Reserve Bank of New Zealand: nog een renteverhoging in zicht?

Februari 21, 2023 12:06

Beleggers en traders richten zich op het rentebesluit van de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) dat woensdag wordt verwacht. Marktanalisten verwachten dat de publicatie van de notulen van het Federal Open Market Committee (FOMC) zal zien of de Federal Reserve (Fed) van plan is om door te gaan met verdere verkrapping van het monetaire beleid.

Onzekerheid over rentebesluit RBNZ

Marktanalisten hebben zich al gericht op de komende vergadering van de raad van bestuur van RBNZ. Het bestuur zal naar verwachting zijn besluit over de rentetarieven en het monetaire beleid bekendmaken. Hoewel economen suggereren dat de RBNZ waarschijnlijk de leenkosten zal verhogen, zijn ze onzeker over hoeveel, waarbij sommigen een stijging van 25 basispunten verwachten en anderen een stijging van 50 basispunten.

De Nieuw-Zeelandse minister van Financiën Grant Robertson merkte op dat "de RBNZ een verantwoordelijkheid heeft om de inflatie aan te pakken. De RBNZ moet door de actualiteit heen kijken."

ANZ-analisten zeiden in hun rapport: "deze week gaat helemaal over de RBNZ en het debat over de vraag of cycloon Gabrielle hun OCR-beslissing zal of moet veranderen (de consensus en marktprijzen van analisten zeggen nog steeds een stijging van 50 bps). NZD zal overgevoelig zijn voor de beslissing en toon van de RBNZ."

Bank of Canada publiceert inflatiecijfers

De Bank of Canada (BoC) zal haar inflatierapport van januari publiceren. Economen verwachten dat de kern-CPI-inflatie op jaarbasis uitkomt op 5,5%. Op 25 januari verhoogde de centrale bank van Canada haar belangrijkste rentetarief tot 4,5%, het hoogste niveau sinds 2008.

Volgens een Reuters-rapport staat het bestuur van de BoC onder druk omdat een senaatscommissie heeft gevraagd om meer transparantie met betrekking tot de beslissingen van de centrale bank. De Conservatieve partij heeft het bestuur van de BoC ervan beschuldigd de inflatie verkeerd in te schatten.

In een reactie op de inflatie merkte de vicegouverneur van de BoC, Paul Beaudry, op dat "de BoC zich inzet om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling en dit zal doen, zelfs als het beleidsbepalende pad afwijkt van centrale banken in andere landen. We weten dat het tijd zal kosten om terug te keren naar de inflatiedoelstelling van de Bank. Zelfs als de inflatie de laatste tijd is gedaald, kunnen we onze ogen er niet te snel van afhouden en het te lang aanzienlijk boven de doelstelling laten blijven."

Canadees rapport over de detailhandelsverkopen op woensdag

Statistics Canada publiceert op 23 februari zijn rapport over de detailhandelsverkopen in december. Economen voorspellen een stijging van 0,2% op maandbasis. De detailhandelsverkopen daalden in november met 0,1% op maandbasis. Marktanalisten suggereren dat een mogelijke stijging van de detailhandelsverkopen de BoC zou kunnen dwingen zijn monetaire beleid opnieuw te beoordelen, aangezien hogere consumentenbestedingen de inflatie zouden kunnen stimuleren.

Goldman Sachs: Chinese aandelen kunnen tegen het einde van 2023 met 24% stijgen

De Chinese aandelenmarkt lijkt de vertrouwensstemming van analisten van Goldman Sachs (GS) te krijgen als het gaat om verwachte groei. Een GS-rapport dat op 20 februari werd vrijgegeven, zei dat er een potentieel opwaarts voordeel van 24% zou kunnen zijn voor de MSCI China-index.

Meer specifiek merkte het rapport op dat "we geloven dat het belangrijkste thema op de aandelenmarkt geleidelijk zal verschuiven van heropening naar herstel, waarbij de aanjager van de potentiële winsten waarschijnlijk zal rouleren van meervoudige expansie naar winstgroei/levering." Eind januari bereikte de MSCI China-index een 4-maands hoogtepunt en steeg bijna 60% sinds begin oktober 2022.

Economen van GS suggereren dat het Chinese bbp in 2023 waarschijnlijk met 5,5% zal groeien, waarbij kracht wordt putten uit overtollige besparingen van $ 437 miljard en verhoogde consumentenbestedingen.

