te zeggen dat ik denk dat je een beetje omhoog of omlaag moet gaan. Ik vind niet dat ik het zou mogen opleggen, maar ik denk dat ik het recht heb om opmerkingen in te dienen over de vraag of de rente al dan niet omhoog of omlaag moet."

Jerome Powell zal zijn zetel in mei 2026 verlaten, waarbij Trump impliceert dat hij een mogelijke tweede termijn niet zou steunen. Vlak nadat de overwinning van Trump was aangekondigd en tijdens een persconferentie, werd Powell door verslaggevers gevraagd of hij zou aftreden als Trump hem dat zou vragen. Het hoofd van de Fed antwoordde met een "nee" en voegde eraan toe dat het wettelijk niet zou zijn toegestaan.

