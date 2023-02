Palladium: Uitdagingen in 2023

Februari 23, 2023 15:55

Handelen in palladium is misschien niet zo populair als het handelen in goud of zilver. Toch blijft palladium een belangrijk metaal dat helpt bij het vervaardigen van veel producten die we in ons dagelijks leven gebruiken. Een groot aantal toepassingen en een beperkt aanbod van palladium trekken de aandacht van beleggers.

In deze blog delen we wat informatie met u die uw kennis over palladium kan verbeteren.

Fundamentele eigenschappen van Palladium

Palladium (Pd) werd in 1802 ontdekt door William Hyde Wollaston, een Engelse chemicus die platinaertsmonsters uit Zuid-Amerika wilde analyseren. Wollaston vernoemde het metaal naar de planetoïde 2 Pallas, die twee maanden eerder (maart 1802) was ontdekt.

Palladium is een zilverwit edelmetaal dat behoort tot de familie van platinagroepmetalen (PGM's). Het is buigzaam en gemakkelijk te bewerken. Palladium wordt voornamelijk gebruikt in autokatalysatoren die helpen bij het omzetten van koolmonoxide in water en koolstofdioxide. Het metaal wordt ook gebruikt in sieraden, elektrische contacten etc.

De grootste palladiumafzettingen zijn te vinden in Rusland, Zuid-Afrika, Zimbabwe en de staat Montana in de Verenigde Staten. Het in Rusland gevestigde Nornickel produceert het grootste deel van palladium ter wereld. Meer dan 50% van al het palladium dat in een jaar wordt gedolven, wordt omgezet in katalysatoren.

Handelen in Palladium: Prijsschommelingen

Eind juli 2022 bereikte de prijs van palladium $ 2.021 per ounce, bijna $ 300 duurder dan goud op dat moment. De prijsstijging van het metaal in 2022 dwong sommige autofabrikanten om het te vervangen door goedkoper platina.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Palladium (100 oz) vs USD - Maandelijkse grafiek - Opgesteld op 23 februari 2023. Gegevensbereik: 1 februari 2018 - 23 februari 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

De afgelopen drie maanden waren niet gunstig voor de palladiumprijzen. In december 2022 daalde de palladiumprijs met 3%, terwijl januari slechter was en nog meer terrein verloor (-9%).

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Palladium (100 oz) vs USD - Daggrafiek. Opgesteld op 23 februari 2023. Gegevensbereik: 25 oktober 2022 - 23 februari 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

Februari zou de derde opeenvolgende maand kunnen zijn dat de palladiumprijzen zich terugtrekken, aangezien ze tot 23 februari bijna 8% in waarde hebben verloren. Opgemerkt moet worden dat de palladiumprijzen op 14 februari $ 1.468,94 aantikten, het laagste niveau sinds augustus 2019.

Nornickel voorspelt lagere palladiumproductie in 2023

Op 10 februari kondigde Nornickel aan dat het verwacht dat de palladiumproductie in 2023 zal dalen als gevolg van de geplande renovatie van de metallurgische fabriek in Nadezhda. Een rapport van Reuters zei dat de palladiumproductie van het bedrijf waarschijnlijk met 8% -14% zal dalen dan in 2022 in het bereik van 2.407-2.562 koz. De palladiumproductie van Nornickel steeg in 2022 met 7%, op jaarbasis.

In een reactie op de productiecijfers van 2022 merkten de analisten van Nornickel op dat "we de productie van alle belangrijke metalen hebben verhoogd: de productie van koper en platina was in lijn met de richtlijnen, terwijl de nikkel- en palladiumproductie het beter deed." Het herziene rapport dat door het bedrijf werd vrijgegeven (10 februari) suggereerde dat "we verwachten dat het saldo van de palladiumproductie / consumptie dit jaar zal krimpen tot 0,3 moz tekort."

Elektrische auto's zetten de vraag naar palladium onder druk

De economen van Commerzbank suggereren dat de vraag naar palladium zou kunnen afnemen omdat "palladium steeds meer wordt vervangen door platina en het aantal elektrische auto's groeit, er zal waarschijnlijk minder palladium nodig zijn om de nieuwe voertuigen te produceren."

De London Bullion Market Association (LBMA) 2023 Precious Metals Survey merkt op: "Palladiumprijzen zullen dit jaar volgens de analisten dalen, met een gemiddelde prijsverwachting van $ 1.809,8 voor 2023 - een niet onbelangrijke daling van 14,3% in vergelijking met de werkelijke gemiddelde prijs in 2022."

Handelen in palladium en risicobeheer

U vraagt zich misschien af of het handelen in palladium de moeite waard is en of dat het riskant is. Het handelen in financiële instrumenten brengt risico's met zich mee; de handel in palladium is geen uitzondering. Snelle marktbewegingen ten opzichte van uw prognoses of onnauwkeurige marktbeoordelingen kunnen leiden tot het verliezen van uw zuurverdiende fondsen. Verlies van geld kan leiden tot het in gevaar brengen van uw financiële plannen.

Hoe kunt u ervoor zorgen dat handelen in palladium of een ander instrument uw beleggingsdoelen niet in gevaar brengt? Het antwoord kan een combinatie zijn van educatie en het gebruik van de risicobeheertools die tot uw beschikking staan. Het bekijken van een webinar gehost door handelsexperts of het lezen van gedetailleerde blogs met betrekking tot handelstechnieken of zelfs tips over hoe u uw strategie kunt opbouwen, kan u helpen de trader te worden die u zou willen zijn. Het filteren van informatie is noodzakelijk.

Brokers ondersteunen traders door risicobeheertools te bieden om hen te helpen hun verliezen te verminderen in geval van een recessie. Stop/loss-orders of maximale drawdown helpen u bijvoorbeeld uw persoonlijke risicobeheer te verbeteren terwijl u strategieën ontwikkelt die u dichter bij het bereiken van uw financiële doelen kunnen brengen. Traden in platina of een ander instrument vereist niet alleen kennis en inspiratie, maar ook een uitgebreide voorbereiding.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

