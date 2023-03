Markt richt zich op Amerikaanse en Britse bbp-rapporten

De Amerikaanse en Britse bbp-rapporten voor het vierde kwartaal van 2022 trekken de aandacht van traders en beleggers. In Japan zei de vertrekkende gouverneur van de BoJ, Haruhiko Kuroda, dat "de economie dichterbij is dan voorheen om de inflatiedoelstelling van 2% duurzaam te halen."

De CPI-inflatie in Australië kwam in februari uit op 6,8% op jaarbasis, terwijl de analisten van ANZ in een rapport opmerkten dat "de maandelijkse CPI-indicator van Australië liet zien dat het inflatiemomentum sterk blijft en niet zo veel vertraagt als de daling van de jaarlijkse inflatie zou suggereren. Samen met eerdere gegevenspublicaties, maakt dit ons comfortabel met onze oproep dat de RBA de contante koers met 25 bps zal verhogen tijdens zijn vergadering in april."

Uit een eerder op de ochtend gepubliceerd rapport van het GfK-instituut bleek dat het Duitse consumentenvertrouwen in april voor de zesde opeenvolgende maand zal verbeteren, omdat de energieprijzen zich van recordhoogten hebben teruggetrokken. De economen van GfK merkten op dat "het verwachte verlies aan koopkracht een duurzaam herstel van de binnenlandse vraag verhindert. Dat blijkt ook uit het nog steeds zeer lage consumentenvertrouwen."

VS Q4 2022 BBP-rapport

Donderdag publiceert het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (BEA) gegevens over de Amerikaanse bbp-groei in het laatste kwartaal van 2022. Economen suggereren dat de Amerikaanse economie in Q4 2022 op kwartaalbasis met 2,7% is gegroeid. Opgemerkt moet worden dat de economie van het land in het derde kwartaal van vorig jaar met 3,2% groeide.

Uit een enquête van het US Census Bureau bleek dat de handelskloof in goederen licht is toegenomen tot $91,6 miljard van $91,1 miljard in januari. De detailhandelsvoorraden stegen in de maand met 0,8%, waarbij economen suggereerden dat hogere voorraden de bbp-groei zouden kunnen stimuleren en een cijfer van 1-3% in het eerste kwartaal van 2023 verwachtten.

Britse bbp Q4 2022-gegevens op vrijdag

Op vrijdag krijgen traders de gelegenheid om de Britse bbp-gegevens voor het vierde kwartaal van 2022, verstrekt door het Office for National Statistics (ONS), onder de loep te nemen. Marktanalisten verwachten dat uit cijfers blijkt dat de economie in het laatste kwartaal onveranderd is gebleven.

Een ONS-enquête die op 10 maart werd gepubliceerd, had aangetoond dat de Britse economie in januari op maandbasis met 0,3% groeide, hoger dan het cijfer van 0,1% dat door economen werd verwacht. Het Verenigd Koninkrijk blijft de enige G7-economie die nog niet volledig hersteld is van de gevolgen van de coronapandemie. De Bank of England en het Office for Budget Responsibility (OBR) voorspellen een recessie van vijf kwartalen vanaf Q1 2023, maar de gepubliceerde cijfers lijken niet in lijn te zijn met hun prognoses.

Tokyo CPI inflatie in februari

Donderdagavond zal het Japanse statistiekbureau naar verwachting de Tokyo CPI-gegevens van maart vrijgeven. Marktanalisten voorspellen dat de inflatie op jaarbasis uitkomt op 3,2%. Economen benadrukken dat de totale CPI-inflatie in Japan in februari grotendeels is gedaald als gevolg van de implementatie van energiesubsidies van de overheid.

China: NBS Manufacturing/Non-Manufacturing PMI's in maart

China's Federation of Logistics and Purchasing (CFLP) zal in maart gegevens vrijgeven over de PMI's voor productie en niet-productie. Marktanalisten suggereren dat de Manufacturing PMI uitkomt op 51,2 en de Non-Manufacturing PMI op 54,9. Beide cijfers zullen naar verwachting lager zijn dan de metingen van februari.

Analisten van ING waarschuwden dat de duurzaamheid van het herstel van februari onzeker zou zijn en herhaalden dat de Chinese dienstensector dit jaar waarschijnlijk beter zal presteren dan de verwerkende industrie.

