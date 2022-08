VS tracht een recessie te omzeilen. Zal OPEC+ prijzen verlichten?

Augustus 01, 2022 13:06

Als we naar de komende week kijken, is het belangrijk om onszelf eerst te herinneren aan degene die net is geëindigd, omdat er twee belangrijke gebeurtenissen waren die traders en beleggers in gedachten moeten houden.

Ten eerste maakte de Federal Reserve op woensdag 27 juli zijn laatste rentebesluit bekend. Voor de tweede keer op rij verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met 75 basispunten, waardoor de referentierente uitkwam op een bandbreedte van 2,25% - 2,5%.

De volgende dag publiceerde het Bureau of Economic Analysis (BEA) bbp-groeicijfers voor Q2. Voor het tweede opeenvolgende kwartaal daalde het bbp, ditmaal met 0,9%.

Ondanks het feit dat een recessie traditioneel wordt gedefinieerd als twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei, is de BEA terughoudend om de huidige situatie als zodanig te bestempelen. Maar noem het wat u wilt, het is zeker geen goed nieuws voor de Amerikaanse economie.

De reden dat we deze aankondigingen benadrukken, is dat ze de komende weken van invloed kunnen zijn op een aantal activa:

Goud sloot de sessie van donderdag af met een winst van 1,2% na de laatste bbp-aankondiging en zou meer aandacht kunnen trekken van kopers die zich willen indekken tegen een mogelijke neergang.

Ruwe olie heeft het grootste deel van de afgelopen vijf maanden boven de $ 100 per vat doorgebracht, maar kan een deel van zijn aantrekkingskracht beginnen te verliezen, omdat de vraag naar olie een sterke positieve correlatie heeft met de economie.

heeft het grootste deel van de afgelopen vijf maanden boven de $ 100 per vat doorgebracht, maar kan een deel van zijn aantrekkingskracht beginnen te verliezen, omdat de vraag naar olie een sterke positieve correlatie heeft met de economie. De Amerikaanse dollar heeft onlangs geprofiteerd van onzekerheid en agressieve renteverhogingen, maar begint tekenen van afkoeling te vertonen, omdat veel voorspellers verwachten dat de Fed de rest van het jaar een meer ontspannen benadering van het monetaire beleid zal volgen.

heeft onlangs geprofiteerd van onzekerheid en agressieve renteverhogingen, maar begint tekenen van afkoeling te vertonen, omdat veel voorspellers verwachten dat de Fed de rest van het jaar een meer ontspannen benadering van het monetaire beleid zal volgen. En na een moeizame start van 2022 zouden de aandelenmarkten de komende maanden meer vreugde kunnen hebben. Na de verwachting dat de rentestijgingen de rest van het jaar zullen vertragen, steeg Wall Street op woensdag, donderdag en vrijdag - waarbij de wereldwijde aandelenmarkten in juli hun beste maand van het jaar noteerden.

Laten we nu onze aandacht richten op de komende week en enkele van de belangrijkste gebeurtenissen waar traders en beleggers op moeten letten.

Zullen grote winsten van Big Oil zich doorgaan?

Donderdag, te midden van aanhoudend hoge olie- en gasprijzen, boekte energiereus Shell kaskrakersresultaten, waarmee het zijn kwartaalwinstrecord voor het tweede kwartaal op rij verpulverde. Het kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van maar liefst $ 6 miljard aan.

Dinsdag is het de beurt aan concurrent BP om zijn Q2-resultaten bekend te maken en het is waarschijnlijk dat we verdere winstrecords zullen zien breken.

De volgende dag, 3 augustus, zullen oliehandelaren de vergadering van de Organisatie van Olie-exporterende Landen en bondgenoten (OPEC+) nauwlettend in de gaten willen houden. Hoewel veel wereldleiders hopen dat de groep de olieproductie zal stimuleren om de prijzen te verlagen, suggereren rapporten dat het aanbod waarschijnlijk stabiel zal blijven, hoewel een bescheiden toename kan worden besproken.

Meer renteverhogingen in de pijplijn

In navolging van de aankondiging van de Fed vorige week, zal het Monetary Policy Committee van de Bank of England (BoE) op donderdag 4 augustus zijn laatste rentebesluit bekendmaken. Het lijkt zeker dat ze ervoor zullen kiezen om de rente voor de zesde opeenvolgende vergadering te verhogen, nadat ze in december 2021 de eerste grote centrale bank waren die dit deed.

Hoewel de marktconsensus een stijging van 25 basispunten lijkt te verwachten, kan een agressievere stijging van 50 basispunten niet worden uitgesloten. Dus iedereen die valutaparen verhandelt waarbij de GBP- of Britse aandelen betrokken zijn, zal goed op deze aankondiging willen letten en zich schrap moeten zetten voor verhoogde volatiliteit rond de release.

Non Farm Payrolls

Zoals gewoonlijk maakt de Verenigde Staten op de eerste vrijdag van de maand zijn werkloosheidscijfer en niet-agrarische loonlijsten (Non farm payroll) bekend, wat altijd een grote gebeurtenis is op de economische kalender. Gezien de teleurstellende bbp-cijfers van vorige week krijgen de werkgelegenheidscijfers van augustus echter een grotere betekenis.

Weet u nog dat we eerder zeiden dat, ondanks het voldoen aan de vereisten voor de woordenboekdefinitie van recessie, de BEA terughoudend was om het als zodanig te bestempelen? Welnu, een van de argumenten tegen het classificeren van de huidige neergang als een recessie is dat, ondanks de negatieve economische groei, de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers dit jaar redelijk positief zijn geweest.

Uit de gegevens van juli bleek dat de werkgelegenheid in de particuliere sector hoger was dan vóór de pandemie, en de niet-agrarische loonlijst zag in juni meer dan 372.000 banen toegevoegd, veel hoger dan de 268.000 die waren verwacht.

Traders en beleggers moeten hier dus goed opletten - want als de werkgelegenheidscijfers lager uitvallen dan verwacht, kunnen de economische vooruitzichten voor de VS er plotseling een stuk slechter uitzien en kan de BEA gedwongen worden om hun visie op de vraag of de VS al dan niet in recessie is, opnieuw te evalueren.

Trading Webinars bij Admirals

Wilt u meer weten over trading? Bij Admirals organiseren we regelmatig webinars die een breed scala aan handelsonderwerpen behandelen en helemaal gratis zijn! Klik op de onderstaande banner om de agenda te bekijken:

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.