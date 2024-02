Alle ogen gericht op rentebesluiten van de Fed en de BoE

Januari 31, 2024 20:42

Twee van 's werelds grootste centrale banken, de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Bank of England (BoE), zullen hun rentebesluiten bekendmaken. Hoewel beide banken hun leenkosten waarschijnlijk in de wacht zetten, zullen economen zich concentreren op de verklaring na de vergadering, aangezien toekomstige renteverlagingen niet zo snel lijken plaats te vinden als aanvankelijk werd verwacht.

De inflatie in Australië in het vierde kwartaal van 2023 vertraagde tot 4,1%, lager dan het cijfer van 4,3% dat economen hadden verwacht. Ander nieuws is dat de aandelen van Alphabet met 6% daalden in de handel na sluitingstijd, omdat de advertentie-inkomsten in het vierde kwartaal analisten teleurstelden.

Rentebesluit van de Fed

Het is geen geheim dat beleggers en handelaren gefocust zijn op het rentebesluit van het Federal Open Market Committee (FOMC) dat later op de avond wordt verwacht. De meerderheid van de economen suggereert dat het FOMC de rente deze keer ongewijzigd zal laten terwijl het het effect van het strikte monetaire beleid van vorig jaar evalueert. De CME Fed Watch-tool lijkt het daarmee eens te zijn, aangezien 97% van de respondenten geen renteverlaging voorspelt, hoewel de zaken in december anders waren, aangezien een op de vijf enige beleidsversoepeling had verwacht.

Analisten van ING verwachten dat de verklaring na de vergadering zal verschuiven naar neutraal, waardoor een mogelijke rentestap wordt uitgesteld. In hun rapport merken ze op dat "wij denken dat de Fed ervoor zal kiezen om tot mei te wachten om de eerste stap te zetten, met aanhoudende gematigde kerninflatiemaatregelen die haar het vertrouwen geven om de beleidsrente tegen het einde van dit jaar te verlagen tot 4% tegenover de consensusprognose van 4,5%, en 3% tegen medio 2025. Dit zal ons alleen maar in de buurt van neutraal gebied brengen. Als de economie een meer onrustige periode ingaat en de Fed zich op 'stimulerend' terrein moet begeven, is er ruimte voor veel diepere bezuinigingen."

Rentebesluit van de Bank of England

Het Monetary Policy Committee van de Bank of England zal naar verwachting donderdagmiddag haar rentebesluit bekendmaken. Marktanalisten verwachten niet dat het bestuur van de BoE zal overgaan tot een wijziging van het monetaire beleid. De laatste keer dat de BoE de financieringskosten aanpaste, was in augustus 2023. Sindsdien voelde de CPI-inflatie dichter bij de doelstelling van de bank, maar heeft ze nog steeds niet het beoogde niveau bereikt.

Beleidsmakers van de BoE hebben gezegd dat renteverlagingen in het huidige stadium "voorbarig" zouden zijn, omdat ze zouden kunnen leiden tot een opleving van de prijsdruk. In een reactie op het aanstaande rentebesluit zeiden marktstrategen van Vanguard: "Gezien de grote onderschrijding van de inflatieprognose in de afgelopen maanden, verwachten wij dat de verkrappingsbias zal worden weggenomen en verwachten wij in plaats daarvan dat de leden van het monetaire beleidscomité de basis zullen leggen voor renteverlagingen in het midden van het jaar. Al in het voorjaar beginnen met snijden lijkt ons naar onze mening te vroeg, gezien de aanhoudende prijzen van kernen/diensten."

US Nonfarm Payrolls in januari 2024

Twee dagen na het monetaire beleidsbesluit van de Fed zal het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) het Nonfarm Payrolls-rapport voor januari 2024 publiceren. Economen verwachten dat het cijfer zal uitkomen op 180.000, lager dan het aantal van 216.000 in december.

Opgemerkt moet worden dat het NFP-rapport van december analisten verraste, aangezien het cijfer hoger was dan verwacht, dus nog een verrassing in januari zou het scenario kunnen versterken dat de Fed renteverlagingen zou kunnen uitstellen.

Handel op een risicovrije demo-rekening

Wilt u uw handelsvaardigheden oefenen zonder uw geld in gevaar te brengen? Klik op de onderstaande banner om een risicovrije demo-rekening te openen bij Admirals en begin met het testen van uw handelsstrategieën met behulp van virtuele fondsen!

Handel met een risicovrij demo-rekening Oefen met virtuele fondsen OPEN DEMO-REKENING

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.