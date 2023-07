Zal RBNZ de verkrapping van het monetaire beleid pauzeren?

Juli 11, 2023 13:39

Zal de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) woensdag afzien van het verhogen van de rente, of zal het het voorbeeld van de Reserve Bank of Australia volgen om haar beleid nog meer aan te scherpen? Dit is de vraag die de markten op scherp houdt, aangezien het bestuur van de RBNZ een van de eersten was die de leenkosten verhoogde om de inflatie van de consumentenprijzen aan te pakken.

In het Verenigd Koninkrijk toonde een rapport over de gemiddelde inkomsten aan dat, ondanks waarschuwingen van de Bank of England (BoE) en de overheid, de lonen bleven stijgen en in de drie maanden tot mei een recordgroei bereikten. Marktanalisten suggereren dat de BoE mogelijk opnieuw de rente moet verhogen om de inflatie te bestrijden.

De beleidsmaker van de Europese Centrale Bank (ECB), Francois Villeroy de Galhau, zei dat "we goed nieuws beginnen te krijgen over de inflatie", en voorspelde dat de inflatie zou blijven dalen en tegen 2025 weer op 2% zou zijn.

Het rentebesluit van de RBNZ

De Reserve Bank of New Zealand maakt woensdagochtend zijn rentebesluit bekend. De meeste economen suggereren dat de centrale bank van Nieuw-Zeeland de rente niet zal verhogen. Economen gepolst door Reuters op 7 juli, voorspellen dat de RBNZ de rentetarieven waarschijnlijk onveranderd zal houden op 5,50% na de vergadering van 12 juli en voor de rest van 2023, wat een einde betekent aan de 20-maanden durende wandelcyclus, die de economie al in een recessie heeft geduwd.

De rente staat op het hoogste niveau in 14 jaar, terwijl de totale inflatie in mei op jaarbasis uitkwam op 6,7%, nog steeds hoger dan de doelstelling van de centrale bank van 1-3%. Een Kiwibank-rapport lijkt overeen te komen met de voorspellingen van de Reuters-peiling en merkt op dat "in de verklaring van mei ze ons een kristalhelder OCR-spoor gaven. Slechts een paar commentatoren die er zijn, lijken het niet te vatten, maar het is gewoon een vlakke rechte lijn die tot ver in volgend jaar gaat. Dat zal onveranderd blijven. Die laatste zet was een signaal dat ze vanaf nu pauzeren en een deel daarvan is het feit dat de economische gegevens onder hun eigen prognose zijn gekomen ... Er is eigenlijk geen andere mogelijkheid voor hen dan te zeggen 'we wachten af, en we bekijken het verder'."

Gemiddeld inkomen en werkloosheidspercentage in het Verenigd Koninkrijk

Uit een rapport van het Office for National Statistics (ONS) bleek dat de gemiddelde inkomsten (exclusief bonussen) in het Verenigd Koninkrijk in de drie maanden tot mei met 7,3% stegen, op jaarbasis. Dit is de snelste groei ooit. Het werkloosheidspercentage van het land steeg echter tot 4%, terwijl economen hadden voorspeld dat het cijfer ongewijzigd zou blijven.

Omdat werknemers nog steeds lijken te kunnen genieten van forse loonsverhogingen, suggereren sommige analisten dat de Bank of England gedwongen zou zijn om zijn monetaire beleid te blijven verkrappen door de leenkosten te verhogen. Economen van ING zeiden dat "het er een paar maanden geleden op leek dat de Britse loongroei een hoogtepunt had bereikt. Nu draait het in zijn snelste tempo tot nu toe, en afhankelijk van de inflatiecijfers van volgende week, zou het de Bank of England in augustus in een nieuwe renteverhoging van 50 bp kunnen duwen."

China CPI inflatie blijft stabiel in juni

De Chinese consumentenprijsindex is in juni op jaarbasis onveranderd gebleven, na een stijging van 0,2% in mei. Economen hadden een stijging van 0,2% voorspeld. Barclays-economen geciteerd door Reuters zeiden: "We denken dat de meer uitdagende deflatieomgeving en de scherpe vertraging van het groeimomentum onze mening ondersteunen dat de PBOC een renteverlagingscyclus is ingegaan."

Peking heeft zich ten doel gesteld de gemiddelde consumenteninflatie in 2023 op ongeveer 3% te houden. De prijzen stegen in 2022 met 2% op jaarbasis. Het National Bureau of Statistics (NBS) onthulde ook dat de producentenprijsindex (PPI) in juni voor de negende opeenvolgende maand daalde, een daling van 5,4% ten opzichte van een jaar eerder, de grootste daling in de afgelopen 7 jaar.

