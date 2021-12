Hoe zullen Tesla aandelen presteren in 2022?

December 30, 2021 13:08

In de afgelopen paar jaar stond de fabrikant van elektrische voertuigen (EV) Tesla vaak in de krantenkoppen. Of het nu komt door de fenomenale prestaties op de aandelenmarkt, of de acties van de excentrieke CEO Elon Musk, er is meestal genoeg materiaal voor schrijvers om hun tanden in te zetten.

Hoewel de prestaties in 2021 redelijk gedempt zijn in vergelijking met 2020 - waarin de Tesla koers met meer dan 743% steeg - steeg het Tesla aandeel dit jaar met bijna 54% toen de sessie gisteren sloot. Dit is aanzienlijk beter dan de S&P 500, die tot nu toe met 27,6% is gestegen.

Deze opmerkelijke winsten hebben ervoor gezorgd dat de marktkapitalisatie van Tesla de $ 1 biljoen heeft overschreden, waardoor het volgens deze meting het zesde grootste bedrijf ter wereld is en bijna vier keer zo groot als de op een na grootste autofabrikant, Toyota.

Met zulke indrukwekkende prestaties uit het verleden roept het de vraag op, wat is de volgende stap voor Tesla aandelen? Kan het de markt in 2022 blijven verslaan?

Het is zeker nog te vroeg om te zeggen of Tesla voor het derde jaar op rij beter zal presteren dan de markt. Eerder deze week herhaalde Wall Street-analist Dan Ives echter een 12-maands koersdoel van $ 1.400 voor het aandeel Tesla, waarbij zijn meest bullish scenario uitging van een doel van $ 1.800. Zelfs met het voorzichtigere koersdoel zou dit een stijging van bijna 29% betekenen ten opzichte van de slotkoers van gisteren. Vanwaar dat optimisme?

Tesla bevindt zich in de benijdenswaardige positie om een product te produceren waarvoor de vraag het aanbod aanzienlijk overtreft. Dit betekent dat een van de grootste uitdagingen voor Tesla in de toekomst het vermogen is om de productie uit te breiden en deze hoge vraag te vertalen in hogere verkopen. Kan Tesla volgend jaar beter profiteren van deze vraag? Analist Ives lijkt dat te denken.

In 2020 leverde Tesla bijna 500.000 EV's af en stelde zich vervolgens ten doel om dit jaar 750.000 EV's af te leveren. Tegen het einde van Q3 kwamen ze ongeveer 122.500 voertuigen tekort voor dit doel. En hoewel officiële Q4-verkoopcijfers nog niet beschikbaar zijn, voorspellen analisten dat Tesla hun doel aanzienlijk zal overtreffen.

Ives is van mening dat de productiecapaciteit volgend jaar verder zal toenemen en schat dat het bedrijf tegen het einde van 2022 de capaciteit moet hebben om 2 miljoen EV's per jaar te produceren. Veel van deze voorspelde groei van de productie zal naar verwachting worden gedekt door de opening van nieuwe fabrieken in Berlijn en Texas, maar zal afhangen van hoe soepel de uitbreiding met beide faciliteiten verloopt.

Als Tesla in staat is om de productie aanzienlijk te verhogen, zoals Ives voorspelt, dan kan het Tesla aandeel in 2022 opnieuw een indrukwekkend jaar tegemoet gaan. Als we de afgelopen twee jaar echter iets hebben geleerd, is het dat de wereld onvoorspelbaar is en dat potentiële beleggers daarom al het bewijs zelf moeten afwegen voordat ze beleggingsbeslissingen nemen.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Tesla - Daggrafiek - Gegevensbereik: 30 april 2021 - 29 december 2021. Vastgelegd op: 30 december 2021. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Tesla Weekgrafiek - Gegevensbereik: 14 juni 2015 - 29 december 2021. Vastgelegd op: 30 december 2021. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Beleggen bij Admirals

Met een Invest.MT5-account van Admirals kunt u aandelen kopen in Tesla en meer dan 4.300 andere bedrijven van 15 van de grootste beurzen ter wereld! Andere voordelen zijn:

Een account openen met een minimale storting van slechts €1.

Gratis gebruik van 's werelds nummer één multi-asset handelsplatform, MetaTrader 5.

Exclusieve toegang tot onze Premium Analytics-portal, waar u het laatste marktnieuws, sentiment en technisch inzicht kunt vinden zonder extra kosten!

Klik op de onderstaande banner om u vandaag nog te registreren voor een account:

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admirals die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna " Admirals”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten: