Handelen in de Zweedse kroon: Wat u moet weten

Juni 23, 2023 13:12

Hoeveel onder ons zijn bekend met de Zweedse munteenheid de Zweedse kroon? Waarschijnlijk weinig omdat de Zweedse kroon (SEK) niet zo populair is als de Euro of het Britse pond, terwijl Zweden meer bekend staat om enkele van zijn beroemde bedrijven zoals IKEA, H&M, Volvo, Saab enz.

Zweden en Denemarken hebben hun individuele valuta behouden in plaats van toe te treden tot de euro, omdat het hen helpt hun monetair beleid te beheersen zonder de richtlijnen van de Europese Centrale Bank (ECB) te hoeven volgen, hoewel ze in overeenstemming moeten zijn met de richtlijnen van de Europese Unie met betrekking tot overheidsschuld, enz.

In deze blog zullen we enkele waardevolle inzichten geven met betrekking tot de Zweedse kroon en u helpen uw handelsinzichten te verruimen.

De Zweedse kroon: de munt van een kleine maar sterke economie

Zweden heeft een bevolking van slechts 10,4 miljoen mensen, maar de economie staat op de 25e plaats op mondiaal niveau en op de 11e plaats in Europa. De Zweedse economie is een sterk ontwikkelde exportgerichte economie, geholpen door hout, waterkracht en ijzererts. Zweden heeft een van de best opgeleide en technisch opgeleide arbeidskrachten in het oude continent en heeft veel belangrijke bedrijven van over de hele wereld aangetrokken die het in hun investeringsplannen hebben opgenomen om te profiteren van het enorme potentieel.

De Zweedse kroon is de 11e meest verhandelde valuta ter wereld volgens de driejaarlijkse centrale bankenquête van valuta- en over-the-counter (OTC) derivatenmarkten. De Krona, wat kroon betekent in het Zweeds, verving de riksdaler in 1873. De wisselkoers van de Zweedse kroon is afhankelijk van het monetaire beleid van de Riksbank, 's werelds oudste centrale bank en de derde oudste bank opgericht in 1688. Opgemerkt moet worden dat de Riksbank werd opgericht door de Rijksdag van de Staten en volledig onafhankelijk was van het gezag van de Koning die een belangrijke rol had gespeeld bij de sluiting van de voorganger van de Riksbank vanwege het overmatig drukken van bankbiljetten.

Het monetaire beleid van de Riksbank en de Zweedse kroon

Als we de wisselkoersgrafieken van de euro naar de Zweedse kroon (SEK-kr) bekijken, kunnen we zien dat de Zweedse munt op 1 oktober 2021 een 4-jarig hoogtepunt noteerde ten opzichte van de eenheidsmunt, handelend op 9,91 kr. Sindsdien heeft de euro echter terrein gewonnen en verliezen omgebogen en op 22 juni 2023 verhandeld op 11,74 kr.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - EURSEK - Maandelijkse grafiek - Gegevensbereik: 1 januari 2018 - 22 juni 2023. Opgesteld op: 22 juni 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

Het bestuur van de Zweedse centrale bank komt op 29 juni bijeen om te beslissen over de rentetarieven. Sommige economen suggereren dat de Riksbank zal proberen het tempo van de renteverhogingen te verminderen door verder te gaan met een verhoging van 25 basispunten.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - EURSEK - Dagelijkse grafiek -.Gegevensbereik: 22 maart 2023 - 22 juni 2023. Opgesteld op: 22 juni 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

Opgemerkt moet worden dat het bestuur in april besloot om de rente met 50 basispunten te verhogen, terwijl uit de notulen van de vergadering bleek dat beleidsmakers niet zouden aarzelen om het monetaire beleid nog meer te verkrappen als gegevensrapporten de stap rechtvaardigden.

ING: Zweedse kroon blijft waarschijnlijk kwetsbaar

De valuta-analisten van ING suggereerden in een rapport dat de stappen van Riksbank mogelijk niet genoeg zijn om de kroon te ondersteunen. "Hawkish-berichten waren misschien wel het belangrijkste instrument van de Riksbank om SEK te ondersteunen, en het is moeilijk om te zien dat dat verhaal in juni opnieuw wordt opgebouwd, vooral als de inflatie in de goede richting blijft bewegen. Zoals Floden zelf onlangs toegaf, wil de Riksbank misschien een sterkere munt, maar er is niet veel aan te doen. Meer SEK-zwakte zou de Riksbank dichter bij het overwegen van FX-interventie kunnen brengen, maar we hebben meerdere keren benadrukt hoe dreigend interventie ons waarschijnlijker lijkt dan het daadwerkelijk inzetten hiervan, gezien de relatief lage munitie in termen van reserves," merken ze op in een rapport vrijgegeven op 18 mei.

In een reactie op de komende bestuursvergadering zeiden de economen van de Nederlandse bank dat de verklaring na de vergadering de deur open zou kunnen laten voor verdere renteverhogingen. "Na de rente in april met 50 basispunten te hebben verhoogd, zal de Zweedse Riksbank waarschijnlijk het tempo terugdraaien naar een beweging van 25 bp op 29 juni. Met nieuwe prognoses die deze maand op de vergadering verschijnen, is het de vraag of beleidsmakers proberen de top in hun rentecyclus te noemen of wijzen op meer verhogingen in het najaar. Hoewel we vermoeden dat de bank misschien niet zo expliciet is over het opnieuw verhogen van de rente in september als in april, zal de nieuw vrijgegeven renteprojectie waarschijnlijk de deur openhouden voor een nieuwe stap indien nodig."

Swedbank: Kroon kan op de lange termijn beginnen te versterken

In een gesprek met de Estse nieuwswebsite ERR zei Tõnu Mertsina, hoofdeconoom van Swedbank, dat hoewel de kroon is gedaald tot een laagterecord ten opzichte van de euro, hij een stijging op de lange termijn voorspelt.

Mertsina zei dat de waarde van de kroon ten opzichte van zijn concurrenten afhangt van de staat van de Zweedse economie en de manier waarop de Riksbank haar monetaire beleid zal uitvoeren, eraan toevoegend dat de stijging van de rentetarieven aanzienlijke gevaren vormt voor de Zweedse economie en dat beleggers op hun hoede zijn voor de Zweedse kroon.

Zweedse kroon: beheer handelsrisico's met de juiste tools

De Zweedse kroon is misschien niet een van de meest populaire valuta's om te handelen op wereldwijde markten zoals de Amerikaanse dollar of het Britse pond, maar het kan door sommige traders worden gebruikt als een optie voor diversificatie. De Zweedse kroon haalt de financiële krantenkoppen niet, dus traders zouden grondiger onderzoek moeten doen als ze de Zweedse valuta in hun strategieën willen opnemen.

Ongeacht de populariteit van de Zweedse kroon, brengt het handelen in Forex en andere instrumenten risico's met zich mee. Beginnende traders hebben misschien niet de vaardigheden of ervaring om een strategie te vormen die verliezen zou minimaliseren als markten tegen hen zouden bewegen. Daarom kunnen beginnende traders nog meer worden blootgesteld aan het gevaar van het verliezen van waardevolle fondsen.

Risicomanagementtools kunnen worden gebruikt om risico's, angst en stress te verminderen. Beginnende traders die niet gewend zijn om ze te gebruiken, kunnen op verschillende manieren leren. Online brokers bieden educatieve webinars, artikelen en e-books waar beginnende traders gebruik van kunnen maken en te leren van ervaren professionals. Door risicobeheertools op de juiste manier te gebruiken, kunnen beginnende traders hun eigen handelsplannen ontwerpen zonder fondsen in gevaar te brengen die hen zouden afleiden van het bereiken van hun financiële doelen.

