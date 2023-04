RBA neemt het Australische inflatiegegevensrapport onder de loep

April 25, 2023 13:11

Het Australische CPI-inflatierapport voor het eerste kwartaal van het jaar zal een van de belangrijkste gegevenspublicaties zijn voor traders en beleggers als in het begin van deze week. Inflatiecijfers zullen naar verwachting in aanmerking worden genomen door de Reserve Bank of Australia (RBA) en kunnen van invloed zijn op de waarde van de Australische dollar ten opzichte van andere belangrijke valuta's.

Australië Q1 2023 inflatierapport op woensdag

Het Australian Bureau of Statistics (ABS) maakt woensdagochtend de inflatiecijfers over het eerste kwartaal bekend. Marktanalisten verwachten dat de totale inflatie uitkomt op 1,3% op kwartaalbasis en 6,9% op jaarbasis.

Economen van de Commonwealth Bank of Australia (CBA) zeiden in een rapport: "We verwachten dat de CPI van het maartkwartaal zal bevestigen dat de inflatie op jaarbasis piekte in het decemberkwartaal vorig jaar. De maandelijkse CPI-indicator suggereert dat desinflatie van goederen optreedt in Australië, net als elders. De inflatie van de dienstensector zal naar verwachting een belangrijke aanjager zijn van de prijsstijging."

Beleidsmakers van de ECB delen inzichten over monetair beleid

In Europa hebben sommige beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) inzichten gedeeld over het monetaire beleid van de centrale bank van het euroblok. De hoofdeconoom van de ECB, Philip Lane, vertelde journalisten dat de laatste financiële gegevens de weg wijzen voor een nieuwe renteverhoging in mei en merkte op dat het niet verstandig zou zijn voor de ECB om haar monetaire verkrappingsbeleidsplannen te pauzeren.

Francois Villeroy de Galhau, lid van de raad van bestuur van de ECB en gouverneur van de Bank van Frankrijk, zei dat de totale inflatie van de eurozone naar verwachting tegen het einde van 2024 zal dalen tot de doelstelling van 2%, terwijl de voedselinflatie waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar zal beginnen te dalen.

Het bestuurslid van de ECB, Isabel Schnabel, zei tegen Politico-verslaggevers dat een renteverhoging van 50 bp niet van tafel is. "Het is duidelijk dat verdere renteverhogingen nodig zijn, maar de omvang van de renteverhogingen zal afhangen van de binnenkomende gegevens. Dataafhankelijkheid betekent dat 50 basispunten niet van tafel zijn. We moeten een aanhoudende daling van de kerninflatie zien die ons het vertrouwen geeft dat onze maatregelen beginnen te werken," merkte ze op.

BoJ Gouverneur Ueda geeft commentaar op de economie

Sprekend in het Japanse parlement merkte de gouverneur van de Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, op dat "de trendinflatie onder de 2% blijft, maar geleidelijk versnelt, wat deels te wijten is aan het effect van monetaire verruiming."

Ueda zei dat het verkrappende monetaire beleid nu de inflatie in de toekomst zou kunnen drukken, wat waarschijnlijk al zal vertragen op het verdwijnende effect van importkosten. De nieuw benoemde gouverneur herhaalde dat "het risico van een onderschrijding van de inflatie groter is dan het risico van overschrijding, daarom moet de BoJ nu een gemakkelijk beleid handhaven."

Is de Duitse economie ver weg van substantiële verbetering?

De belangrijkste Duitse IFO Business Climate Index steeg van 93,2 in maart naar 93,6 in april. Het cijfer kwam iets zwakker uit dan de marktverwachting van 94.

Uit de Duitse IFO-conjunctuurenquête bleek dat de economie van het land ver verwijderd is van een substantiële opleving. In het rapport staat dat de economie geen vaart heeft en dat het aandeel bedrijven dat de prijzen wil verhogen weer is gedaald.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.