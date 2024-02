PBoC verlaagt benchmark hypotheekrente om Chinese vastgoedmarkt te stimuleren

Februari 20, 2024 13:22

Wat de financiële gegevens betreft, zullen de gepubliceerde gegevens deze week vrij licht zijn, terwijl de Amerikaanse markten maandag gesloten bleven vanwege de President Day feestdag.

De People's Bank of China (PBoC) verraste marktanalisten met een ongekende verlaging van de 5-jaars prime rate in een poging de worstelende economie van het land nieuw leven in te blazen.

In Australië bleek uit de notulen van de vergadering van de Reserve Bank of Australia (RBA) dat de raad van bestuur debatteerde over de vraag of de rente met 25 basispunten moest worden verhoogd of opgeschort. De beleidsmakers van de RBA vermeldden ook dat uit recente gegevens bleek dat de inflatie binnen een redelijk tijdsbestek zou kunnen terugkeren naar de doelstelling.

Chinese PBoC verlaagt 5-jarige LPR

Eerder vandaag verlaagde de PBoC haar vijfjarige loan prime rate (LPR) met 25 basispunten om de vastgoedmarkt te ondersteunen. De aangekondigde verlaging overtrof de verwachtingen en is de grootste sinds 2019. De meeste analisten die Reuters ondervroeg, hadden een verlaging met vijf tot vijftien basispunten verwacht.

Het bestuur van de PBoC hield de eenjarige rente op de Medium-term Lending Facility (MLF) zondag stabiel op 2,50%. Het besluit werd grotendeels verwacht, zoals een peiling van Reuters die op 8 februari werd gepubliceerd al had aangegeven, waarbij 7 van de 10 economen suggereerden dat de centrale bank van China erop gebrand zou zijn de valutastabiliteit te handhaven.

Analisten van ING schreven in een rapport dat "gezien de druk op de waardevermindering van de RMB te midden van ongunstige rentespreads, we beperkte manoeuvreerruimte zagen voordat de wereldwijde centrale banken overgingen tot renteverlagingen. Hoewel er in het verleden enkelzijdige LPR-verlagingen hebben plaatsgevonden, was het altijd de 1-jaarsrente die werd verlaagd terwijl de 5-jaarsrente werd gehandhaafd."

Canadese CPI inflatie januari 2024

De Canadese CPI-inflatierapporten van Statistics Canada en de Bank of Canada zullen naar verwachting enig licht werpen op de toestand van de economie van het land. Economen suggereren dat het rapport van Statistics Canada voor de maand januari een cijfer zal laten zien dat dicht bij 3,2% op jaarbasis ligt, wat een daling laat zien in vergelijking met december.

De Bank of Canada heeft opgemerkt dat hoewel de inflatie getemd lijkt te zijn, er nog steeds aanhoudende risico's zijn en dat de inflatie hardnekkig is gebleken. De BoC heeft haar focus verlegd met betrekking tot de financieringskosten, aangezien zij nu probeert te bepalen hoe lang zij de rente op het huidige niveau zou moeten houden. Het hoofd van de BoC, Tiff Macklem, heeft gezegd dat hij geen specifiek getal zou geven over welk niveau van kerninflatie zou leiden tot een verlaging van de referentierente van de huidige 5,00%.

Tijdens de laatste monetaire beleidsvergadering merkte Macklem op dat "wat ik heb benadrukt is dat de onderliggende inflatie meer een concept is dan een maatstaf. We zijn op zoek naar aanhoudend bewijs dat de inflatiedruk afneemt en we zijn op zoek naar een duidelijk neerwaarts momentum."

Ex-BoE Hoofdeconoom: BoE riskeert de recessie in het Verenigd Koninkrijk te verdiepen

Andy Haldane, de ex-hoofdeconoom van de BoE, zei dat de Britse centrale bank het risico loopt de huidige recessie te verdiepen als ze niet doorgaat met het verlagen van de rentetarieven. "Ik denk dat daar de balans van de risico's ligt, ja. Voor mij is het argument om vooraf een vervroegde verzekering in te voeren aan de kant van het monetaire beleid sterk en versterkend, en ik ben bang dat we die verzekering iets te laat in het jaar verlaten", zei Haldane in zijn opmerkingen.

Tijdens zijn laatste vergadering hield het Monetary Policy Committee (MPC) van de BoE de leenkosten in de wacht, waarbij een van zijn leden voor een renteverlaging stemde en twee voor een verhoging. Andy Haldane merkte op dat "het één ding is om de inflatie op weg naar boven te hebben gemist, wat ook gebeurde. Het is iets heel anders om dan de economie op de weg naar beneden te hebben verpletterd. Die dubbele klap voor de geloofwaardigheid is er een die ik, als ik een centrale bankier was in mijn oude baan, zou proberen te vermijden."

Bundesbank suggereert dat een technische recessie Duitsland zou kunnen treffen

De Duitse centrale bank waarschuwde dat de economie in het eerste kwartaal van 2024 opnieuw zou kunnen krimpen, waardoor een technische recessie een stap dichterbij komt. De Duitse economische groei kreeg in het vierde kwartaal van 2023 een klap, waarbij de analisten van de Bundesbank suggereerden dat er geen tekenen van herstel zijn, maar dat voorzichtige consumentenbestedingen en een lage buitenlandse industriële vraag een belangrijke rol lijken te spelen.

In het rapport van de Bundesbank werd opgemerkt dat "hoewel dit zou betekenen dat de aanhoudende periode van zwakte in de Duitse economie na het begin van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne zou voortduren, er nog steeds geen aanwijzingen zijn voor een recessie in de zin van een aanhoudende, brede en duidelijke daling van de economische activiteit, noch is een dergelijke recessie momenteel op komst."

