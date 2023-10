De Japanse yen en interventie mogelijkheden

Oktober 06, 2023 12:23

Als u het financieel nieuws volgt, is het waarschijnlijk dat u op 4 oktober las over hoe sommige marktanalisten een mogelijke Japanse overheidsinterventie vermoedden om de Japanse yen te helpen versterken. Ingrepen op de valutamarkten met betrekking tot dergelijke grote economieën zijn niet gebruikelijk en zeker geen evenement dat financiële media zouden kunnen overslaan.

Wat is er gebeurd en waarom? Lees ons artikel om meer te weten te komen over de geschiedenis van valutamarktinterventies met betrekking tot de Japanse yen en de redenen erachter. Daarnaast willen we opmerken dat prestaties uit het verleden geen indicator zijn voor toekomstige resultaten.

Japan weigert informatie vrij te geven over mogelijke interventie in FX-markt

Op 3 oktober verzwakte de Japanse yen verder en handelde iets boven de grens van JPY 150,00 ten opzichte van de Amerikaanse dollar en bereikte het laagste niveau in de afgelopen 12 maanden. De Japanse munt reageerde echter in de volgende sessie door met bijna 2% te versterken en de USD/JPY koers naar JPY 147,30 te brengen.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDJPY - Dagelijkse grafiek. Gegevensbereik: 28 juni 2023 - 5 oktober 2023. Opgesteld op: 5 oktober 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

Het snelle herstel van de yen deed veel valuta-analisten suggereren dat het ministerie van Financiën van het land een rol speelde door in te grijpen in de Forex markt om de waarde van de valuta te verhogen. Analisten van UBS die met Reuters-verslaggevers spraken, zeiden dat als "ze hier zouden instappen perfect in overeenstemming zouden zijn met recente waarschuwingen van topambtenaren en gedrag in het verleden. Autoriteiten zijn mogelijk niet in staat om de trend in FX-markten onmiddellijk te keren. Maar het betreden van de markt in omvang geeft een sterk signaal en helpt tijd te winnen voor andere dingen om op hun plaats te vallen die vervolgens kunnen bijdragen aan het afbouwen van posities."

Toen financiële verslaggevers de Japanse minister van Financiën Shunichi Suzuki vroegen of er een interventie had plaatsgevonden, zei hij dat hij geen commentaar wilde geven op de vraag of Japan ingreep in de FX-markt. Suzuki benadrukte dat snelle bewegingen op de valutamarkt onwenselijk zijn en voegde eraan toe dat stabiliteit belangrijk is. De Japanse minister van Financiën sloot geen opties uit tegen buitensporige bewegingen en herhaalde dat wisselkoersen door de markt moeten worden bepaald.

Opgemerkt moet worden dat Suzuki vermeldde dat "we alleen stappen hebben ondernomen die het begrip van de Amerikaanse autoriteiten hebben." Enkele dagen geleden had de Amerikaanse minister van Financiën en ex-Fed-hoofd Janet Yellen gezegd dat de Amerikaanse goedkeuring met betrekking tot de interventies van Japan op de valutamarkt zou afhangen van de details van de situatie.

De Japanse yen en interventiegeschiedenis

Als er inderdaad een interventie op de valutamarkt zou plaatsvinden, zou dit niet de eerste keer zijn voor Japan. Het is echter ook geen routinetactiek. Tijdens de Aziatische financiële crisis (1997-1998) intervenieerde Japan rechtstreeks op de valutamarkt om de yen te ondersteunen, toen de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de Japanse valuta in augustus 1998 rond JPY 148,00 bereikte.

Meer dan een decennium later, in 2011, haastten de Japanse overheid en de Bank of Japan zich om de Japanse yen op forexmarkten te verkopen, omdat de valuta veel te veel terrein had gewonnen ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger, handelend op JPY 82,87. Een dieptepunt in 15 jaar.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDJPY - Maandelijkse grafiek - Gegevensbereik: 1 november 2017 - 5 oktober 2023. Opgesteld op: 5 oktober 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

Begin september (7 september) 2022 uitten de Japanse regering en de centrale bank hun zorgen over de verzwakking van de yen als gevolg van "snelle, eenzijdige" bewegingen op de forexmarkt. Twee weken later resulteerde het besluit van de BoJ om de ultralage rente te handhaven in een nieuwe interventie om de waarde van de yen dicht bij de geaccepteerde niveaus te houden. Dat was echter niet genoeg, want in oktober handelde het USD/JPY-paar op 151,94, het laagste niveau in de afgelopen 32 jaar.

Waarom zouden Japanse autoriteiten ingrijpen in de Forex-markt?

Het is geen geheim dat de wereldwijde financiële markt is beïnvloed door de verkrapping van het monetaire beleid van de grote centrale banken over de hele wereld. De Federal Reserve heeft het voortouw genomen door zijn leenkosten te verhogen tot niveaus die in decennia niet zijn gezien, met de Bank of England en de Europese Centrale Bank (ECB) die het voorbeeld volgen.

Het beleid van de Fed heeft de Amerikaanse dollar versterkt ten opzichte van zijn belangrijkste concurrenten. Hoewel economen hadden gesuggereerd dat het pauzeren van het verhogen van de rente volgend jaar tot renteverlagingen zou kunnen leiden, geven gegevens van de arbeidsmarkt en de kerninflatie aan dat de Amerikaanse centrale bank de rente, op dit hoge niveau langer dan aanvankelijk verwacht, zou kunnen handhaven.

Daarentegen voert de Bank of Japan (BoJ) nog steeds een ruim monetair beleid in lijn met voorgaande jaren, waarbij de inflatie nog steeds laag is, maar boven de doelstelling van 2% van de BoJ, in vergelijking met andere grote economieën. De kracht van de dollar en de verzwakking van de yen hebben Japanse bedrijven en consumenten echter doen klagen, omdat bedrijven productielijnen naar het buitenland hebben verplaatst en de kosten van het importeren van goederen zijn gestegen.

Het steunen van de Japanse yen is een kostbare beslissing. Een Reuters-rapport suggereerde dat Japan $1,3 biljoen aan buitenlandse valutareserves heeft. Het versterken van de yen zou een deel van de reserves vereisen, wat zou kunnen leiden tot de volgende vraag: hoeveel zou Japan bereid zijn uit te geven om zijn valuta te ondersteunen?

Risicobeheer bij het handelen in de Japanse yen

Als u begint met trading, is er één ding waar u echt rekening mee moet houden: trading is risicovol. Als beginnende trader heeft u waarschijnlijk niet de nodige achtergrond en kennis om de juiste manier van handelen bij trading te beoordelen. Ook zijn uw reflexen en begrip van de handelsomgeving mogelijk niet aan de gevraagde normen. Maar u moet zeker niet teleurgesteld zijn.

Het bestuderen van de manieren waarop handelen werkt en toegang hebben tot de juiste risicobeheertools kan een goed startpunt zijn voor beginnende traders. Een breed scala aan educatief materiaal met betrekking tot trading, zoals e-books, handleidingen, video's zijn online beschikbaar, waardoor beginnende traders de mogelijkheid hebben om meer te leren en antwoorden op hun vragen te krijgen.

Als het gaat om risicobeheertools, lijdt het geen twijfel dat beginnende traders ze moeten opnemen in hun handelsstrategieën. Dankzij deze tools kunt u strategieën uitvoeren en limieten instellen die potentiële verliezen onder druk kunnen zetten zonder dat u voor uw scherm zit. Het bestuderen van hoe risicobeheertools werken, is noodzakelijk voor elke beginner die de wereld van trading begint te verkennen, omdat het uw geld kan beschermen en u kan verlichten van overmatige stress.

