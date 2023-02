RBNZ rentebesluit: Meer verkrapping op komst?

Februari 20, 2023 15:43

Rentebesluiten van de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) en de People's Bank of China (PBoC) domineren volgende week het financiële nieuws. De notulen van de vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC), die woensdag worden gepubliceerd, zullen door beleggers en handelaren worden onderzocht op aanwijzingen over de monetaire beleidsplannen van de centrale bank.

China: PBoC houdt rente waarschijnlijk ongewijzigd

Op maandag 20 februari zal de raad van bestuur van PBoC naar verwachting bijeenkomen en zijn besluit over de rentetarieven bekendmaken. Uit een peiling van Reuters die op 17 februari werd gepubliceerd, bleek dat 8 van de 10 economen verwachten dat de PBoC zijn referentierente ongewijzigd zal laten op 3,65%.

Een ING-rapport suggereerde dat het economisch herstel van het land en het besluit van de PBoC om de rente op de middellange termijn kredietfaciliteit (MLF) stabiel te houden, de mogelijkheid voor een aanpassing van de loan prime rate (LPR) hebben verminderd.

RBNZ beslist over rentetarieven

De Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) maakt op 22 februari haar rentebesluit bekend. Sommige economen suggereren dat het de leenkosten met 50 basispunten zal verhogen tot 4,75%. Sommige marktanalisten voorspellen echter een stijging van 0,25%, na recente vlakke inflatie- en werkgelegenheidscijfers voor het vierde kwartaal van 2022.

Tijdens de laatste vergadering erkende het bestuur van de RBNZ dat de jaarlijkse inflatie met 7,2% te hoog was. In een reactie op de economie van Nieuw-Zeeland zei de minister van Financiën van het land, Grant Robertson, dat er aanwijzingen zijn dat de inflatie een piek heeft bereikt.

Opgemerkt moet worden dat Nieuw-Zeeland is getroffen door cycloon Gabrielle, die aanzienlijke problemen heeft veroorzaakt, zoals overstromingen en aardverschuivingen op het Noordereiland. Een rapport van KiwiBank zei: "De RBNZ zou volgende week moeten pauzeren, omdat we te maken hebben met de verwoestende impact van cycloon Gabrielle. De RBNZ kan in april terugkomen en indien nodig de aanscherping hervatten."

Bank of Canada publiceert inflatierapport

De Bank of Canada (BoC) zal naar verwachting op 21 februari haar kern-CPI-inflatierapport van januari publiceren. Economen suggereren dat de kern-CPI-inflatie met respectievelijk 5,5% en 0,2% steeg op jaarbasis en maand-op-maandbasis.

Terwijl hij getuigde voor de financiële commissie van het Lagerhuis, vertelde de gouverneur van de BoC, Tiff Macklem, de parlementsleden dat de economie in overmatige vraag verkeert, wat opwaartse druk uitoefent op de prijzen. Macklem merkte op dat "om de inflatie terug te brengen naar 2%, de effecten van hogere rentetarieven door de economie moeten werken en de uitgaven voldoende moeten beperken om het aanbod in te halen. Als de inflatie blijft hangen en niet helemaal terugkomt naar de doelstelling van 2%, zijn we volledig bereid om de rente verder te verhogen."

Japanse nationale CPI-rapport verwacht op 24 februari

Het Japanse Statistiekbureau zal op vrijdag 24 februari zijn nationale CPI-inflatierapport van januari publiceren. Economen suggereren dat de kern-CPI-inflatie op jaarbasis op 4,2% zou kunnen uitkomen.

De Japanse minister van Financiën, Shunichi Suzuki, zei dat de benoeming van Kazuo Ueda als de volgende gouverneur van de BoJ het resultaat is van overwegingen voor structurele loonsverhogingen en duurzame, stabiele verwezenlijking van de inflatiedoelstelling.

In ander nieuws merkte een rapport van de UOB Group op dat de Japanse economie in het laatste kwartaal van 2022 onder de verwachtingen groeide. UOB-analisten suggereerden dat "met de zwakkere productievooruitzichten voor 2023, opgevangen door het verbeterende toerisme en behoudens externe gebeurtenissen, we onze bescheiden bbp-groeiprognose voor 2023 van 1,0% (van 1,1% in 2022) behouden."

