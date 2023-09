RBA houdt tarieven voor de derde keer op rij on hold

September 05, 2023 13:54

De Reserve Bank of Australia (RBA) kondigde aan de rente on hold te houden zoals economen hadden verwacht. Toen de Amerikaanse en Canadese markten maandag gesloten waren vanwege de feestdag van de Dag van de Arbeid, concentreerden marktdeelnemers zich op de activiteitencijfers voor diensten van de Chinese Caixin / S&P Global van augustus die vertraagden te midden van een trage vraag.

RBA Rentebesluit

Eerder op de ochtend hield de RBA de rente voor de derde keer op rij onveranderd. De aankondiging van het bestuur van de RBA na de vergadering zei dat "het bestuur opnieuw heeft besloten om de rentetarieven deze maand stabiel te houden. Dit zal meer tijd bieden om het effect van de rentestijging tot nu toe en de economische vooruitzichten te beoordelen. De inflatie in Australië is over zijn hoogtepunt heen en de maandelijkse CPI-indicator voor juli liet een verdere daling zien. Maar de inflatie is nog steeds te hoog en zal dat nog wel even blijven. De centrale prognose is dat de CPI-inflatie zal blijven dalen en eind 2025 weer binnen de doelstelling van 2-3 procent zal blijven."

In een reactie op het rentebesluit van de RBA suggereerden analisten van ANZ Bank dat "we over het algemeen niets zien in de beslissing of verklaring van vandaag om ons van ons standpunt af te duwen dat de RBA op een langere pauze aanhoudt, terwijl het onderzoekt wat het effect is van de monetaire verkrapping van 400bp tot nu op de economie."

Opgemerkt moet worden dat de gouverneur van de RBA, Philip Lowe, op 18 september zal worden vervangen door zijn plaatsvervanger, Michele Bullock.

Rapport over de detailhandelsverkopen in de eurozone

Woensdagochtend publiceert Eurostat zijn rapport over de detailhandelsverkopen voor de eurozone over juli. Marktanalisten suggereren dat de detailhandelsverkopen in het euroblok in de tweede maand van de zomer met 1,2% zijn gekrompen en hun neerwaartse traject voortzetten.

Op maandbasis verwachten ze een daling van 0,2%, waarmee de neerwaartse spiraal wordt hervat die economen zich heeft doen afvragen hoeveel stijgende rentetarieven en verhoogde inflatie de markt hebben geschaad.

Blackrock-analisten suggereren dat Fed klaar is met renteverhogingen

Rick Rieder, chief investment officer van Blackrock, zei dat "de Fed klaar moet zijn. Je kunt je schouders zetten onder wat meer renteblootstelling dan zeker de afgelopen maanden het geval is geweest."

In een reactie op het Amerikaanse NFP-rapport vermeldde Rieder dat "26 miljoen banen ..." (gecreëerd in de Verenigde Staten in de afgelopen 3 jaar of zo) "is als het toevoegen van een economie ter grootte van Australië of Taiwan (inclusief elke man, vrouw en kind)" en voegde eraan toe dat hij verwacht dat de loondruk zal afnemen.

Moody's verlaagt de economische groeiverwachting van China

Het is geen geheim dat sommige economen geloven dat de economische groei van China in twijfel wordt getrokken, omdat de financiële maatregelen van de overheid om de economie te stimuleren ondermaats lijken te presteren. Analisten van Moody's verlaagden hun bbp-prognose voor 2024 voor China, maar hielden de bbp-prognose voor 2023 ongewijzigd.

Het rapport van Moody's merkte op dat "China wordt geconfronteerd met 'aanzienlijke groei-uitdagingen' als gevolg van een zwak ondernemers- en consumentenvertrouwen te midden van economische en beleidsonzekerheid, aanhoudende ellende in de vastgoedsector en een vergrijzende beroepsbevolking. Wij zijn van mening dat het lage consumentenvertrouwen de bestedingen van huishoudens afremt en dat economische en beleidsonzekerheid zullen blijven wegen op zakelijke beslissingen."

