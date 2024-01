Tokyo CPI daalt, Nikkei bereikt recordhoogte in 33 jaar

Januari 09, 2024 13:09

Nu de financiële markten na de nieuwjaarsvakantie opwarmen, behoren de Australische en Japanse inflatiecijfers tot de belangrijkste financiële gegevens. Hoewel dinsdag een lichte kalenderdag is, haalde de Nikkei de financiële krantenkoppen toen het een recordhoogte in 33 jaar bereikte dankzij stijgende tech aandelen.

De olieprijzen stabiliseerden zich dinsdagochtend na grote dalingen op maandag. Grootste olie-exporteur Saoedi-Arabië kondigde aan dat het de prijzen van ruwe olie zou verlagen tot het laagste niveau in de afgelopen 27 maanden.

In ander nieuws kondigde Samsung, 's werelds grootste producent van geheugenchips, smartphones en televisies, aan dat het zijn winst voor de laatste drie maanden van 2023 waarschijnlijk met meer dan 30% zal dalen. Hoewel het winstrapport naar verwachting op 31 januari zal worden gepubliceerd, suggereerden analisten dat een lager dan verwachte verkoop van elektronische apparaten, evenals de opbouw van voorraden van belangrijke componenten, een rol zouden kunnen hebben gespeeld.

Australische CPI inflatie in november 2023

Het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) publiceert woensdagochtend de inflatiecijfers van november. Hoewel de meest kritische gegevens afkomstig zijn uit de kwartaalrapporten, richten economen zich ook op maandelijkse inflatierapporten om te begrijpen hoe de prijzen evolueren en wat hun impact is op de lokale economie.

Marktanalisten suggereren dat de CPI-inflatie op jaarbasis uitkwam op 4,4%. Een daling ten opzichte van het cijfer van 4,9% in oktober. In een nota van ING-economen staat dat "de stijging van de energie- en voedselprijzen van vorig jaar als gevolg van ongebruikelijk koud en nat weer zich waarschijnlijk niet zal herhalen, althans niet in dezelfde mate. Hoewel we opmerken dat de recente overstromingen in Queensland de prijzen in sommige gebieden nog steeds kunnen opdrijven. Toch zou de vergelijking met de pieken van vorig jaar goedaardig genoeg moeten zijn om de inflatie te zien dalen - misschien wel aanzienlijk."

Tokyo CPI in december 2023

Uit een door het Japanse Bureau voor de Statistiek gepubliceerde enquête bleek dat de Tokio CPI-inflatie in december is gedaald tot 2,4%, tegen 2,6% in november. De kerninflatie van de Toky CPI kwam uit op 2,1%, in lijn met de verwachtingen van analisten.

Hoewel de inflatiecijfers in december daalden, zijn ze nog ver verwijderd van de doelstelling van de Bank of Japan (BoJ) van 2%. Direct na de publicatie van het inflatierapport steeg de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, omdat sommige handelaren dachten dat de BoJ ergens dit jaar zou moeten beginnen met het afbouwen van haar enorme stimuleringsmaatregelen.

Morgan Stanley: Fed houdt rente langer stabiel

Economen van Morgan Stanley suggereerden dat de Federal Reserve de rente langer stabiel zou kunnen houden dan de markt verwacht, en voegden eraan toe dat het uitstel als gevolg daarvan meer dan verwachte renteverlagingen zou hebben. De analisten van Morgan Stanley verwachten nu dat de eerste renteverlaging gelijk zal zijn aan 25 basispunten en in juni zal plaatsvinden.

Tijdens een conferentie zei de Amerikaanse hoofdeconoom van Morgan Stanley: "Vergis u niet, ze zullen dit jaar de rente verlagen. Ze kunnen geduldig zijn en ze kunnen de tijd nemen."

